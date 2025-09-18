Kate Middleton, lecție de eleganță la întâlnirea cu Melania și Donald Trump. Președintele american a rămas uimit când a văzut-o

Kate Middleton s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump și soția acestuia Melania Trump, în timpul vizitei oficiale în Marea Britanie a cuplului prezidențial. Prințesa de Wales a avut două ținute elegante în timpul întâlnirilor, iar frumușetea acesteia i-a atras imediat atenția lui Trump.

Kate Middleton, lecție de eleganță la întâlnirea cu Donald și Melania Trump

Președintele Trump a lăudat-o pe Kate Middleton, numind-o „atât de frumoasă”, într-un schimb de replici din timpul întâlnirii cu Prinții de Wales.

„Ești frumoasă, atât de frumoasă”, i-a spus Trump Prințesei de Wales, în vârstă de 43 de ani, în timp ce i-a salutat pe Kate și pe Prințul William pe terenul Castelului Windsor, la începutul celei de-a doua vizite oficiale.

Purtând o rochie vișinie cu o pălărie și o poșetă asortate, Kate Middleton a zâmbit în timp ce a dat mâna cu Trump, în timp ce stătea alături de Prințul William, care purta un costum închis la culoare.

Pe de altă parte, Melania Trump a purtat un costum gri cu fustă, făcut la comandă, de la Dior, într-o formă care a devenit una dintre cele mai recunoscute și infailibile siluete ale sale, cu umeri ascuțiți și talie strâmtă, fusta creion discretă căzându-i chiar sub genunchi. Așa cum cere protocolul, Prima Doamnă a Americii a purtat și o pălărie dramatică, cu boruri lungi, de la Dior, într-o nuanță închisă de mov.

Citește și: Motivul uluitor pentru care Dolly Parton a refuzat invitația la ceai a lui Kate Middleton: „Într-una din zile”

Citește și: Kate Middleton, apariție impecabilă la funeraliile ducesei de Kent. Ce ținută a ales Prințesa de Wales pentru evenimentul istoric

Prințesa de Wales, strălucitoare la dineul organizat de Regele Charles

Seara, Regele Charles a organizat un dineu în onoarea președintelui Trump și a soției acestuia, unde au fost prezenți și Kate Middleton cu Prințul William. Prințesa de Wales a atras toate privirile într-o rochie aurie spectaculoasă, creată de Phillipa Lepley din mătase, acoperită de o mantie din dantelă Chantilly brodată manual cu fir de aur. Ținuta a fost completată de Ordinul Familiei Regale și eșarfa albastră a Ordinului Regal Victorian.

Elementul central al look-ului a fost celebra tiară Lover’s Knot, care i-a aparținut cândva Prințesei Diana.

Citește și: Kate Middleton, schimbare surprinzătoare de look. Cum s-a vopsit: „O îmbătrânește”

Citește și: Kate Middleton, apariție impecabilă la funeraliile ducesei de Kent. Ce ținută a ales Prințesa de Wales pentru evenimentul istoric

De asemenea, Prințul William a purtat uniforma Windsor – un sacou bleumarin închis cu guler și manșete roșii. Ținuta a inclus eșarfa albastră și însemnele Ordinului Jartierei, precum și alte decorații regale importante.

La fel de elegantă a fost și Melania Trump, care a ales o rochie galbenă, strânsă pe corp. Rochia, semnată Carolina Herrera, cu umerii goi, strânsă în talie cu o centură lila, i-a venit perfect soției lui Donald Trump, care și-a păstrat silueta de manechin. Prima doamnă a Statelor Unite și-a completat look-ul cu cercei dramatici cu smaralde și pantofi Manolo Blahnik.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum s-au îmbrăcat Kate Middleton și Melania Trump la întâlnirea oficială din Marea Britanie

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News