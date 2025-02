Motivul pentru care Alina Pușcaș nu se uită cu soțul și cei trei copii la „Te cunosc de undeva!”: „Ei de văzut mă văd” / Exclusiv

Alina Pușcaș ne-a dezvăluit motivul pentru care nu se uită cu soțul și cu cei trei copii la emisiunea „Te cunosc de undeva!”, pe care o prezintă de 21 de sezoane încoace. Show-ul se difuzează în fiecare sâmbătă de la ora 20, la Antena 1.

De ce nu se uită Alina Pușcaș cu soțul și cei trei copii la „Te cunosc de undeva!”

La avanpremiera sezonului 21 „Te cunosc de undeva!”, Alina Pușcaș (39 de ani) ne-a făcut o mărturisire surprinzătoare, nu urmărește emisiunea pe care o prezintă alături de familie. Actrița din „Narcisa Sălbatică”, „Fructul Oprit” și „Zăpadă, Ceai și Dragoste” ne-a dezvăluit care este motivul.

„Să știți că eu nu mă uit la «Te cunosc de undeva!» împreună cu familia. Mă uit pe ascuns, pentru că mi-e rușine. Nu știu, nu pot să trec de greșit. (…) Nu mă pot uita la mine. Tot timpul sunt atât de critică cu mine, încât aș strica tot dragul de a mă uita la emisiune. Dar mi s-a întâmplat mai des, în ultima vreme, să mă uit din greșeală, în diverse restaurante sau vizite, cu televizorul pornit. Ne uitam mai mulți, practic, și treceam cumva de subiectul eu, ținuta mea, și vorbeam, efectiv, despre momente. Dar nu mă uit niciodată cu copiii. Ei de văzut mă văd. Văd și promo-urile. Mereu mă anunță. Ei văd, dar nu vedem împreună (zâmbește)”, a spus Alina Pușcaș, în exclusivitate pentru Unica.ro.

Citește și: Alina Pușcaș și soțul ei, Mihai Stoenescu, au dus negocieri intense în timpul amenajării casei lor: „A fost un mic război între noi” / Exclusiv

Ce fel de mamă este prezentatoarea de la Antena 1

În cadrul aceluiași interviu, am vorbit cu Alina și despre cum colaborează ea și partenerul ei de viață, Mihai Stoenescu (49 de ani), în creșterea celor trei copii ai lor. Prezentatoarea de la Antena 1 și medicul stomatolog au un băiat de 9 ani, Alexandru, și două fiice, Melissa, în vârstă de 8 ani, și Iris, în vârstă de 5.

„Eu sunt polițistul rău. Mi se pare normal. De obicei, mamele sunt polițiștii răi. Noi ne-am înțeles împreună că în timpul săptămânii trebuie să fim amândoi pe aceleași lungime de undă, pentru ca cei mici să se țină ca lumea de școală, de orele de pian. Eu am ținut foarte tare la chestia asta, pentru că mi-am dorit cât am fost mică să pot să fac un instrument muzical și n-am avut șansa. Acum e prea târziu. Plus că am aflat de la psihologi cât de important este pentru ei să învețe un instrument muzical. Îi ajută foarte mult în dezvoltarea lor, și emoțională, și cognitivă. Așa că eu mă țin de capul lor cu asta. Și el este de aceeași părere”, ne-a mai spus prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva!”.

Citește și: Alina Pușcaș locuiește într-o casă spectaculoasă. Cum arată intrarea din lemn sculptat și statuia metalică din fața vilei: „E un element unic” / Galerie foto

Regula de aur pe care Alina Pușcaș și soțul ei, Mihai Stoenescu, o respectă când vine vorba de copiii lor

În plus, cei doi au convenit să nu se contrazică în fața celor mici. Chiar dacă nu sunt de acord unul cu celălalt în ceea ce-i privește pe copii, Alina și Mihai nu dau curs conversațiilor în contradictoriu în fața lor. Cuplul preferă să se retragă într-un al colț al casei pentru a ajunge la un consens.

„Niciodată nu se întâmplă să îi cert eu și el să se bage să le ia apărarea. Niciodată. De obicei, dacă e cazul să nu fie de acord cu ce spun eu, îmi mai face un semn. Îmi dă un mesaj pe WhatsApp și zice «hai un pic până sus». Vorbim, dezvoltăm, după care tot eu sunt cea care vine și mai stinge puțin din foc, în cazul în care m-a convins că am exagerat”, a explicat Alina.

Citește și: Alexandra Ungureanu, detalii despre sezonul 21 „Te cunosc de undeva!”, prietenia cu Keo și noul iubit: „E o perioadă a vieții de care mă bucur foarte mult” / Exclusiv

„Mi se pare că ei se nasc șantajiști.”

Nu în ultimul rând, prezentatoarea de la Antena 1 a insistat asupra importanței pe care disciplina o are în viața celor mici. Chiar dacă nu o văd cu ochi buni în copilărie și adolescență, întocmai această disciplină le va fi de folos mai departe în viață.

„Cred că în momentul ăsta am niște copii, părerea mea, educați, cuminți, politicoși. Cred că toate astea s-au putut face numai cu genul acesta de atenție extremă, ca să nu spun răutate, că nu sunt rea cu ei. Încerc să mă impun, pentru că mi se pare că ei se nasc șantajiști. Și dacă nu știi să înclini balanța în favoarea ta, până vor învăța anumite lucruri, te pot încăleca efectiv. Eu nu vreau să ajung niciodată în situația asta. Mi se pare că am reușit să fac chestia asta. Nu am copii care se tăvălească pe jos, să țipe, să arunce cu obiecte în alți oameni sau să facă ca toți d***** atunci când ți-e lumea mai dragă. Eu consider că am reușit să trec de ceva ce nu mi-aș fi dorit să mi se întâmple”, a mai spus Alina Pușcaș, în exclusivitate pentru Unica.ro.

Foto: Instagram/@alina_puscas_

Imagine: Aha Cheroiu

Montaj: Ștefan Buzoianu

Urmărește-ne pe Google News