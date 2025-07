Medicamentul luat de Jador, din cauza căruia testul antidrog a ieşit pozitiv. Nu a consumat droguri: „Nu vreau să fiu un antiexemplu”

După ce a fost oprit în trafic și a dat un test antidrog care a ieșit pozitiv, Jador a fost nevoit să se confrunte cu consecințele legale și de imagine ale acestui incident. Cei care l-au criticat pentru presupusa sa implicare în consumul de droguri au fost dezamăgiți când au aflat adevărul: totul a fost o neînțelegere legată de un medicament pe care artistul l-a luat înainte de a urca la volan.

Ce medicament a luat Jador de i-a ieșit testul antidrog pozitiv

În urmă cu două luni, Jador a fost oprit de un echipaj de poliție pentru un control de rutină. A fost supus unui test antidrog cu aparatul drugtest, iar rezultatul a fost pozitiv. Artistul a fost dus la INML pentru a i se recolta probe biologice, iar, din păcate, și aceste probe au arătat același rezultat: pozitiv. În acel moment, toată lumea a crezut că Jador a consumat droguri, iar acest lucru a dus la un scandal imens.

„La mine nu a fost greșit testul antidrog. Eu am luat un ibuprofen, care iese la opiacee. Mă duc la farmacie, îmi cumpăr un ibuprofen sau alte pastile care sunt legale. Acea pastilă mi-a ieșit la test„, a spus Jador pentru spynews.ro.

A demonstrat că nu s-a drogat

După ce rezultatul testului a devenit public și a fost comentat intens, Jador a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a dovedi că nu consumă droguri. A explicat că medicamentul pe care l-a luat era doar un Ibuprofen, un medicament complet legal, dar care poate avea efecte similare cu ale opiaceelor în anumite teste. Artistul a insistat că nu a consumat droguri niciodată și că acest incident l-a afectat foarte mult din punct de vedere personal și profesional.

„Eu nu mă droghez, subliniez să se știe pentru oamenii care mă iubesc și oamenii care nu mă iubesc și pentru părinții mei. Nu m-am drogat în viața mea și nici nu o voi face vreodată. Am un copil de crescut, azi i-am făcut certificat de naștere. Nu vreau să fiu un antiexemplu. Nu sunt perfect, dar de drogat, nu mă droghez„, a mai spus acesta pentru sursa menţionată mai sus.

Cum s-a simțit Jador după acest incident

Jador a declarat că acest scandal l-a afectat mult pe el și pe familia lui. Deși nu i-a păsat de banii pe care i-a pierdut, artistul a fost foarte afectat de atacurile la adresa imaginii sale și a carierei sale. El a vorbit deschis despre munca grea pe care a depus-o pentru a ajunge unde este acum, despre sacrificiile pe care le-a făcut și despre cum o astfel de acuzație l-a marcat profund.

„Sunt și eu om. Eu am muncit atât de mulți ani, muncesc să fac treaba aceasta. De la 4 ani muncesc și exersez. Eu nu mă droghez pentru că am și frică de Dumnezeu, pentru că îmi este frică că mă trăznește într-o zi la cât mi-a dat să meargă înainte cariera mea. Nu pot să las un viciu să mă tragă înapoi. Eu am pierdut concerte pentru că m-au făcut oamenii drogat, în toate felurile„, a completat artistul.

