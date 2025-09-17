Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu iubitul ei, Alex Ghionea: „Nu mă ascund, nu mint”

Daciana Sârbu a divorțat de Victor Ponta și acum trăiește o frumoasă poveste de iubire cu un Alex Ghionea, un bărbat care nu este celebru. Recent, Daciana a vorbit despre relația ei și despre cum reușește să îmbine toate planurile vieții sale.

Daciana Sârbu, despre relația cu iubitul ei: „Nu mă ascund”

Daciana Sârbu a făcut primele declarații despre viața personală, după ce s-a afișat cu iubitul ei, Alex Ghionea. Într-un interviu pentru Click, fosta soție a lui Victor Ponta a mărturisit că face ce își dorește și reușește adesea să se mențină în echilibru pe toate planurile.

Daciana Sârbu s-a afișat la un eveniment alături de noul ei partener, pe care l-a postat și pe Instagram, însă fără să îi arate fața. Daciana a postat câteva story-uri în care se vede mâna partenerului său, bărbatul remarcându-se prin mai multe tatuaje, dintre care unul vizibil pe mână.

„„A fost destul de surprinzătoare reacția, nu mă gândeam că trezește atât interes, mai ales că eu, de obicei, nu împărtășesc lucruri din intimitatea mea. Nu mă ascund, am făcut-o foarte firesc cum fac, de altfel, toate lucrurile pe care le expun în viața mea și pe social media. Nu mă ascund, nu mint, sunt bine, liniștită, dar liniștea mi-a oferit-o tot procesul acesta în care am lucrat cu mine”, a explicat Daciana Sârbu.

Fostă soție a lui Victor Ponta a spus că se simte foarte bine. Mai mult, întrebată despre căsătorie, ea nu a spus un „nu” categoric, ci a răspuns:

„Nu știu! Asta doar viața va decide!”.

Cât despre cum se simte, Daciana Sârbu a spus că este în echilibru și s-a schimbat în bine.

„Mă simt în echilibru cu mine și cred că nu aveam cum să ating acest echilibru dacă nu treceam prin niște lucruri care să mă forțeze să mă schimb, să mă preocup de ceea ce simt și ceea ce-mi doresc”.

Cine este noul iubit al Dacianei Sârbu

Conform informațiilor apărute în presă, Daciana Sârbu trăiește o poveste de dragoste cu Alex Ghionea. Bărbatul lucrează în domeniul Horeca, însă nu este o prezență cunoscută în spațiul public.

Paparazzii i-au surprins împreună încă din luna august, însă Daciana Sârbu a preferat să nu îi dezvăluie chipul iubitului său, iar prin postările de pe Instagram a ales să nu se ascundă, dar totuși să nu își ferească relația de ochii publicului.

Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat după mai bine de 25 de ani de căsătorie. Cei doi au făcut totul în mod discret, iar informația s-a aflat la începutul anului acesta.

