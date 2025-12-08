Kate Middleton alege culoarea trendy a iernii pentru concertul de colinde de Crăciun. Cum s-au îmbrăcat copiii Prințesei de Wales

Kate Middleton a purtat o ținută verde închis la serviciul anual de colinde de Crăciun. Alegerea ei reflectă tendințele de modă ale sezonului și obiceiul său de a purta haine potrivite tematic. Prințesa de Wales a ales să recicleze rochia-palton verde de la Catherine Walker, purtată anterior în Irlanda în 2020. Ținuta a fost completată cu un guler de blană artificială și cizme negre de piele întoarsă.

Kate Middleton a strălucit în ținuta perfectă de Crăciun

Kate Middleton a impresionat din nou cu alegerea sa vestimentară la serviciul anual de colinde de Crăciun, organizat săptămâna trecută la Londra. Prințesa Catherine a optat pentru o ținută festivă în nuanța trendy a sezonului – verde închis.

Prințesa de Wales este cunoscută pentru alegerile sale vestimentare tematice. De această dată, ea a purtat o rochie-palton verde închis de la Catherine Walker, completată cu un guler de blană artificială de la Troy London și cizme negre din piele întoarsă. Această alegere reflectă tendințele actuale din modă, verdele închis fiind foarte popular în acest sezon.

Ca și la alte evenimente importante, Kate Middleton a ales să refolosească o haină din garderoba sa, în locul unei noi. Rochia-palton verde a fost purtată anterior în 2020, în timpul unei vizite în Irlanda și apoi într-un turneu regal. Această practică subliniază angajamentul său față de sustenabilitate în modă.

Evenimentul „Together at Christmas”

Serviciul de colinde „Together at Christmas” a avut loc la Westminster Abbey. Kate Middleton a găzduit primul astfel de eveniment în 2021, pentru a onora persoanele și organizațiile care au sprijinit comunitățile în timpul pandemiei. Anul acesta, au loc 15 servicii comunitare de colinde în întreaga țară. Kate a descris evenimentul ca fiind „un moment de unitate colectivă, o șansă de a celebra spiritul comunității și al serviciului, și de a onora legăturile vizibile și invizibile care ne unesc pe toți”.

La eveniment au participat mai mulți membri ai familiei regale, inclusiv Prințul William și cei trei copii ai lor: Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis.

Spre deosebire de mama lor, cei trei mici prinți au purtat albastru închis, aceeași culoare ca tată, lor, Prințul William.

În cadrul concertului de colinde, a fost evidentă și legătura strânsă dintre Prințesa Charlotte și mama ei.

Kate și Charlotte au radiat de bucurie când s-au văzut în fața Westminster Abbey. Prințesa de Wales și-a întins brațul pentru a-și îmbrățișa fiica, care părea la fel de încântată să fie alături de mama ei la acest eveniment important.

Aceste gesturi de afecțiune nu sunt neobișnuite pentru Kate și Charlotte. De-a lungul anilor, ele au împărtășit multe momente tandre, inclusiv râsete și priviri complice la evenimente precum Wimbledon. Deși de obicei își coordonează ținutele, de această dată Charlotte a optat pentru o rochie bleumarin, în ton cu tatăl și frații ei, în timp ce Kate a purtat un palton verde.

