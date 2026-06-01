O zi plină de emoții pentru Daciana Sârbu și Victor Ponta, care au lăsat deoparte diferențele și s-au reunit pentru a celebra un moment unic: absolvirea liceului de către fiica lor, Irina. În vârstă de 18 ani, tânăra a fost toată un zâmbet alături de ambii părinți, care au uitat pentru o zi de neînțelegerile dintre ei ca să-i fie alături. Antreprenoarea și politicianul nu doar că au fost prezenți la eveniment, dar au și împărtășit bucuria momentului pe rețelele sociale, prin mesaje pline de dragoste.
„Ce e mai bun abia urmează. Felicitări, fiica mea frumoasă și strălucită! Ziua de azi marchează sfârșitul unui capitol și începutul unor nenumărate noi aventuri. Te iubesc”, a scris Daciana Sârbu pe Instagram. La rândul său, Victor Ponta a adăugat pe Facebook: „Sunt doar un tată mândru de fiica sa, ca toți tații din lumea aceasta”.
Deși drumurile lor s-au separat în plan personal, Daciana și Victor au demonstrat că familia rămâne pe primul loc. În iunie anul trecut, cei doi s-au întâlnit la absolvire clasei a III-a a fiicei adoptive, Maria.
Cu cine formează Daciana Sârbu și Victor Ponta cupluri după divorț
După divorț, atât antreprenoarea, cât și politicianul și-au refăcut viețile. Daciana Sârbu trăiește o poveste de dragoste alături de Alex Ghionea, un bărbat cu aproximativ 22 de ani mai tânăr decât ea. Într-un interviu acordat podcastului lui Cătălin Măruță, a vorbit deschis despre relația lor și despre ce apreciază cel mai mult la partener: „Că îmi iubește fetele. (…) Este o primă condiție”. Cu o atitudine pozitivă, Daciana a adăugat: „Am învățat să nu mai setez așteptări… Am spus că las viața și pe Dumnezeu să mă surprindă”.
La rândul lui, Victor Ponta formează un cuplu cu Cristina Petrovici, o figură importantă în domeniul golfului. Fostul premier și noua lui iubită s-au cunoscut în Turcia, chiar pe terenul de golf, ambii fiind pasionați de acest sport. Cristina Petrovici este din Cluj Napoca și a studiat la Universitatea „Babeș-Bolyai” între anii 2010 și 2015, punând bazele unei cariere în management sportiv și organizare de evenimente. Cristina și-a încheiat studiile de licență în anul 2013, ceea ce înseamnă că este cu aproximativ 20 de ani mai tânără decât Victor Ponta.