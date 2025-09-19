Iris, fiica Alinei Pușcaș, se confruntă cu probleme de sănătate și a fost operată. Ce diagnostic a primit după trei luni de investigații în spitale: „A avut dureri după trezirea din anestezie”

Iris, fiica Alinei Pușcaș, se confruntă cu probleme de sănătate și a fost operată. Timp de trei luni, prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva” a umblat prin spitale cu micuța ei în vârstă de 6 de ani, însă diagnosticul a fost aflat doar recent. Iată ce diagnostic a primit, dar și cum se simte după ce s-a trezit din anestezia generală de după operație!

Fiica Alinei Pușcaș, Iris, a ajuns pe masa de operație după ce investigațiile medicale au arătat că suferă de pietre la rinichi, și nu de un chist, așa cum a fost diagnosticată inițial, în luna iunie. Fetița de 6 ani a prezentatoarei de la „Te cunosc de undeva” se recuperează și urmează să fie externată, însă va reveni pentru o nouă operație.

Alina Pușcaș probleme de sănătate fiică

Alina Pușcaș a povestit pe rețelele de socializare că fiica ei, Iris, în vârstă de 6 ani, se confruntă cu grave probleme de sănătate. Vedeta a mers la mai multe controale cu micuța ei până a aflat diagnosticul final.

În ultimele luni, prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva” a trecut prin momente foarte grele, deoarece s-a panicat din cauza unor cearcăne pe care le-a văzut la Iris.

„Voi știți că eu, în general, sunt genul de persoană publică ce încearcă să se țină cât mai departe de chestiile din viața privată care duc la expunerea unor drame sau a unor situații mai puțin plăcute pentru că eu mereu am fost omul care și-a dorit să transmită mai degrabă vibrațiile bune, vibrațiile pozitive. Doar că, într-adevăr, în anumite situații, realitatea trebuie menționată în sensul în care lumea începe să se panicheze.

Ei bine, am întins puțin coarda și am realizat că nu am mai postat demult și bineînțeles, că a existat și un motiv. Sunt într-un salon de spital, sunt într-un spital de copii. Repet, nu aș fi vrut să fac aceste postări, dar m-am gândit că e important să transmit un mesaj, cred că mai degrabă părinților. Să spun cât de important este, până la urmă, să observi fiecare detaliu, fiecare manifestare ale copilului tău și să te lupți până în pânzele albe dacă totuși crezi că acea schimbare minoră are legătură cu ceva medical.

În iunie, Iris a apărut dintrodată cu cearcăne, niște cearcăne foarte mari, adânci și, cumva, nu și-a mai revenit de atunci. Ăsta a fost singurul semn de alarmă în acel moment, în iunie. Practic, doar aceste cearcăne erau un semn că se întâmplă ceva cu ea. Eu m-am panicat pentru că știam, nu știu dacă sunt mituri sau nu, dar știam că, în general, niște afecțiuni renale ar avea legătură cu cearcănele adânci și umflate. Bineînțeles că am făcut o tonă de analize, de tot ce s-a putut pentru ea, și au ieșit, oarecum, normale. La o săptămână după ce am început să fac analizele au început niște ușoare dureri de burtică, dar nu sâcâitoare. Ea era la fel de jucăușă, la fel de prezentă.

Unele persoane din jurul meu îmi spuneau că mă îngrijorează aspectul estetic. Nici pe departe. Cearcănele mari mi se păreau, pur și simplu, „nedemne” de un copil atât de mic, de șase ani. Următorul pas a fost să fac o ecografie abdominală. La ecografia abdominală am mers la un doctor recomandat, într-o clinică privată. Am fost cu ecografia și la un medic nefrolog, medic care mi-a interpretat că pe rinichiul drept ar avea un chist. Doctorul mi-a spus că nu este ceva care să fie super îngrijorător”, a spus vedeta pe pagina sa personală de Instagram, la secțiunea InstaStory.

Citește și: De la ce porneau conflictele între Alina Pușcaș și Cosmin Seleși la „Te cunosc de undeva”: „Îl afectau și atunci răbufnea. Ieșeam de pe scenă amândoi” / EXCLUSIV

Citește și: Alina Puşcaş, dezamăgită, după ce a aflat de la Măruţă de plecarea lui Cosmin Seleşi de la „Te cunosc de undeva”: „Am crezut că suntem colegi apropiați. Am picat la mijloc” / EXCLUSIV

Ce diagnostic a primit după trei luni de investigații în spitale

Inițial, în urma unei ecografii făcute în luna iunie, părea că este vorba doar despre un chist pe rinichiul drept. Ulterior, investigațiile au arătat că diagnosticul a fost greșit, iar noua ecografie a indicat prezența a două pietre la rinichi.

Medicii nu au stabilit deocamdată cauza exactă, dar au menționat mai multe posibilități: o predispoziție genetică, o alergie nedepistată până acum sau mineralele din apa plată consumată.

Citește și: Sonia Simionov a explicat cum va scăpa Toto Dumitrescu de acuzația că a condus sub influența substanțelor interzise: „A fost depistat pozitiv la cocaină. Se execută pedeapsa cea mai mare…”

Iris, fetița Alinei Pușcaș, a fost operată și s-a trezit după anestezie, având doar câteva dureri ușoare.

„Am refăcut ecografia abdominală și surpriză! Ecografia din iunie făcută de acel doctor recomandat, la clinica privată, era făcută greșit, prost, și interpretată la fel de prost. El ne spunea că este vorba despre un chist singular pe rinichiul drept. Doamna doctor de aici a descoperit două pietre în rinichi. Dintre care una îi cam obtura canalul de eliminare.

Momentan nu știm de ce a făcut pietrele la rinichi, un copil atât de mic, de 6 ani. Cert este că, pe secție, există copii cu aceeași problemă și de trei ani. Am întrebat-o pe doamna doctor care ar fi variantele, cauza acestor pietre, și ar fi vreo trei. Fie un fond genetic, fie o alergie pe care nu am descoperit-o, fie de la mineralele din apa plată”, a mai adăugat ea.

Citește și: Cardi B, însărcinată pentru a patra oară. Artista așteaptă primul copil cu noul ei iubit, Stefon Diggs

Fiica vedetei va trece printr-o nouă operație

Alina Pușcaș a anunțat că, în aproximativ trei săptămâni, fiica ei va trece printr-o nouă operație. Atunci, medicii îi vor scoate calculul de la rinichi. Până la operație, Iris are montat un stent, iar acum se simte bine și este în afara oricărui pericol.

„Practic pentru că rinichiul drept era obstrucționat, blocat aproape de tot, s-a intervenit cu introducerea unui stent în rinichiul drept, bineînțeles cu anestezie totală. Peste 20 de zile aproximativ trebuie să revenim să facem din nou anestezie generală și să se intre prin același loc pe unde s-a introdus și stentul să se spargă piatra cu laser și să fie scoasă”, a mai spus Alina Pușcaș în mediul online.

Sursa foto: Instagram/ Facebook

Urmărește-ne pe Google News