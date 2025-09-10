Cătălin Scărlătescu, primele declarații despre viața personală, după despărțirea de Doina Teodoru: „De fapt, mie nu îmi merge personal, mie îmi merge…” / Exclusiv

Cătălin Scărlătescu a făcut primele declarații despre viața personală după despărțirea de actrița Doina Teodoru, în exclusivitate pentru Unica.ro, înainte de premiera sezonului 10 MasterChef România.

Cătălin Scărlătescu, primele declarații despre viața personală, după despărțirea de Doina Teodoru

Cătălin Scărlătescu (53 de ani) și Doina Teodoru (35 de ani) au format un cuplu discret vreme de mai bine de trei ani. La fel de discreți au fost și în privința despărțirii, despre care niciunul nu a făcut declarații pentru moment. Cu toate acestea, juratul de la MasterChef România ne-a spus cum îi merge în prezent pe plan personal.

Declarația a venit cu doar o zi înainte ca site-ul Cancan.ro să dezvăluie că bucătarul și-a refăcut viața alături de Elena, o tânără arhitectă și profesoară la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. Potrivit sursei citate, Elena ar avea 27 de ani și ar fi din Focșani.

Citește și: Cu ce rețetă l-a cucerit Gina Pistol pe Smiley și cum s-a schimbat relația lor după apariția lui Josephine: „L-am atras în capcană” / Exclusiv

„De fapt, mie nu îmi merge personal, mie îmi merge…”

Cătălin Scărlătescu ne-a mărturisit că îi merge „extraordinar de bine” în plan personal. Juratul de la MasterChef a sărbătorit alături de colegi premiera sezonului 10 al competiției culinare și ne-a dezvăluit că se pregătește să plece într-o vacanță în Sicilia alături de mai mulți prieteni.

„Profesional îți merge foarte bine, personal îți merge la fel de bine?”, l-am întrebat pe chef. „Extraordinar de bine!”, ne-a răspuns. „De fapt, mie nu îmi merge personal, mie îmi merge Intercity. Trenul personal merge încet”, a glumit Cătălin Scărlătescu.

„Toată vara asta am stat la Vama Veche, unde-s ca acasă. Acum am fost în Deltă, unde am casă deci tot ca acasă. Abia poimâine plec și eu în vacanță. În Sicilia, cu niște prieteni”, ne-a mai spus juratul de la Pro TV.

După ce l-am rugat să ne facă și câteva recomandări pentru o vacanță în Sicilia, Scărlătescu ne-a sugerat să vizităm orașul Catania, pentru că pe el Palermo nu l-a impresionat, și să ne bucurăm de preparatele locale pe bază de pește și paste.

Foto: Instagram; Pro TV

Imagine: Ada Cheroiu

Urmărește-ne pe Google News