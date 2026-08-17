De ce a murit nepotul lui Mircea Rednic, la doar 37 de ani. Ce au descoperit medicii legiști despre Marius Totolici 

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Mircea Marius Totolici, nepotul antrenorului Mircea Rednic, a murit la doar 37 de ani, în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu doar câteva ore înainte de nunta religioasă care urma să aibă loc pe 15 august. Iată ce au descoperit medicii legiști.

Cauza morții lui Marius Totolici

Conform primelor informații, tânărul ar fi suferit un infarct miocardic sever. Medicii legiști au descoperit că una dintre arterele coronare a fost blocată de mai multe depuneri de grăsime, așa că mușchiul inimii a rămas fără suficient oxigen și sânge pentru a funcționa.

Mircea Marius Totolici a suferit un infarct miocardic sever, urmat de un stop cardiorespirator. Tânărul se căsătorise civil pe 8 august și se pregătea de nunta religioasă, care urma să aibă loc pe 15 august.

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Cu doar câteva ore înainte de deces, acesta se afla alături de familie și apropiați, în timp ce făceau ultimele pregătiri pentru nunta care urma să aibă loc a doua zi.

Cu ce se ocupa nepotul lui Mircea Rednic

Tânărul de 37 de ani era apropiat de lumea fotbalului și s-a implicat în dezvoltarea academiei clubului Voința Sibiu. El se ocupa de activitatea grupelor de copii și juniori.

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Vestea morții sale a venit ca un fulger pentru familie și apropiați, dar și pentru toți cei care l-au cunoscut.

Reprezentanții clubului Voința Sibiu au transmis un mesaj emoționant la auzul veștii teribile.

„Drum lin, Mircea! Cu profundă tristețe, familia Voința Sibiu a aflat vestea trecerii la cele veșnice a lui Totolici Mircea Marius, un prieten și susținător al clubului nostru, care ne-a fost alături și ne-a sprijinit în activitatea grupelor de copii și juniori.

Gesturile sale și sprijinul oferit pentru micii noștri fotbaliști vor rămâne în amintirea noastră și ne bucurăm că l-am avut alături!

În aceste momente grele, transmitem sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a fost mesajul transmis de Voința Sibiu.

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Trupul neînsuflețit al acestuia a fost depus al capela Cimitirului Central din Sibiu, iar sicriul a fost depus duminică, 16 august, de la ora 15:00.

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