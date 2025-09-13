  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Florin Dumitrescu, la un pas de tragedie în Spania: „Noroc că soția mea nu a văzut scena, că s-ar fi speriat groaznic”

Florin Dumitrescu, la un pas de tragedie în Spania: „Noroc că soția mea nu a văzut scena, că s-ar fi speriat groaznic”

Florin Dumitrescu, la un pas de tragedie în Spania: „Noroc că soția mea nu a văzut scena, că s-ar fi speriat groaznic”
Adelina Duinea
.

Florin Dumitrescu a povestit că a fost la un pas de tragedie în timpul unei vacanțe în Spania. Juratul de la MasterChef este recunoscător că soția nu a fost martoră la cele întâmplate, căci altfel s-ar fi speriat îngrozitor.

Florin Dumitrescu, la un pas de înec în Spania

Florin Dumitrescu, soția lui, Cristina (2)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 15)

Florin Dumitrescu (38 de ani) a povestit că a fost la un pas de înec într-un concediu în Spania. Juratul de la MasterChef a spus că mai multe valuri puternice l-au doborât și i-au spart timpanul.

„Era să mă înec în Spania, eu care sunt super înotător. Apa era puțin sub genunchi, dar m-a lovit tare un val, m-a dărâmat și am zis ‘hai că ies la suprafață după ce trece următorul val’. Doar că au venit atât de multe și puternice, mi-a intrat apă în nas și mi-am spart timpanul. Era să mă înec, am dat ochii peste cap puțin, a fost ceva super dubios. Noroc că soția mea nu a văzut scena, că s-ar fi speriat groaznic. Ea vorbea la telefon și i-am povestit eu după aceea toată pățania”, a declarat Florin Dumitrescu, în exclusivitate pentru VIVA!.

Citește și: Cu ce rețetă l-a cucerit Gina Pistol pe Smiley și cum s-a schimbat relația lor după apariția lui Josephine. „L-am atras în capcană” / Exclusiv

Nemachiată, abia trezită, fără tocuri sau rochie elegantă. Toate privirile au fost pe Elena Udrea de dimineață, când și-a dus fetița la școală! Complet neașteptat cum s-a afișat și ce gest a făcut! Nimeni nu a mai văzut-o așa până acum!
Nemachiată, abia trezită, fără tocuri sau rochie elegantă. Toate privirile au fost pe Elena Udrea de dimineață, când și-a dus fetița la școală! Complet neașteptat cum s-a afișat și ce gest a făcut! Nimeni nu a mai văzut-o așa până acum!
Recomandarea zilei

Cum a început povestea de dragoste dintre Florin Dumitrescu și soția lui

Florin Dumitrescu și soția lui, Cristina Sima Dumitrescu, formează un cuplu din anul 2010. Anul acesta, cuplul a aniversat 12 ani de la cununia civilă și 11 de la cea religioasă.

„Prima noastră întâlnire a fost interesantă, pentru că ne-am complimentat reciproc meseria fără să știm ce urma să se întâmple între noi. Am servit-o cu o porție de melci și o farfurie de paste din mâncarea de personal. După care, bineînțeles, am urmărit-o pe social media, unde am început să avem o relație de prietenie bazată pe scrisori digitale! Ne-am îndrăgostit aproape pe loc, de la a doua întâlnire!”, a povestit chef Florin Dumitrescu, pentru VIVA!.

Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Recomandarea zilei

Citește și: Cătălin Scărlătescu, primele declarații despre viața personală, după despărțirea de Doina Teodoru. „De fapt, mie nu îmi merge personal, mie îmi merge…” / Exclusiv

Ce fel de părinți sunt Florin Dumitrescu și soția lui

Florin Dumitrescu și Cristina Sima Dumitrescu au împreună două fetițe, pe Ava Elisabeta, în vârstă de 12 ani, și pe Mia Victoria, în vârstă de 10.

„Noi suntem niște părinți foarte activi în viețile copiilor noștri. Deși a fost dificil să facem slalom în programul nostru de muncă, am vrut ca fetițele noastre să fie crescute de noi, nu de bunici sau bone. (…) Ele sunt obișnuite ca noi să fim mereu împreună, mai puțin când Florin filmează”, spunea Cristina Sima Dumitrescu în urmă cu ceva timp.

