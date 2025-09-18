Monica Gabor, apariție rară pe rețelele sociale. Cum arată acum fosta soție a lui Irinel Columbeanu

Monica Gabor (37 ani) și-a surprins fanii cu o apariție în mediul online. Deși în ultimii ani fosta doamnă de la Izvorani a ales să stea departe de rețelele sociale, acum a revenit în forță, uimind întreaga lume cu aspectul ei.

Monica Gabor, apariție rară pe rețelele sociale

Monica Gabor s-a mutat în urmă cu mai mulți ani în America, unde și-a refăcut viața alături de Mr. Pink. În timp ce și-a întemeiat o familie peste Ocean, fosta soție a lui Irinel Columbeanu s-a îndepărtat de mediul online și de lumea mondenă, alegând în schimb o viață retrasă, departe de luminile reflectoarelor.

În timp ce fiica sa, Irina Columbeanu, a intrat în centrul atenției, Monica a preferat să se dedice familiei sale, lăsând în urmă faima. Acum o fire discretă, fostul model și-a surprins fanii din mediul online cu o apariție pe Instagram.

Admiratorii săi au rămas uimiți de aspectul fresh al Monicăi Gabor, care are în continuare grijă de aspectul ei. De asemenea, fosta doamnă de la Izvorani este o prezență elegantă, cu trăsături fine și frumoase.

Aceasta a publicat pe InstaStory un selfie în care apare zâmbind, cu părul strâns, purtând o cămașă neagră și o eșarfă în aceeași nuanță, legată în jurul gâtului.

De ce nu revine în România

Monica Gabor nu a mai venit în România de mai mulți ani, mai ales că de ceva timp și fiica ei, Irina Columbeanu, s-a mutat în Miami, alături de ea.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Irina a vorbit despre viața pe care mama ei și-a construit-o în America, alături de Mr. Pink.

„Mama e foarte bine. Și-a făcut o viață foarte confortabilă și îi place rutina ei de zi cu zi. Merge la sală dimineața, gătește, după face curățenie, mai iese… Îi place mult să iasă la cumpărături de mâncare. Avem același hobby. Are o viață foarte relaxantă. Iese cu Mr. Pink… Da, e fericită. A mai fost în România, dar e mai greu cu green card-ul acum. Eu mi-am asumat un risc să vin aici, pentru acum e mai greu cu noua administrație. Ea nu a vrut să riște, mai ales că are rutina ei acolo și știe că mă descurc singură”, a declarat fiica lui Irinel Columbeanu.

Pe de altă parte, Irina călătorește des în România pentru a-și vizita tatăl, internat într-un azil din Snagov.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată acum Monica Gabor

