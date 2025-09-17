Cum se înțeleg Florin Dumitrescu și soția lui, după 11 ani de căsnicie, 2 copii și lucrat împreună zi de zi: „Depinde foarte mult de…” 

Florin Dumitrescu și Cristina formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. Cei doi sunt căsătoriți de 11 ani și au împreună două fete minunate. Cei doi sunt împreună acasă, la muncă, dar și în vacanță. Iată care este secretul căsniciei lor.

Florin Dumitrescu și Cristina, un mariaj de 11 ani

Celebrul chef Florin Dumitrescu își iubește soția la fel ca în prima zi. Cei doi sunt căsătoriți de peste un deceniu și lucrurile merg foarte bine între ei, cu toate că lucrează împreună.

„Depinde foarte mult și de oamenii din cuplu. Eu nu am nimic de ascuns față de Cristina. Și nici Cristina nu are nimic de ascuns față de mine, faptul că avem puterea să construim împreună ceva pentru familia noastră și pentru copiii noștri, eu cred că e mai puternic decât să muncim fiecare separat. Și chiar funcționăm bine așa”, a declarat Florin Dumitrescu pentru Click.

Vacanță cu familia în Grecia și Spania

Florin Dumitrescu a povestit că a fost în vacanță în Grecia și Spania alături de soția și fiicele lui. El a explicat că preferă aceste două destinații în detrimentul litoralului românesc din mai multe motive, inclusiv cel financiar.

„Am fost în Grecia și Spania, a fost senzațional. Sincer, am observat acum că e o chestie din asta: mergeți în vacanță în România. Sunt de acord.Vreau să-mi fac vacanțele în România. Chiar îmi doresc. Doar că mi-aș dori foarte mult atunci când merg la mare la noi, nu aș avea o problemă atât de mare cu algele.

În schimb am o mare problemă că la fiecare plajă muzica e diferită și dată la maximum. Am plătit pe șezlonguri în Vama Veche 350-400 de lei și am zis, stai puțin, aș vrea să-mi fac vacanțele în România aș vrea să susțin turismul românesc, dar n-aș vrea să fiu luat de prost. Și atunci, cât aș cheltui pe o săptămână la Mamaia, cheltui în trei săptămâni în Grecia sau o lună în Spania. Spania e mai ieftină decât Grecia”, a spus Florin Dumitrescu.

El a explicat că familiei îi place mult să călătorească, iar el și Cristina nu simt nevoia să „fugă de acasă”.

„Nouă ne place foarte mult să mergem și cu fetele și atunci nu căutăm să fugim de acasă, nu căutăm escapade”, a spus Dumitrescu.

Cele două fete ale celebrului chef sunt clasa a șasea și clasa a patra, ambele iubesc să meargă la școală și au hobby-uri simpatice precum cântatul la pian sau croșetatul.