Foto: Instagram/@chefflorindumitrescu

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 149.7 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cât costă școala privată la care învață fiica Elenei Udrea. Nu mulți părinți își permit să plătească acești bani
Cât costă școala privată la care învață fiica Elenei Udrea. Nu mulți părinți își permit să plătească acești bani
Fanatik
Ce nume are, de fapt, Mirel Rădoi în buletin. Foarte puțini știu cum îl cheamă pe antrenorul de la Universitatea Craiova
Ce nume are, de fapt, Mirel Rădoi în buletin. Foarte puțini știu cum îl cheamă pe antrenorul de la Universitatea Craiova
GSP.ro
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
Click.ro
Cine este și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică: „Ne-am cunoscut în avion” Imaginea rară pe care vedeta a publicat-o pe rețelele de socializare
Cine este și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică: „Ne-am cunoscut în avion” Imaginea rară pe care vedeta a publicat-o pe rețelele de socializare
TV Mania
Michaela Prosan, imagini rare de la aniversarea fiului! Vedeta i-a dezvăluit numele după 4 ani
Michaela Prosan, imagini rare de la aniversarea fiului! Vedeta i-a dezvăluit numele după 4 ani
Citește și...
Care este mâncarea preferată a lui Ianis Hagi. Deși a mâncat în cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat banal ocupă locul 1 în topul preferințelor
Kate Middleton, mai rău decât se credea! Ultima apariţie este îngrijorătoare, a încercat să zâmbească, însă un detaliu a dat-o de gol
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Ultima flacără a colosului lui Ceaușescu. Uzina care a hrănit o țară întreagă se oprește
Cătălin Scărlătescu, prima reacție după ce a fost fotografiat alături de o blondă: „Trebuie să fac o mărturisire”
Cătălin Scărlătescu, primele declarații despre viața personală, după despărțirea de Doina Teodoru: „De fapt, mie nu îmi merge personal, mie îmi merge...” / Exclusiv
Cu ce rețetă l-a cucerit Gina Pistol pe Smiley și cum s-a schimbat relația lor după apariția lui Josephine: „L-am atras în capcană” / Exclusiv
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Tamara Globa, top 5 zodii cu aură specială: Numai patru-s norocoase în septembrie, iar una singură ia jackpot-ul până la Crăciun 2025

