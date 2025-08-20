După o perioadă de transformări personale profunde, Daciana Sârbu a ales să vorbească deschis despre procesul de vindecare și regăsire de sine care a urmat divorțului de fostul premier Victor Ponta. Într-un dialog sincer și emoționant în cadrul podcastului Shero, moderat de Alessandra Stoicescu, Daciana și-a exprimat gândurile despre despărțire, presiunea socială și dorința de a redescoperi fericirea.

Daciana Sârbu: „Sunt pregătită să fiu fericită, să iubesc!”

Pentru Daciana Sârbu, divorțul nu a fost un moment de cădere, ci o etapă care s-a încheiat firesc. Ea subliniază că a ales să privească înapoi cu recunoștință, nu cu regret. „Tu cu tine trebuie să treci peste, să nu consideri că e un eşec şi să vezi că au fost ani foarte frumoşi şi că a fost o etapă care s-a încheiat şi că nu e eşecul vieţii tale că nu ai dus la bun sfârşit. Şi nu e o cruce de dus.”

Daciana recunoaște că a fost nevoie de luciditate pentru a încheia o relație care devenise apăsătoare: „Atunci când nu eşti bine într-un context, într-o relaţie, într-o căsnicie, să faci ceva să opreşti, pentru că acel ‘nu mi-e bine’ la un moment dat se vede din toate punctele de vedere şi sunt situaţii mai grave în care ajungi să te şi îmbolnăveşti. Și atunci trebuie să ajungi să spui – nu am văzut semnalele, nu am fost atent”

Într-o societate în care divorțul este adesea privit ca un eșec, fosta soție a lui Victor Ponta a ales să se elibereze de așteptările exterioare și să se concentreze pe propria fericire. Ea a vorbit despre presiunea subtilă care vine din jur, dar și despre puterea de a o ignora: „Da, e această presiune, care de fapt, real, când eşti tu cu tine nu contează.”

Citeşte şi: Daciana Sârbu, declarații despre o nouă relație, după divorțul de Victor Ponta: „A fost un proces lent”

Citeşte şi: Victor Ponta, prima apariție cu iubita la un eveniment public, după divorțul de Daciana Sârbu. Cum au fost fotografiați politicianul și noua lui parteneră

Citeşte şi: Daciana Sârbu, dezvăluiri despre momentele de cumpănă din căsnicia cu Victor Ponta. „Eu simțeam că e ceva în neregulă!”

Astăzi, Daciana Sârbu se declară pregătită pentru un nou capitol. Cu o voce calmă și hotărâtă, ea afirmă: „Sunt pregătită să fiu fericită, să iubesc şi să fiu bine. Poţi să te reinventezi şi s-o iei de la capăt la orice vârstă şi oricum!„

Daciana Sârbu: „Am gestionat divorțul cu un an înainte de a-l face public”

Relația dintre Daciana Sârbu și Victor Ponta a fost una discretă, dar solidă, timp de mulți ani. Cei doi s-au căsătorit în 2008, formând un cuplu cunoscut în spațiul public românesc, atât prin implicarea lor politică, cât și prin aparițiile rare, dar echilibrate, în media. Dincolo de carierele lor, au împărtășit o viață de familie care a inclus și rolul de părinți. Daciana Sârbu și Victor Ponta au crescut împreună trei copii: Irina, fiica lor biologică născută în 2008; Andrei, fiul lui Victor Ponta dintr-o relație anterioară; și Maria, fetița pe care au adoptat-o în 2020.

Citeşte şi: Ce impact a avut divorțul lui Victor Ponta și al Dacianei Sârbu asupra copiilor lor. Fosta politiciană a dat cărțile pe față

Citeşte şi: Emoționanta poveste a Mariei, fiica adoptată de Victor Ponta și Daciana Sârbu. „Nu ne-am dorit un copil perfect. Ne-am dorit să putem oferi iubire!”

Divorțul lor, anunțat la începutul acestui an, a fost tratat cu discreție și respect reciproc. Daciana a vorbit ulterior despre această despărțire ca despre o etapă care s-a încheiat firesc, fără resentimente, ci cu recunoștință pentru anii petrecuți împreună. Ea a subliniat că decizia a fost luată din dorința de echilibru și sănătate emoțională, într-un moment în care contextul devenise apăsător.

„Am gestionat (divorţul, n.r.) cu un an înainte, cumva, şi faptul că după un an a fost şi public… am aşteptat să treacă valul ştirii şi cam atât. A fost mult mai uşor că în toată perioada asta nu s-a aflat şi nu s-a aflat pentru că noi am fost în acest echilibru şi ne-am sfătuit şi ne-am coordonat. De obicei, se află când unul dintre parteneri se plânge sau face ceva. În cazul nostru, nu s-a întâmplat asta şi atunci faptul că a apărut ştirea după un an era doar o ştire” – i-a mai mărturisit Daciana Alessandrei Stoicescu.

Foto – Facebook / Instagram / capturi video

Urmărește-ne pe Google News