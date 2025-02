Alexandra Ungureanu, detalii despre sezonul 21 „Te cunosc de undeva!”, prietenia cu Keo și noul iubit: „E o perioadă a vieții de care mă bucur foarte mult” / Exclusiv

Alexandra Ungureanu face echipă cu artistul Keo în cel mai nou sezon „Te cunosc de undeva!”, pe care îl puteți urmări în fiecare sâmbătă seara de la 20:00, la Antena 1. La avanpremiera celui de-al 21-lea sezon al show-ului, fosta concurentă de la „Asia Express” a vorbit deschis despre prietenia cu Keo, dar și despre noul iubit.

Alexandra Ungureanu, dezvăluiri exclusive despre sezonul 21 „Te cunosc de undeva!”, prietenia cu Keo și noul iubit

Alexandra Ungureanu (43 de ani) savurează din plin această etapă a vieții sale. Este implicată într-un nou proiect de televiziune, compune și înregistrează piese noi pentru cei care-i apreciază muzica și trăiește o poveste frumoasă de dragoste. În exclusivitate pentru Unica.ro, artista a vorbit despre experiența „Te cunosc de undeva!”, sezonul 21, prietenia specială cu Keo și despre noul iubit.

Alexandra Ungureanu ne-a spus că emisiunea „Te cunosc de undeva!” s-a simțit ca o aruncare în gol pentru ea. Cântăreața a descoperit că show-ul o provoacă mult mai mult decât părea că o va face din fața televizorului.

„Anul trecut am sărit cu parașuta, mie fiindu-mi frică de înălțime, de zbor și de locurile strâmte, mici. Sunt claustrofobă. Am urcat într-un avion foarte, foarte mic, la 4.000 de metri altitudine, și am sărit, ca să-mi înving o frică. La fel a fost și cu acest proiect. Mi-a plăcut foarte mult ideea. Din fața televizorului e foarte ușor să dai din gură și să zici, «mamă, eu aș rupe dacă aș fi acolo». Când te trezești acolo, îți dai seama că e foarte greu. Trebuie să uiți de toți anii de muncă în calitate de artist, cu o personalitate bine definită și cu un stil de a te prezenta în fața oamenilor”, a spus Alexandra Ungureanu, în exclusivitate pentru Unica.ro.

„Keo gătește extraordinar.”

Alexandra Ungureanu și colegul ei de la „Te cunosc de undeva!”, Keo, s-au cunoscut la începutul anilor 2000, pe vremea când erau reprezentați de aceeași casă de discuri.

„Am avut chimie foarte mare pe muzică, ne-a plăcut la nebunie să lucrăm împreună. După aceea am început să ne vizităm. Keo și gătește extraordinar. Așa, în stil thailandez, un crevete, un vin roșu, un ceva. Ne-am împrietenit și am început să lucrăm constant. Nu am scos piese împreună așa de des cum ne-am fi dorit, dar eu am piese scrise de el, avem un duet de Crăciun, «Cel mai frumos cadou». Și am avut și alte proiecte, cântate în limba franceză, proiecte pentru copii, tot felul.

Sunt convinsă că ne putem pune reciproc în valoare. Amândoi ne respectăm și ne înțelegem foarte bine ca artiști și ca prieteni. Știm, în același timp, să ne ambiționăm, pentru că e greu. Recunosc că până acum am căzut pe rând așa, psihic. Eu sunt, poate, un pic mai competitivă, el e un pic mai relaxat uneori. El e un rockstar. Nu s-a gândit în viața lui să facă sincroane pe scenă. Ei, acum face. Uneori și pe tocuri. Adică și limitele noastre ajung până într-un punct. Ideea e să mergem dincolo de ele și cred că împreună putem să… apăsăm butoanele potrivite ca să facem asta”, ne-a mărturisit Alexandra Ungureanu.

Iubește și este iubită. Ce spune despre noul bărbat din viața ei

Artista ne-a oferit și câteva detalii rare despre noua relație, în contextul Zilei Îndrăgostiților, care tocmai a trecut. Iubitul Alexandrei a fost plecat din țară de Valentine’s Day, motiv pentru care solista și noul bărbat din viața ei au decis să sărbătorească la dublu de Dragobete.

Câștigătoarea sezonului 6 „Bravo, ai stil!” ne-a dezvăluit care au fost cele mai frumoase cadouri pe care ea și iubitul și le-au făcut reciproc de când sunt împreună. Pentru Alexandra este foarte important ca fiecare cadou pe care îl oferă unui om drag să-i fie de folos și să aibă o semnificație profundă pentru acea persoană.

„Nu suntem de foarte mult timp împreună, dar cred că cel mai emoționant lucru pe care puteam să i-l dăruiesc a fost o piesă pe care să o cânt pentru el în timp ce dansam împreună”, ne-a spus artista.

„El îmi știe deja preferințele. De ziua mea mi-a făcut cadou un Esspresor. Eu sunt înnebunită după cafea și mi-am dorit un Esspresor profesional, ca de bar. Îl am! Acum mă gândesc la el în fiecare dimineață când îmi fac cafeaua. Au mai fost și multe alte surprize. E o relație foarte importantă și o perioadă a vieții de care mă bucur foarte mult”, a completat Alexandra, pentru Unica.ro.

„Are simțul umorului foarte dezvoltat, râdem foarte mult împreună.”

Artista este entuziasmată să urmărească emisiunea „Te cunosc de undeva!” alături de iubitul ei, care este convinsă că se va amuza copios pe seama transformărilor ei.

„Cred că e pregătit să râdă de mine. Are simțul umorului foarte dezvoltat, râdem foarte mult împreună. Cred că, dincolo de susținere, se va amuza foarte mult. Ceea ce nu-i cu supărare, pentru că e chiar de râsul lumii cum am ajuns în unele episoade”, a încheiat Alexandra Ungureanu, în exclusivitate pentru Unica.ro.

