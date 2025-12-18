Jador a răbufnit după ce despre soția lui, Oana Ciocan, s-a spus că ar fi la un pas de anorexie: „Un mesaj foarte important pentru toate fetele”

Jador a răbufnit în mediul online după ce despre soția lui, Oana Ciocan, s-a spus că ar fi la un pas de anorexie.

Jador a răbufnit după ce despre soția lui s-a spus că ar fi la un pas de anorexie

Soția lui Jador, Oana Ciocan, a devenit subiect de discuție în mediul online, după ce a apărut într-un video cu interpretul de manele, dansând pe o melodie compusă de el. Silueta Oanei a atras reacții diverse, unii dintre admiratorii lor prezentând îngrijorări cum că tânăra ar fi la un pas de anorexie.

În urmă cu șase luni, Jador și Oana au devenit părinții unui băiețel, Avraam. Oana a slăbit semnificativ, admiratorii ei și ai soțului ei sugerând că ar putea avea probleme de sănătate. Jador a intervenit pentru a lămuri situația, explicând că schimbările fizice ale soției sale au legătură cu alăptarea.

„Un mesaj foarte important pentru toate fetele care vorbesc urât despre aspectul fizic al soției mele și au spus că a slăbit foarte tare. Soția mea dă lapte bebelușului nostru de 6 luni. El mănâncă doar lăptic, pentru că ne dorim ca el să fie sănătos. (…) Asta înseamnă că ea să facă niște sacrificii fizice. (…) Nu-mi mai criticați soția, pentru că este cea mai frumoasă”, a transmis Jador în mediul online, potrivit Libertatea.

Jador și Oana Ciocan își cresc fiul fără bonă

Pe lângă acest subiect, Jador a vorbit și despre decizia lui și a soției lui de a-și crește fiul singuri, fără ajutorul unei bone. Artistul a dezvăluit și că toate veniturile sale sunt gestionate de soția sa, pentru a evita cheltuielile excesive.

„Toți banii mei stau la soția mea, că eu cheltuiesc foarte mulți bani și îi ține ea. (…) Dacă îmi dă mulți bani, eu îi cheltuiesc pe toți. Toți banii mei sunt la ea. Ce e al meu e și al ei. Putea să își cumpere 14 bone. (…) A ales să nu aibă bonă, a ales să își crească singură copilul”, a mai spus Jador.

Jador și Oana Ciocan s-au cunoscut la vizita medicală pentru Survivor All Stars. Câteva săptămâni mai târziu, la filmările reality show-ului din Republica Dominicană, cei doi s-au și logodit. Între Jador și Oana a fost dragoste la prima vedere, la foarte scurt timp după ce s-au cunoscut luând decizia de a se muta împreună.

Foto: Instagram

