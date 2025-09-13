Florin Dumitrescu, la un pas de tragedie în Spania: „Noroc că soția mea nu a văzut scena, că s-ar fi speriat groaznic”

Florin Dumitrescu a povestit că a fost la un pas de tragedie în timpul unei vacanțe în Spania. Juratul de la MasterChef este recunoscător că soția nu a fost martoră la cele întâmplate, căci altfel s-ar fi speriat îngrozitor.

Florin Dumitrescu, la un pas de înec în Spania

Florin Dumitrescu (38 de ani) a povestit că a fost la un pas de înec într-un concediu în Spania. Juratul de la MasterChef a spus că mai multe valuri puternice l-au doborât și i-au spart timpanul.

„Era să mă înec în Spania, eu care sunt super înotător. Apa era puțin sub genunchi, dar m-a lovit tare un val, m-a dărâmat și am zis ‘hai că ies la suprafață după ce trece următorul val’. Doar că au venit atât de multe și puternice, mi-a intrat apă în nas și mi-am spart timpanul. Era să mă înec, am dat ochii peste cap puțin, a fost ceva super dubios. Noroc că soția mea nu a văzut scena, că s-ar fi speriat groaznic. Ea vorbea la telefon și i-am povestit eu după aceea toată pățania”, a declarat Florin Dumitrescu, în exclusivitate pentru VIVA!.

Cum a început povestea de dragoste dintre Florin Dumitrescu și soția lui

Florin Dumitrescu și soția lui, Cristina Sima Dumitrescu, formează un cuplu din anul 2010. Anul acesta, cuplul a aniversat 12 ani de la cununia civilă și 11 de la cea religioasă.

„Prima noastră întâlnire a fost interesantă, pentru că ne-am complimentat reciproc meseria fără să știm ce urma să se întâmple între noi. Am servit-o cu o porție de melci și o farfurie de paste din mâncarea de personal. După care, bineînțeles, am urmărit-o pe social media, unde am început să avem o relație de prietenie bazată pe scrisori digitale! Ne-am îndrăgostit aproape pe loc, de la a doua întâlnire!”, a povestit chef Florin Dumitrescu, pentru VIVA!.

Ce fel de părinți sunt Florin Dumitrescu și soția lui

Florin Dumitrescu și Cristina Sima Dumitrescu au împreună două fetițe, pe Ava Elisabeta, în vârstă de 12 ani, și pe Mia Victoria, în vârstă de 10.

„Noi suntem niște părinți foarte activi în viețile copiilor noștri. Deși a fost dificil să facem slalom în programul nostru de muncă, am vrut ca fetițele noastre să fie crescute de noi, nu de bunici sau bone. (…) Ele sunt obișnuite ca noi să fim mereu împreună, mai puțin când Florin filmează”, spunea Cristina Sima Dumitrescu în urmă cu ceva timp.

