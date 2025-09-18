Sonia Simionov a explicat cum va scăpa Toto Dumitrescu de acuzația că a condus sub influența substanțelor interzise: „A fost depistat pozitiv la cocaină. Se execută pedeapsa cea mai mare…”

Sonia Simionov a explicat cum va scăpa Toto Dumitrescu de acuzația că a condus sub influența substanțelor interzise. Prezentatoarea de televiziune a spus că, potrivit avocatului actorului, deși a fost depistat pozitiv la cocaină după câteva zile de la producerea accidentului rutier, el nu ar fi fost drogat în momentul producerii incidentului, iar consumul ulterior nu ar influența vinovăția pentru conducerea substanțelor interzise. Iată ce a declarat jurnalista cu privire la acest subiect important!

Sonia Simionov a explicat, printr-un videoclip postat pe rețelele de socializare, cum Toto Dumitrescu va încerca să demonstreze că nu era sub influența drogurilor în momentul în care a fost implicat în accidentul rutier, deși testele ulterioare au arătat prezența cocainelor în organismul său.

Sonia Simionov a vorbit, printr-un videoclip postat pe rețelele de socializare, despre strategia de apărare a lui Toto Dumitrescu în dosarul în care este acuzat că ar fi condus sub influența substanțelor interzise. Potrivit acesteia, fiul lui Ilie Dumitrescu a fost implicat în accidentul rutier din cartierul Primăverii, dar nu ar fi vinovat de producerea acestuia.

Prezentatoarea de televiziune a explicat că, legal, plecarea de la locul accidentului constituie infracțiune, dar consumul de cocaină ar fi avut loc abia după ce actorul s-a întors acasă, nu în timpul accidentului.

Astfel, apărarea lui Toto Dumitrescu ar putea susține că, deși acesta a consumat droguri ulterior, la momentul accidentului nu era sub influența lor.

„Hai să vă zic cum scapă Toto Dumitrescu de acuzația că a condus drogat, tocmai pentru că a fost depistat pozitiv la cocaină. Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier. Din dinamică, nu este el cel vinovat. S-a învârtit câteva minute pe acolo, apoi a plecat. Legal, infracțiune părăsirea locului accidentului cu victimă; după două zile, e găsit într-un apartament din Pipera, drogat, cocaină, se confirmă, ok, dar când a consumat? La momentul producerii accidentului. Ok, cum dovedești?

Iată discursul pe care îl va avea apărarea lui Dumitrescu: clientul meu a fost implicat într-un accident, nu e vinovat de producerea acestuia, a plecat pentru că s-a speriat, apoi, acasă, din cauza unei stări de panică, a luat o decizie regretabilă și s-a drogat, dar, la momentul producerii accidentului, nu era drogat.

Acum aviz celor care cred că le-am dat idei. Potrivit codului penal, conducerea sub influența substanțelor interzise se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani, în timp ce părăsirea locului accidentului se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 anii. Iar cum în legislația noastră nu se adună pedepsele dacă ai mai multe fapte, ci se execută pedeapsa cea mai mare și primești un spor de pedeapsă din cea neexecutată, nu ai făcut mare afacere cu șmecheria asta”, a spus jurnalista într-un videoclip postat pe pagina sa personală de Instagram.

Procurorii au cerut arestarea actorului pentru infracțiunea „de părăsire a locului accidentului”

După accidentul provocat duminică, Toto Dumitrescu a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore. Pe 17 septembrie, procurorii au decis arestarea lui pentru părăsirea locului accidentului.

Testele de sânge de la Institutul Național de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” (INML) arată că actorul consumase cocaină. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a început urmărirea penală împotriva lui pentru acest incident.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de 14.09.2025, în jurul orei 13:00, în timp ce conducea un autovehicul pe bd. Mircea Eliade din mun. București, sector 1, la intersecția cu bd. Primăverii, inculpatul a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care nu a acordat prioritate de trecere. Deși în urma accidentului a rezultat rănirea unei persoane, inculpatul a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului”, au transmis procurorii PJS1.

Inițial, pe data de 16 septembrie, polițiștii Brigăzii Rutiere au deschis dosar și l-au reținut pentru 24 de ore, însă acum el a fost arestat pentru o perioadă de 30 de zile.

Rezultatul analizelor de sânge ale fiului lui Ilie Dumitrescu

Toto Dumitrescu a ieșit pozitiv la cocaină după un test făcut de polițiști, la două zile după accident. Rezultatul a fost confirmat prin analize de sânge la INML.

Ancheta asupra fiului lui Ilie Dumitrescu a fost extinsă din cauza consumului de droguri.

