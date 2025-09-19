Ilan Laufer, prima imagine cu chipul fetiței lui. Cum arată micuța Eden, fiica sa și a Alinei Laufer: „Astăzi ne-am privit pentru prima dată. Atât de mică și totuși atât de puternică”

Ilan Laufer a publicat prima imagine cu chipul fetiței lui. Politicianul a devenit din nou tată astăzi, pe data de 19 septembrie, iar inima lui s-a umplut de fericire când a privit-o în ochișori pe fiica lui nou-născută. Iată cum arată micuța Eden, fiica sa și a Alinei Laufer, dar și ce postare emoționantă a făcut el prin intermediul rețelelor de socializare!

Prin intermediul mediului online, Ilan Laufer a prezentat-o pentru prima dată pe fetița lui nou-născută, micuța Eden, și a vorbit despre emoția primului contact cu ea. Iată ce postare emoționantă a făcut el prin intermediul rețelelor de socializare!

Ilan Laufer, prima imagine cu chipul fetiței lui

Ilan Laufer a împărtășit pe rețelele de socializare prima imagine cu fiica lui, micuța Eden. În mesajul postat pe Instagram, el a vorbit despre emoția primei întâlniri cu fetița sa și a Alinei Laufer, care a venit pe lume astăzi, pe data de 19 septembrie.

Din postarea lui se poate observa bucuria părinților și emoția puternică a tatălui la primul contact cu fiica sa. Micuța Eden a fost întâmpinată cu multă dragoste de familie și deja a cucerit inimile celor care îl urmăresc în mediul online.

„Eden, astăzi ne-am privit pentru prima dată. Te-am așteptat cu atâta emoție, iar clipa în care te-am strâns în brațe va rămâne veșnic în sufletul meu. Atât de mică și totuși atât de puternică – un miracol dăruit de Dumnezeu.

Bine ai venit, draga noastră Eden. Această primă întâlnire va rămâne pentru totdeauna în inima mea”, a scris el la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa personală de Instagram.

Alina Laufer a născut pe data de 19 septembrie

Alina Laufer a născut astăzi, pe data de 19 septembrie 2025, iar vestea cea mare a fost făcută publică de Ilan Laufer, soțul ei. Micuța celor doi parteneri de viață se numește Eden Laufer, are 3.105 kg și 51 de centimetri.

„Bine ai venit în viața noastră, scumpa noastră Eden Laufer! Astăzi, 19 septembrie 2025, Dumnezeu ne-a dăruit cel mai prețios dar – pe tine, minunea noastră. Cântărești 3.105 kg și ai 51 cm de perfecțiune, iar inimile noastre sunt pline de recunoștință.

Tati te iubește mai mult decât poate spune în cuvinte și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest miracol. Să crești sănătoasă, iubită și ocrotită mereu!”, a scris Ilan Laufer în mediul online.

Ce semnificație are numele Eden

Alina și Ilan Laufer au ales pentru fetița lor nou-născută numele Eden. Acest nume provine din ebraică și înseamnă „plăcere”, „deliciu” sau „fericire”. Numele este legat de Grădina Edenului, un loc biblic asociat cu armonie și fericire înainte de căderea lui Adam și a Evei.

Mai mult decât atât, numele Eden sugerează idei de paradis, liniște și puritate, dar și frumusețea naturii.

Poate fi folosit atât pentru băieți, cât și pentru fete, deși în multe țări este mai frecvent pentru fete. Este apreciat pentru simplitatea și conotația sa pozitivă, plină de semnificație.

Sursa foto: Facebook/ Instagram/ VIVA!

