Jador a devenit tată. Soția lui, Oana Ciocan, a născut un băiat: „Tot ce am trăit până azi a căpătat sens”

Jador a devenit tată pentru prima dată. Soția lui, Oana Ciocan, a născut miercuri, 4 iunie, un băiat. În aceeași zi, în mediul online, Jador a publicat o imagine în care-și ține fiul în brațe, cu lacrimi în ochi.

Jador și Oana Ciocan au devenit părinți de băiat

Jador (30 de ani) și soția lui, Oana Ciocan (27 de ani), au devenit părinți pentru prima dată. Pe rețelele sociale, artistul a publicat o imagine și un videoclip în care-și ține fiul în brațe. În dreptul postării, Jador a scris câteva rânduri despre emoția pe care a simțit-o când și-a ținut băiatul în brațe pentru prima dată.

„Astăzi v-am privit pe amândoi… și mi-au căzut lacrimile fără să le pot opri. Când te-am luat în brațe pentru prima dată, puiul meu, parcă tot ce am trăit până azi a căpătat un sens. Atât de mic… dar ai reușit să-mi umpli inima cum nimeni altcineva n-a făcut-o. Sunt tatăl tău. Și îți jur aici, în fața lumii: voi fi mereu lângă tine. Cu inima, cu fapta, cu rugăciunea”, a scris Jador în mediul online.

Citește și: De ce au lipsit părinții lui Jador de la nunta lui cu Oana Ciocan: „Ideea e că tata e…”

„Suntem o familie acum. O echipă pe viață”

În continuarea mesajului, Jador a spus că soția lui, Oana, „a scris cea mai sfântă pagină” din povestea lor de iubire de până acum.

„Iar ție, iubirea mea, femeia care mi-a dăruit această minune… Nu există destule cuvinte să-ți mulțumesc.

Te-am privit și am văzut o regină. Puternică, frumoasă, curajoasă. Ai dat viață copilului nostru și ai scris, azi, cea mai sfântă pagină din povestea noastră. Te iubesc mai mult ca oricând. Suntem o familie acum. O echipă pe viață”, a încheiat solistul.

Ce nume va purta băiatul lui Jador

În aprilie 2025, în podcastul lui Bursucu’, Jador și Oana au dezvăluit ce nume au ales pentru fiul lor. Băiatul cuplului se numește Avram. Tot atunci, cei doi au spus că își doresc o familie mare, sperând să aibă până la cinci copii.

Numele Avram este de origine ebraică și semnifică „tatăl este măreț” sau „tatăl multor națiuni”. Acest nume este asociat cu figura patriarhală din religiile iudaică, creștină și islamică, reflectând un simbol al credinței, curajului și devotamentului.

Citește și: Oana Ciocan a răbufnit după ce i-a fost criticată rochia de mireasă: „Nu a fost achiziționată pentru aplauzele publicului”

Cum a început povestea de dragoste dintre Jador și Oana Ciocan

Jador și Oana Ciocan s-au cunoscut la vizita medicală pentru Survivor All Stars. Câteva săptămâni mai târziu, la filmările reality show-ului din Republica Dominicană, cei doi s-au și logodit. Între Jador și Oana a fost dragoste la prima vedere, la foarte scurt timp după ce s-au cunoscut luând decizia de a se muta împreună.

„Când am ajuns (la vizita medicală pentru Survivor All Stars – n.red.), era Oana în fața mea. Am zis: «Cine e asta?». Credeam că e o asistentă, ceva. «Nu, că vine și ea la Survivor!» Hai, mă! Când ne-am văzut, ea era cu fața de super îndrăgostită. A doua zi s-a mutat cu o parte din haine la mine. Eu știam că o să fie cu mine! (…) E o fată super. Eu, jăvrelu de om, nu merit așa fată bună”, a declarat Jador, în emisiunea „La Măruță”.

„Am fost singură o perioadă lungă de timp, iar asta m-a ajutat extraordinar pe mai multe planuri, și într-un moment total neașteptat, am întâlnit persoana lângă care vreau să stau o viață”, spunea și Oana Ciocan la acea vreme, în exclusivitate pentru Unica.ro.

Oana Ciocan a participat la Survivor 2022 și Survivor All Stars în echipa Războinicilor. În 2022, Oana spunea despre ea că este liber profesionist. Ulterior, Oana Ciocan a devenit consultant în vânzări și creatoare de conținut online.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News