Ce beneficii are bradul natural în casă. De ce să alegi unul natural în locul celui artificial

Oana Savin
Un brad natural în locuință oferă mai mult decât atmosferă festivă. Studiile demonstrează efecte benefice asupra sănătății mentale și fizice, precum și avantaje de mediu comparativ cu variantele artificiale.

De ce să alegi un brad adevărat pentru Crăciun

Sărbătorile de iarnă aduc cu ele tradiția împodobirii bradului, dar puțini știu că prezența unui brad natural în casă oferă beneficii surprinzătoare pentru sănătate și starea de spirit. Cercetările recente arată că molizii și brazii eliberează compuși volatili benefici, cu efecte calmante asupra sistemului nervos.

Reducerea stresului și anxietății

Uleiurile volatile din conifere au fost intens studiate în aromaterapie. Mai multe cercetări publicate în reviste de specialitate indică faptul că inhalarea acestor compuși reduce nivelul de cortizol, îmbunătățește ritmul cardiac și induce o stare de relaxare profundă. Efectul este similar cu cel al unei plimbări prin pădure, doar că la o scară mai mică în interiorul casei.

Îmbunătățirea calității aerului

Bradul natural poate avea un impact pozitiv asupra calității aerului din locuință. Coniferele eliberează fitoncide, compuși antimicrobieni naturali care pot reduce încărcătura microbiană din aer. În plus, umezeala eliberată lent de brad ajută la reducerea uscăciunii din încăperi și poate ameliora iritațiile de gât sau nas cauzate de aerul uscat din interior.

Stimularea emoțiilor pozitive

Psihologii afirmă că mirosurile asociate sărbătorilor pot declanșa amintiri plăcute din copilărie. Acest lucru duce la o stare de bine crescută și poate reduce simptomele anxioase și depresive sezoniere. Mirosul de brad stimulează direct sistemul limbic, centrul emoțiilor din creier.

Consolidarea legăturilor familiale

Activitățile ritualice, precum împodobirea bradului, pot îmbunătăți sentimentul de apartenență și coeziunea familiei. Un studiu publicat în Journal of Environmental Psychology a arătat că locuințele decorate de sărbători sunt percepute ca fiind mai prietenoase și mai calde.

Sustenabilitate ecologică

Contrar unor păreri, bradul natural este mai sustenabil decât cel artificial. Conform unei analize publicate de Carbon Trust, brazii crescuți pentru sărbători absorb CO₂ ani la rând și sunt biodegradabili. Pentru ca un brad artificial să devină ecologic echivalent, ar trebui folosit minimum 8-10 ani.

Cum să beneficiezi la maximum de prezența bradului

1. Alege un brad proaspăt tăiat pentru a te bucura de beneficiile maxime ale uleiurilor volatile.

2. Îngrijește-l corect, asigurându-te că are suficientă apă pentru a-și menține prospețimea.

3. Petrece timp în preajma bradului, respirând adânc pentru a inhala compușii benefici.

4. Implică întreaga familie în ritualul de împodobire pentru a consolida legăturile emoționale.

5. După sărbători, reciclează bradul în mod responsabil, transformându-l în compost sau tocătură.

Sursă foto: Shutterstock

