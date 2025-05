Alina Pușcaș, despre cum îşi educă cei trei copii: „Avem camere peste tot prin casă. Sunt şantajişti, dacă nu îi gestionezi, fac ce vor din tine” / EXCLUSIV

Viața de mamă a unei vedete TV nu e deloc simplă, mai ales atunci când în ecuație intră și tehnologia, regulile stricte și trei copii cu personalități puternice. Alina Pușcaș, invitată recent la Fresh by Unica, ne-a vorbit deschis despre felul în care își crește copiii, mărturisind că disciplina este un element cheie în familia ei. Însă nu e vorba de o disciplină rigidă, ci una adaptată la timpurile în care trăim, în care telefoanele, tabletele și aplicațiile online pot deveni periculoase dacă nu sunt controlate.

Alina Puşcaş, despre cum îşi educă cei trei copii

Alina Pușcaș este mama a trei copii adorabili, care îi ocupă fiecare clipă din afara platourilor de filmare. Alexandru, fiul cel mare, are 8 ani și este deja la vârsta la care are nevoie de telefon pentru a ține legătura cu părinții. Melissa Antonia, mijlocia familiei, are 6 ani și e recunoscută pentru energia debordantă și replicile istețe. Iar Iris, mezina, are 4 ani și a uimit deja prin inteligența ei precoce, fiind considerată „cea mai matură dintre toți”, după cum spune chiar Alina.

Vedeta ne-a dezvăluit că cei mici au acces la telefon, însă doar în momentele necesare. Spre exemplu, băiatul cel mare, Alex, are telefon pentru a putea comunica cu mama lui la finalul orelor de școală. Fie că este vorba despre un Uber sau o prietenă care îl ia, aceasta trebuie să știe mereu unde este. Chiar dacă i-a oferit și un smartwatch, regulamentul școlii nu permite folosirea acestuia decât de la o anumită vârstă, deoarece se consideră că poate distrage atenția.

„Au telefon cu porția, au, sigur, au telefon. Alex, de exemplu, trebuie cumva să aibă telefon, pentru că, în momentul în care iese de la școală, eu trebuie să țin legătura cu ei. Pentru că, în general, ori ne ajutăm de Uber în anumite situații, ori de o prietenă care îi scoate, ori… Cumva trebuie să am o legătură cu ei. (…) Și atunci, eu cu el comunic foarte bine, dar ei sunt toți trei conștienți că timpul pe tabletă sau pe telefon…

Temele, de exemplu, și le fac pe tabletă pentru că așa este sistemul. (…) Și le-am dat foarte clar de înțeles că, în timpul săptămânii, nu au voie pe tabletă decât pentru teme„, ne-a spus Alina Puşcaş.

„Avem camere peste tot prin casă”

Alina Puşcaş nu s-a ferit să ne recunoască faptul că are camere de supraveghere montate în toată casa. Nu pentru a-i controla obsesiv, ci pentru a le aminti constant că nu sunt complet nesupravegheați. Strategia funcționează perfect: uneori, când îi vede pe tabletă, le trimite mesaje directe prin care le atrage atenția. Reacția copiilor e promptă – ridică tableta spre cameră pentru a demonstra că lucrează la teme.

Dar cei mici au încercat și să fenteze sistemul. Singurul loc unde nu există camere este baia, iar acolo au fost surprinși, în trecut, toți trei, ascunși cu telefonul și tableta.

„Nu prea au de ales, pentru că noi avem camere peste tot prin casă. Și, ca să-i fac să înțeleagă că nu sunt de capul lor, intenționat, din când în când, când știu că e pe telefon, nu pe tabletă, când îi văd pe cameră, pe tabletă sunt, și zic: „Alex, sper că ești pe teme, nu pe altceva pe tabletă, că te văd!”

Și îi arată la cameră. „Da, nu, nu, uite, chiar sunt. Da, da, da.” Și o singură dată i-am prins în baie. Deci au găsit ei un loc, că acolo n-am camere. Acolo n-am camere.

Deci Alex stătea, efectiv, pe WC. Și el era cu telefonul. Aia mică era cu tableta lângă el, deci lângă WC. Și Melissa era în duș și era pe telefon. Și am zis: „Bă, dar ce faceți aici?” – „A, nu, că am venit să vedem ce face Alex.” Ce putea să facă Alex în baie, sincer? Și ce faceți pe tablete? – „Păi eu acum…” Melissa își închidea toate și am zis: „Melissa, ia stai să-ți arăt. Ia!” Și-am luat telefonul celei mici, i-am arătat: „Uite, vezi ce scrie aici?” Erau informațiile în site-urile despre cât timp petreci pe WhatsApp, pe Instagram, pe TikTok.

