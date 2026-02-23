Prințul William și Kate Middleton, apariție surpriză la premiile BAFTA 2026. Reacții răutăcioase în mediul online: „Îmbătrânește urât, chiar dacă are atâția bani”

Prințul William și soția lui, Kate Middleton, au participat la gala BAFTA Film Awards 2026, care a avut loc la Londra pe 22 februarie, marcând prima apariție a prințesei de Wales la acest eveniment în ultimii trei ani.

Prințul William și Kate Middleton, apariție surpriză la premiile BAFTA 2026

Prințul William și Kate Middleton au strălucit pe covorul roșu al premiilor BAFTA 2026, care au avut loc la Southbank Centre din Londra, pe 22 februarie, marcând prima apariție comună a cuplului la acest eveniment în ultimii trei ani.

William, în vârstă de 43 de ani, a sosit la ceremonie, unde a înmânat Fellowship Award, cea mai înaltă distincție a serii, îmbrăcat într-un sacou din catifea burgundă. Soția lui, Kate, în vârstă de 44 de ani, a completat schema de culori cu o rochie de un roz movuliu cu umerii goi.

Reacții răutăcioase în mediul online

Deși evenimentul a marcat un moment special pentru cuplu, revenirea lui Kate Middleton la premiile BAFTA după problemele de sănătate, au existat internauți care au criticat perechea, în special apariția prințului William.

Mesaje precum „Unde i-a dispărut părul?” sau „Îmbătrânește urât, chiar dacă are atâția bani” au devenit virale, alimentând o discuție mai amplă despre presiunea publică asupra imaginii membrilor familiei regale.

Motivul pentru care Kate Middleton a lipsit de la BAFTA 2024 și 2025

William, care este președintele Academiei Britanice de Film și Televiziune din 2010, a participat frecvent la evenimentul anual alături de soția sa, cel mai recent apărând împreună la festivitățile din 2023. În anul următor, moștenitorul tronului britanic a participat singur, deoarece Kate se recupera după o operație abdominală, cu o lună înainte de a-și dezvălui diagnosticul de cancer.

Prințul și prințesa de Wales au împreună trei copii, pe Prințul George, în vârstă de 12 ani, Prințesa Charlotte, în vârstă de 10 ani, și Prințul Louis, în vârstă de 7 ani.

