Oana Ciocan, mesaj de suflet după ce s-a împăcat cu Jador

Oana Ciocan și Jador s-au împăcat, după ce manelistul anunțase că el și mama copilului său s-au despărțit. Se pare că cei doi nu au rezistat prea mult timp departe unul de celălalt, motiv pentru care au decis să își mai dea o șansă. Acum, tânăra a transmis un mesaj emoționant.

Oana Ciocan a postat câteva cuvinte pline de înțeles după ce s-a împăcat cu Jador. Tânăra a scris pe Instagram „I love you from the moon”.

Despărțirea celor doi a luat prin surprindere lumea mondenă. Fanii manelistului s-au arătat extrem de dezamăgiți de anunțul făcut de acestea cu privire la despărțirea de soția lui.

Citește și: Au fost sau nu Jador și Cristina Pucean împreună? Cântărețul a recunoscut tot

Ulterior, cântărețul a postat o fotografie și a explicat că nu ar putea renunța niciodată la familia lui.

Mai mult, acesta i-a dedicat o piesă soției sale. El a lansat o melodie în care își cerea iertare de la Oana.

„Am lansat o piesă pentru Oana, se numește ‘Orgoliu’. Ea e orgolioasă. Da, cumva îmi cer iertare prin această piesă”, a declarat Jador pentru Spynews.ro.

Ador și Oana Ciocan au o poveste de dragoste aparte. Cei doi s-au îndrăgostit fulgerător și s-au mutat împreună la scurt timp după ce s-au cunoscut.

Citește și: Jador, mesaj pentru Oana Ciocan, după ce a confirmat separarea: „Ești prea…”. Artistul s-a afișat alături de Cristina Pucean după despărțire

Nu a mai durat mult și a venit pe lume primul lor copil: un băiețel pe nume Avraam.

Cu trecerea timpului, între cei doi au intervenit tensiuni și certuri, ba chiar și despărțiri.

În prezent, Jador și Oana Ciocan au decis să își mai dea o șansă și să se împace, de dragul familiei pe care o au împreună.

Părinții manelistului, absenți de la nuntă

Părinții lui Jador nu au participat la nunta acestuia, iar fanii au presupus că s-a întâmplat asta pentru că Oana nu este pe placul lor.

Totuși, Jador a infirmat zvonurile și a explicat că părinții lui au lipsit doar de la petrecere.

„Nu, n-are treabă (n.r. faptul că părinții lui nu au fost la nuntă, din cauza că nu ar plăcea-o pe Oana). O iubesc foarte mult, ideea e că tata e pastor. Cine e din religia penticostală înțelege clar, că într-un loc unde e alcool și unde lumea fumează… (…)

Citește și: Adevărul despre despărțirea dintre Jador și Oana Ciocan: „Nu am discutat despre divorț, dar locuim separat”

La biserică au fost și la primărie, n-au fost la petrecere. (…) Tot părinții mei sunt, poate să… părinții mei sunt viața mea, nu mă interesează, dacă ei sunt fericiți… contează că n-au fost eu într-o seară unde m-am distrat eu? Mai bine că nu m-a văzut tata beat în halul ăla, mi-era și rușine. (…) Mai bine că nu m-au văzut mama cu tata beat așa, îmi era și rușine dacă mă vedeau’, a declarat artistul în podcastul lui Bursucu.