Ei n-au Instagram, deci nu pot să-l acceseze. Pe TikTok – nu, nici TikTok. Ei ce mai stau… stau pe YouTube sau pe Snapchat. Și i-am arătat: „Uite, vezi cât timp ai petrecut pe aplicația asta?” Și, în momentul în care au văzut că și telefonul îi trădează, și că aflu, de fapt, tot – că ei se bazau că doar înfloresc, să zic așa – și le-am arătat: „Uite, câte ore ai petrecut pe ăsta, cât ai stat pe ăsta, cât ai stat pe tabletă, în afara lecțiilor de la școală.”

În a doua secundă… Iris a început să plângă, că n-a știut ce reacție să aibă că am prins-o. Melissa a băgat ochii în pământ și a zis: „Păi și ce fac acum?” Și am zis: „Te duci și lepezi la pian, ca să scapi de asta. Lepezi la pian, dublu, nu 30 de minute. O oră.” – „Ok.” S-a dus, a repetat la pian, ca să mai ieși și să-ți mai odihnești ochii, nu de alta”, ne-a povestit amuzată vedeta.

„Copiii sunt şantajişti. Dacă nu îi gestionezi, fac ce vor din tine”

Alina Puşcaş ne-a mărturisit că atunci pleacă în vacanță fără copii, timp de câteva zile, nu îi mai poate urmări în timp real ce se întâmplă acasă. În lipsa camerelor, cei mici profită de ocazie și petrec mai mult timp online. Totuși, în restul anului, chiar și în weekenduri, aceștia sunt obligați să ceară voie înainte de a accesa orice aplicație sau joc.

În opinia ei, cei mici pot deveni extrem de manipulatori dacă părintele nu reușește să preia controlul. Într-o familie cu trei copii, situația poate scăpa rapid de sub control, după cum ne-a povestit chiar prezentatoarea de la Te cunosc de undeva. Nu de puține ori a ridicat tonul sau a fost nevoită să se certe, recunoscând sincer că uneori e imposibil să menții calmul.

„…i-am amenințat. I-am zis: „Dragilor, cu mine să știți că nu merge, pentru că eu nu vreau să fac, să zic așa, nu vreau să încerc să fiu prea brutală, dar eu vă spun simplu: Nu ascultați? Astea știți cum le iau? Le arunc direct în gunoi.”

Și am zis: „O singură dată am făcut o chestie de genul ăsta cu o tabletă. Am aruncat-o în gunoi pe bune. Bineînțeles că am scos-o după aia și am spălat-o, dar am scos-o și am zis: Nu m-ai ascultat? Asta se întâmplă.” Am aruncat-o în gunoi, a început să plângă. Aia a fost. Și am zis: „Hai sus, te duci și studiezi la pian. Dacă ai ceva? N-ai ce, că nu poți să faci teme.” Și am zis: „Data viitoare, următoarea tabletă pe care ți-o iau, ți-o iau strict cu aplicațiile de școală. Și altceva nu mai ai voie să faci.”

Din momentul ăla s-a reglat. Adică, la mine, nu știu, mi se pare că copiii, mai ales când sunt mici, sunt pur și simplu niște șantajiști. Punct. Dacă nu reușești să-i gestionezi cumva sau ai pierdut cumva frâiele, la revedere, fac ce vor din tine, efectiv. Și, dacă sunt și trei, patru, cinci… Nu mai, mi se pare că nu ai cum. O să ajungi oricum să te nebunească și tot o să ridici tonul, o să te cerți. N-ai cum„, ne-a dezvăluit Alina Puşcaş.

Povestea Alinei Pușcaș e una extrem de relevantă pentru mulți părinți de azi. Între job, filmări, familie și tentațiile digitale, vedeta a găsit un echilibru prin supraveghere, reguli clare și comunicare. Nu e ușor, dar, după cum o spune ea însăși, dacă nu îți gestionezi copiii de mici, te vor duce de nas. Iar în familia Pușcaș, asta nu se întâmplă. Cel puțin, nu fără ca mama să afle!

Vedeta a vorbit deschis nu doar despre cum își educă cei trei copii, ci și despre plecarea lui Cosmin Seleși din „Te cunosc de undeva", despre dinamica relației cu soțul ei, Mihai Stoenescu, despre provocările din viața amoroasă, dar și despre una dintre cele mai profunde dezamăgiri personale – cea legată de tatăl ei. A fost o discuție fără ocolișuri, în care Alina Puşcaş ni s-a arătat așa cum e dincolo de camerele de filmat: directă, autentică și puternică.

Sursa foto: Instagram şi Unica.ro

