Kate Middleton a donat un brad spectaculos spitalului unde a urmat tratamentul de cancer

Kate Middleton a donat un brad de Crăciun „maiestuos” spitalului Oak Cancer Centre din Sutton, Anglia, unde a primit tratament pentru cancer în 2024. Gestul a avut loc după slujba „Together at Christmas” din 5 decembrie 2025, organizată la Westminster Abbey.

Kate Middleton a donat un brad de Crăciun spitalului unde s-a trat de cancer

Kate Middleton a adus bucuria sărbătorilor de iarnă spitalului unde a primit tratament pentru cancer. Pe 16 decembrie 2025, Fundația NHS Royal Marsden a împărtășit o imagine cu un brad de Crăciun decorat spectaculos, donat de Prințesa de Wales. Acesta a fost amplasat la intrarea Centrului de Oncologie Oak din Sutton, Anglia.

Bradul, descris ca fiind „maiestuos”, a fost oferit de Kate Middleton, în vârstă de 43 de ani, care a fost diagnosticată cu cancer în ianuarie 2024. Fundația, un centru de cercetare și tratament de top pentru cancer, a mulțumit pe Instagram.

„Mulțumim ASR Prințesa de Wales, Patron Comun al Royal Marsden împreună cu ASR Prințul de Wales, pentru donarea unui brad de Crăciun maiestuos de la serviciul de colinde „Împreună de Crăciun”, organizat la începutul acestei luni la Westminster Abbey”, se arată în mesajul fundației.

În ianuarie 2024, Kate și soțul ei, Prințul William, au decis să devină patroni ai spitalului unde Prințesa a urmat tratamentele pentru cancer pe parcursul anului 2024. La acea vreme, Kate a făcut o vizită surpriză la spital pentru a-și exprima recunoștința față de echipa incredibilă de acolo, conform unui purtător de cuvânt al Palatului Kensington.

Un brad cu istorie

Înainte de a ajunge la centrul de oncologie, bradul a fost folosit pentru a decora cea de-a cincea ediție anuală a serviciului de colinde „Împreună de Crăciun” pe 5 decembrie 2025, la Westminster Abbey din Londra.

Evenimentul a fost marcat de o apariție specială a Prințului și Prințesei de Wales împreună cu cei trei copii ai lor: Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Aceasta a fost prima ieșire publică comună a copiilor regali în ultimele șase luni.

Familia regală a purtat ținute coordonate în nuanțe de verde și albastru, iar cravata lui George s-a asortat perfect cu rochia verde a mamei sale. Copiii regali au contribuit, de asemenea, la decorul festiv. George, în vârstă de 12 ani, Charlotte, de 10 ani, și Louis, de 7 ani, au fost fotografiați scriindu-și numele pe bucăți de pergament colorat, pe care le-au adăugat apoi unui lanț lung ce a decorat un brad din fața Westminster Abbey.

Prin gestul ei, Kate Middleton a reușit să aducă o rază de lumină și speranță pacienților și personalului medical, în perioada sărbătorilor de iarnă.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată bradul donat de Prințesa Catherine spitalului din Londra

Sursă foto: Instagram, Profimedia

