De la ce porneau conflictele între Alina Pușcaș și Cosmin Seleși la „Te cunosc de undeva”: „Îl afectau și atunci răbufnea. Ieșeam de pe scenă amândoi” / EXCLUSIV

În spatele aparențelor impecabile de la televizor, între Alina Pușcaș și Cosmin Seleși au existat numeroase momente tensionate. Deși în fața camerelor cei doi păreau un cuplu de prezentatori perfect armonizat, realitatea din culise era adesea cu totul diferită. Prezentatoarea TV a recunoscut, în exclusivitate pentru Fresh by Unica, că între ea și Cosmin au existat clinciuri repetate. Cu toate acestea, ele nu au ajuns niciodată să fie vizibile pentru publicul larg, pentru că amândoi au făcut un efort conștient să mențină aparențele intacte.

Alina Puşcaş, despre conflictele cu Cosmin Seleşi la „Te cunosc de undeva”

Alina Puşcaş ne-a dezvăluit la Fresh by Unica cum a trăit o dezamăgire în momentul în care Cosmin Seleşi e părăsit proiectul „Te cunosc de undeva”, fără să o anunţe. Vedeta ne-a mărturisit că a aflat de la televizor, în momentul în care l-a văzut pe colegul ei în emisiunea lui Cătălin Măruţă, la PRO TV.

Dezamăgirea a fost cu atât mai mare cu cât cei doi aveau o relaţie „aparent” apropiată. Dar chiar şi aşa, între cei doi tot existau conflicte pe scena „Te cunosc de undeva”. Conflicte care nu porneau de la subiecte importante sau chestiuni profesionale majore, ci mai degrabă de la lucruri banale, mărunte, dar care se acumulau în timp. Oboseala cronică a ambilor parteneri, ritmul intens de filmare și stresul constant deveniseră factori declanșatori.

Alina Puşcaş a fost sinceră și a spus că nu își poate da seama cu exactitate dacă anumite ieșiri ale lui Cosmin aveau legătură cu o răutate conștientă sau dacă erau pur și simplu efectele epuizării.

„Nu-mi dau seama dacă făcea vreo chestie din răutate”

De multe ori, programul încărcat al lui Cosmin Seleși contribuia la aceste tensiuni. Pe lângă emisiune, actorul continua să joace în piese de teatru, ceea ce însemna zile extrem de aglomerate și un nivel de solicitare ridicat. Ulterior, s-a implicat și în proiecte muzicale, ceea ce a pus și mai multă presiune pe el. În acest context, fiecare mică glumă aruncată în culise sau fiecare moment în care lucrurile nu decurgeau perfect putea deveni un declanșator.

„Nu cred că era cazul să le trădăm în fața publicului, pentru că eu cred că e cumva normal. Cred că și între variantele de prezentatori bărbat-bărbat sau femeie-femeie tot există clinciuri.

De obicei, de la tot felul de tâmpenii, dar tâmpeniile astea cred că porneau mai degrabă de la o oboseală acumulată. Nu-mi dau seama dacă făcea el vreo chestie din răutate sau ceva… Nu știu, chiar nu știu. Dar cumva, totuși, cred că mai degrabă erau chestiile astea. Pentru că el, dincolo de „Te cunosc de undeva”, mergea în continuare la teatru, adică avea zilele destul de pline. După aia s-a apucat și de partea cu muzica, nu știu dacă mai face sau nu. Și probabil că mai multe chestii acumulate, poate anumite glume făcute din stânga și din dreapta, poate îl mai afectau, și atunci cumva mai răbufnea”, ne-a spus Alina Puşcaş la Fresh by Unica.

Alina Puşcaş şi-a amintit şi momentele în care atunci când greșeau replici sau aveau mai multe bâlbe în timpul filmărilor, atmosfera devenea tensionată. Aceste momente erau absolut firești, dar acumularea lor ducea la iritări din partea ambilor. În acele clipe, echipa era nevoită să oprească filmările, tocmai pentru ca lucrurile să nu degenereze. Cei doi ieșeau de pe scenă, luau o pauză și fiecare își gestiona starea cum putea.

Citeşte şi: Alina Pușcaș, despre cum îşi educă cei trei copii: „Avem camere peste tot prin casă. Sunt şantajişti, dacă nu îi gestionezi, fac ce vor din tine” / EXCLUSIV

Citeşte şi: Alina Puşcaş, dezamăgită, după ce a aflat de la Măruţă de plecarea lui Cosmin Seleşi de la „Te cunosc de undeva”: „Am crezut că suntem colegi apropiați. Am picat la mijloc” / EXCLUSIV

„Se mai întâmpla atunci când, de exemplu, dădeam mai multe bâlbe — că era absolut normal, și la mine, și la el — să se enerveze. Și atunci cumva opream filmările. Dar, de obicei, orice clinci am avut, îl opream, că trebuia să ne luăm o pauză. Ieșeam de pe scenă amândoi. Treaba lui cine ce zicea în fiecare parte. Dar noi să fi stat vreodată față în față și să ne fi bălăcărit în vreun fel — nu s-a întâmplat niciodată”, ne-a dezvăluit prezentatoarea TV.

Cu toate acestea, Alina a ținut să precizeze că niciodată nu s-a ajuns la o confruntare directă, la o ceartă în toată regula. Nu au existat certuri frontale, în care să-și arunce cuvinte grele în față.

Alina Puşcaş, trădată de Cosmin Seleşi prin plecarea lui neexplicată

„Nu am știut dinainte. Asta a fost o chestie care pe mine m-a surprins, să zic așa, pentru că eu nu am aflat de la el. Eu chiar am crezut că suntem, de fapt, colegi apropiați. Am fost și la botez la el, a fost și el la soțul meu la cabinet de atâtea ori, în sensul de a-l ajuta. Și mă așteptam, ca după 10 ani, să-mi spună el așa, prietenește, gen: „Măi, sora mea, mă duc la ceilalți. Mă duc la Pro”, ne-a spus Alina Puşcaş.

În ciuda relaţiei colegiale de aproape un deceniu dintre Alina Puşcaş şi Cosmin Seleşi, prezentatorul TV nu i-a oferit nici până în momentul de faţă o explicaţie fostei sale colege, pentru plecarea bruscă din emisiune.

Sursa foto: Unica.ro, Instagram şi Facebook

Urmărește-ne pe Google News