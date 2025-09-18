Oana Ciocan și Jador și-au botezat fiul în secret. Primele imagini de la creștinarea micuțului Avraam: „O zi pe care nu o vom uita niciodată”

Oana Ciocan și Jador și-au botezat fiul în secret. Primele imagini de la creștinarea micuțului Avraam au fost făcute publice pe rețelele de socializare chiar de soția artistului, care a mărturisit că ziua de 12 septembrie va rămâne pentru totdeauna una dintre cele mai importante din viața lor. Iată ce a postat ea în mediul online!

Oana Ciocan și Jador au ales discreția pentru botezul fiului lor, Avraam. Evenimentul a avut loc pe data de 12 septembrie, de ziua de naștere a soției cântărețului, și a reunit doar familia și apropiații cuplului. Primele imagini de la creștinarea micuțului Avraam au fost distribuite deja pe rețelele de socializare.

Oana Ciocan și Jador și-au botezat fiul în secret

Oana Ciocan și Jador au trăit recent una dintre cele mai importante zile din viața lor de familie. Cei doi parteneri de viață au ales să își boteze fiul, pe micuțul Avraam, într-un cadru restrâns, departe de ochii curioșilor.

Evenimentul a avut loc pe data de 12 septembrie 2025, dată cu dublă semnificație pentru Oana Ciocan, care și-a sărbătorit și ziua de naștere. Proaspăta mămică a făcut publică vestea printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre acest moment unic din viața ei.

Georgiana și Cătălin Moroșanu sunt nașii micuțului Avraam. Cei doi soți sunt și nașii de cununie ai cuplului.

„12.09. O zi pe care nu o vom uita niciodată. Ziua mea și ziua în care l-am botezat pe Avraam, băiețelul nostru mult dorit și binecuvântat. Mulțumim din inimă familiilor noastre pentru prezență, pentru implicare și pentru iubirea pe care ne-o arată mereu. Mulțumim nașilor noștri, care sunt un exemplu de urmat pe toate planurile și cei mai buni oameni pe care i-am putea avea alături. Părinții noștri… sunt îngerii noștri pe pământ. Fără voi, nimic nu ar fi la fel.

Și, mai presus de toate, mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar minunat, un copil pe care l-am visat, dorit și iubit dinainte să existe. Iar vouă, tuturor celor care ne-ați trimis gânduri bune și v-ați bucurat alături de noi, vă trimitem recunoștința noastră”, a scris soția artistului la postarea pe care a făcut-o pe pagina ei personală de Instagram.

Citește și: Medicamentul luat de Jador, din cauza căruia testul antidrog a ieşit pozitiv. Nu a consumat droguri: „Nu vreau să fiu un antiexemplu”

Citește și: Ce relaţie există între Zanni şi Jador, după ce câştigătorul Survivor a spus că artistul a bătut-o pe Oana Ciocan: „Am vorbit din ură, din viclenie, din frustrare”

Cei doi au devenit părinți în luna iunie a acestui an

Jador și Oana Ciocan au devenit părinți în luna iunie a acestui an, mai exact pe data de 4 iunie 2025. De atunci, viața celor doi parteneri de viață s-a schimbat foarte mult. Ei au ales numele Avraam pentru băiețelul lor.

În luna august, băiețelul cântărețului de manele a fost infectat cu Covid-19. Din cauza acestei boli, artistul a întârziat la un concert și a transmis că fiul lui a fost dus la spital. Ulterior, micuțul s-a vindecat, iar acum este bine.

Citește și: Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu iubitul ei, Alex Ghionea: „Nu mă ascund, nu mint”

Citește și: Cum se înțeleg Florin Dumitrescu și soția lui, după 11 ani de căsnicie, 2 copii și lucrat împreună zi de zi: „Depinde foarte mult de…”

Povestea de dragoste dintre Jador și Oana Ciocan

În urmă cu mai mult timp, Jador a povestit că prima dată a văzut-o pe Oana Ciocan la controlul medical pentru Survivor All Stars. La început nu știa cine e și a crezut că face parte din echipa de organizare. La doar o zi după ce s-au cunoscut, ea și-a dus câteva lucruri la artist, iar pentru Jador acesta a fost semnul că legătura lor e una serioasă din toate punctele de vedere.

Relația a mers foarte repede înainte. Cântărețul de manele a recunoscut că la început a vrut să vadă dacă ea e potrivită pentru o relație stabilă, astfel că „a testat-o”.

În cadrul emisiunii Survivor All Stars, Jador a cerut-o în căsătorie pe Oana Ciocan și i-a lăsat o scrisoare în care și-a deschis sufletul și a vorbit despre dorința de a întemeia o familie alături de ea. Cei doi parteneri de viață s-au căsătorit la finalul lunii decembrie a anului 2024, iar în iunie 2025 au devenit părinți pentru prima dată.

Sursa foto: Instagram/ Facebook

Urmărește-ne pe Google News