Oana Ciocan, decizie neașteptată după ce s-a împăcat cu Jador. Ce a declarat soția cântărețului: „M-am gândit serios”

Oana Ciocan a luat o decizie neașteptată după ce s-a împăcat cu Jador. Soția cântărețului și-a uimit urmăritorii cu mesajul transmis la scurt timp după împăcarea cu acesta. Iată despre ce decizie este vorba.

Oana Ciocan, mesajul care i-a surprins pe urmăritori

Jador și Oana Ciocan au decis să își mai dea o șansă, după ce anunțaseră anterior că se despart și o vor lua pe drumuri separat.

Cei doi și-au reluat căsnicia și au decis să mai lucreze pentru a o salva, iar acum par că se înțeleg și se iubesc mai mult ca niciodată. De la anunțul împăcării, Oana a apărut de mai multe ori alături de soțul ei și de fiul acestora, Aavram.

Oana a decis acum să facă o schimbare radicală și și-a luat prin surprindere urmăritorii.

Tânăra a distribuit un videoclip în care un specialist vorbește despre efectele nocive ale rețelelor de socializare. Prin urmare, ea a decis să ia o pauză de la social media.

Ea nu a spus exact cât va sta departe de urmăritorii ei, însă inițial a vorbit despre o „detoxifiere” de două săptămâni.

„Consider că social media, folosită în mod greșit, poate deveni dăunătoare. De multe ori, ne consumă mai mult decât ne dă înapoi… timp, energie, atenție. Din acest motiv cred că este necesară, din când în când, o pauză reală, o deconectare.

M-am gândit serios să încerc și eu o astfel de pauză, timp de două săptămâni. Nu am stabilit încă perioada exact, dar știu că vreau să fac asta și sunt curioasă ce efecte pozitive va avea asupra mea. Voi ce părere aveți? Credeți că o astfel de deconectare ajută sau nu?”, a scris Oana Ciocan, pe Instagram.

Jador, surpriză pentru soția lui

Odată cu împăcarea, Jador vrea să îi facă toate poftele iubitei sale. Manelistul are de gând să își ducă familia în vacanță. El a precizat că îl vor lua și pe micuțul Avram, pentru că nu sunt adeptul bonelor.

„Vreau să o duc undeva pe Oana, în vacanță. Mergem și cu băiețelul nostru, fără el nu plecăm niciodată nicăieri. Noi suntem o familie normală, o familie tradițională, noi nu suntem adepții bonelor”, a declarat Jador, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Ultima oară, întreaga familie a apărut în Maramureș, unde Jador a filmat o emisiune și a ținut să își ia soția și fiul cu el. Cei trei s-au afișat împreună ca o familie fericită, iar băiețelul a fost deliciul tuturor celor prezenți.

