Jador, mesaj pentru Oana Ciocan, după ce a confirmat separarea: „Ești prea…”. Artistul s-a afișat alături de Cristina Pucean după despărțire

Jador i-a transmis un mesaj soției lui, Oana Ciocan, după ce a confirmat separarea. Artistul a dezvăluit că el și Oana nu mai locuiesc împreună, dar că încă nu au discutat despre divorț.

Jador și Oana Ciocan traversează o perioadă delicată în căsnicia lor, la mai puțin de un an de când au devenit părinți. Artistul și soția lui, care s-au cunoscut la Survivor România, au un fiu, Avraam, născut în iunie 2025. După ce a confirmat că nu mai locuiesc împreună, Jador i-a transmis un mesaj soției sale prin intermediul rețelelor sociale.

„Ești prea orgolioasă!“, a scris solistul pe Facebook.

Citește și: Jador a răbufnit după ce despre soția lui, Oana Ciocan, s-a spus că ar fi la un pas de anorexie: „Un mesaj foarte important pentru toate fetele”

„Nu am discutat despre divorț, dar deja locuim separat”

Jador a confirmat că locuiește separat de soția sa, fără ca divorțul să fie o opțiune discutată până acum. Despărțirea celor doi a fost subiectul multor speculații, dar solistul a clarificat situația într-o declarație pentru Cancan.

„Eu nu o să despart copilul de mamă niciodată, chiar recent am fost și l-am văzut pe Avraam. Oana este fată ca lumea, nu aș fi făcut copil cu ea dacă nu știam că este responsabilă. Momentan nu am discutat despre divorț, dar deja locuim separat. Ce ne interesează este să-i fie bine copilului nostru”, a spus artistul.

Citește și: Jador și Oana Ciocan au apărut împreună la emisiunea „MediCOOL” după ce artistul a anunțat că locuiesc separat: „Nu mai divorțați? Ce naiba se întâmplă?”

Fratele lui Jador crede că el și Oana Ciocan se vor împăca

Deși relația lor a întâmpinat obstacole, Jador insistă că respectul pentru Oana și grija pentru copilul lor sunt prioritare. În ciuda distanței fizice, cei doi păstrează legătura pentru a asigura stabilitatea lui Avraam.

Răzvan Dumitrache, fratele lui Jador, consideră că despărțirea temporară ar putea fi benefică pentru relația lor.