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
„Maurice știe să judece oamenii. O să încerc și eu să învăț de la el.” Micutzu, detalii din culisele The Ticket și MCN podcast / Exclusiv
„Maurice știe să judece oamenii. O să încerc și eu să învăț de la el.” Micutzu, detalii din culisele The Ticket și MCN podcast / Exclusiv
Cum se înțeleg Emma Ștefan și mama copilului lui Tavi Colen. Femeia l-a acuzat în trecut pe artist că a înșelat-o cu vedeta de la radio
Cum se înțeleg Emma Ștefan și mama copilului lui Tavi Colen. Femeia l-a acuzat în trecut pe artist că a înșelat-o cu vedeta de la radio
Proiecte speciale
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Avantaje
Un fost câștigător Asia Express o desființează pe Calina după derapajul din emisiune: "Hai să avem puțin respect și, sper să înțelegi, dragă influenceriță"
Un fost câștigător Asia Express o desființează pe Calina după derapajul din emisiune: "Hai să avem puțin respect și, sper să înțelegi, dragă influenceriță"
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Elle
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, petrecere tematică pentru fiul lor, Tiago. Ce scrisoare emoționantă i-a făcut prezentatorul TV: "Multă iubire și fericire." FOTO
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, petrecere tematică pentru fiul lor, Tiago. Ce scrisoare emoționantă i-a făcut prezentatorul TV: "Multă iubire și fericire." FOTO
Veste neașteptată în showbiz! S-au DESPĂRȚIT la aproape un an de când s-au logodit. Cele două vedete formau un cuplu de aproape șase ani
Veste neașteptată în showbiz! S-au DESPĂRȚIT la aproape un an de când s-au logodit. Cele două vedete formau un cuplu de aproape șase ani
DailyBusiness.ro
Ramona Olaru, dezvăluiri despre relațiile din trecut. Cum a reușit celebra asistentă TV să evolueze pe plan personal
Ramona Olaru, dezvăluiri despre relațiile din trecut. Cum a reușit celebra asistentă TV să evolueze pe plan personal
Peste 120 de muncitori prinși la negru în doar cinci zile. Ministrul Florin Manole promite toleranță zero
Peste 120 de muncitori prinși la negru în doar cinci zile. Ministrul Florin Manole promite toleranță zero
A1.ro
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Horoscop 14 septembrie 2025. Zodia care dă lovitura astăzi. Are noroc cu carul și succes pe toate planurile
Horoscop 14 septembrie 2025. Zodia care dă lovitura astăzi. Are noroc cu carul și succes pe toate planurile
Horoscop Săptămânal | 15-21 septembrie 2025. Eclipsa de Lună aduce schimbări
Horoscop Săptămânal | 15-21 septembrie 2025. Eclipsa de Lună aduce schimbări
Cum se descurcă Iustina, de la Insula Iubirii, în rol de mămică: „Am scăpat-o din greșeală de pe canapea”. Ce dezvăluiri a făcut Cornel
Cum se descurcă Iustina, de la Insula Iubirii, în rol de mămică: „Am scăpat-o din greșeală de pe canapea”. Ce dezvăluiri a făcut Cornel
"Casa Iubirii" are un nou cuplu? Ahmed și Naomi, tot mai apropiați. Gestul care i-a dat pe amândoi de gol: "Așa am simțit!"
"Casa Iubirii" are un nou cuplu? Ahmed și Naomi, tot mai apropiați. Gestul care i-a dat pe amândoi de gol: "Așa am simțit!"
Observator News
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
Libertatea pentru Femei
Mesaj de acum câteva minute! Oana Roman, mesaj furibund după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Mesaj de acum câteva minute! Oana Roman, mesaj furibund după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Mara Bănică de la Asia Express, secrete de familie. Cine sunt bărbații din viața ei, trecuți și actuali
Mara Bănică de la Asia Express, secrete de familie. Cine sunt bărbații din viața ei, trecuți și actuali
Asia Express 2025: Calina și Catinca, taxate de Cătălin Bordea după derapajul cu “gunoierii”. Replica fostului câștigător a rupt internetul
Asia Express 2025: Calina și Catinca, taxate de Cătălin Bordea după derapajul cu “gunoierii”. Replica fostului câștigător a rupt internetul
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Medic: Combinarea pastilelor de inimă cu un supliment banal poate provoca o reacție fatală
Medic: Combinarea pastilelor de inimă cu un supliment banal poate provoca o reacție fatală
Medic, cercetat după ce a întreținut relații intime cu o asistentă în timpul unei operații. Pacientul era sub anestezie
Medic, cercetat după ce a întreținut relații intime cu o asistentă în timpul unei operații. Pacientul era sub anestezie
Noutate: Certificatul de handicap pentru bolnavii de cancer se acordă imediat după diagnostic. Criterii complete
Noutate: Certificatul de handicap pentru bolnavii de cancer se acordă imediat după diagnostic. Criterii complete
Un posibil tratament pentru boala ficatului gras, după ce oamenii de știință au identificat cauza reală
Un posibil tratament pentru boala ficatului gras, după ce oamenii de știință au identificat cauza reală
TV Mania
Michaela Prosan, imagini rare de la aniversarea fiului! Vedeta i-a dezvăluit numele după 4 ani
Michaela Prosan, imagini rare de la aniversarea fiului! Vedeta i-a dezvăluit numele după 4 ani
Poza cu Gina Pistol nud a devenit virală. Vezi reacțiile! Cum arată vedeta MasterChef după ce a slăbit 8 kilograme
Poza cu Gina Pistol nud a devenit virală. Vezi reacțiile! Cum arată vedeta MasterChef după ce a slăbit 8 kilograme
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Cine este tatăl Calinei Dumitrescu de la Asia Express. De profesie stripper, a avut o relație controversată cu Catinca Roman
Cine este tatăl Calinei Dumitrescu de la Asia Express. De profesie stripper, a avut o relație controversată cu Catinca Roman
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
Cum arată și cu ce se ocupă acum Laura Andreșan, de când s-a retras din showbiz! Nimeni nu o mai recunoaște
Cum arată și cu ce se ocupă acum Laura Andreșan, de când s-a retras din showbiz! Nimeni nu o mai recunoaște
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton