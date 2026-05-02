Home > Divertisment > Casă şi grădină > Curățarea aerului condiționat. De ce trebuie să faci igienizarea înainte de caniculă

Curățarea aerului condiționat. De ce trebuie să faci igienizarea înainte de caniculă

Adina Zamfir
Curățarea corectă a aparatului de aer condiționat este esențială pentru un aer sănătos și un randament optim, mai ales înainte de sezonul cald. În timp, filtrele acumulează praf, bacterii și alergeni, care pot fi recirculați în încăpere dacă nu sunt îndepărtați. O igienizare periodică nu doar că prelungește durata de viață a aparatului, dar contribuie și la prevenirea problemelor respiratorii. În plus, un sistem curat funcționează mai eficient și consumă mai puțină energie.

În fiecare vară, România – în special regiunile din sud – se confruntă cu episoade de caniculă tot mai intense, în care temperaturile trec frecvent de 40 de grade Celsius. Aceste valori extreme sunt resimțite puternic de organism, iar nevoia de răcorire devine esențială în viața de zi cu zi. Tot mai mulți români folosesc aparatul de aer condiționat, mai ales în zonele urbane, fără de care nu se mai poate respira în casă, în zilele și nopțile fierbinți.

Dacă în urmă cu 15 – 20 de ani, aparatul de aer condiționat era considerat un moft, el este astăzi la fel de util și de practic precum frigiderul. Din cauza temperaturilor caniculare, aerul condiționat este singurul ajutor mai ales pentru cardiaci, pentru persoanele sensibile, pentru copii sau pentru vârstnici. În pofida costurilor, rămâne un aparat indispensabil pentru cei care locuiesc în apartamente mici de bloc sau pentru cei care au casele orientate către răsărit și sud.

Care sunt principalele beneficii ale aparatelor de aer condiționat

Vara aparatele de aer condiționat ajung să funcționeze la capacitate maximă, fie că vorbim despre locuințe, birouri sau autoturisme. Rolul lor nu se rezumă însă doar la scăderea temperaturii. Pe lângă confortul termic, acestea contribuie și la îmbunătățirea calității aerului, reducând particulele și substanțele iritante care pot afecta sănătatea respiratorie.

Adela Popescu a mers în Monaco, acasă la Mihaela Rădulescu, și a făcut dezvăluirea momentului, la 9 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Pentru toți cei care m-ați întrebat, Mihaela...”
Un mediu răcoros și bine ventilat are un impact direct asupra randamentului zilnic. Specialiștii atrag atenția că temperaturile ridicate pot provoca oboseală, iritabilitate și dificultăți de concentrare, afectând performanța atât la locul de muncă, cât și în mediul școlar. Aerul condiționat creează condiții optime pentru desfășurarea activităților, susținând eficiența și productivitatea.

În plus, disconfortul termic nu afectează doar corpul, ci și starea de spirit. Căldura excesivă poate influența negativ echilibrul emoțional, ceea ce face ca menținerea unui climat interior plăcut să fie cu atât mai importantă în perioadele caniculare.

Mihaela Rădulescu a ajuns să se lupte cu părinții fostului ei iubit pentru „ultimul cadou de la Felix”. „E singurul lucru pe care l-am cerut. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui”. Ce vrea vedeta noastră să recupereze de la familia lui Felix Baumgartner
Așadar, să nu trecem cu vederea cele mai importante beneficii ale aparatului de aer condiționat, în pofida faptului că el ne încarcă factura la curentul electric:

  • Asigură confort termic în zilele caniculare, menținând o temperatură plăcută în interior
  • Îmbunătățește calitatea aerului prin filtrarea prafului, alergenilor și particulelor iritante
  • Crește productivitatea și capacitatea de concentrare în spațiile de lucru sau de studiu
  • Reduce nivelul de umiditate din încăperi, prevenind apariția mucegaiului
  • Contribuie la un somn mai odihnitor pe timpul nopților călduroase
  • Protejează echipamentele electronice de supraîncălzire
  • Ajută la menținerea unei stări de bine, reducând disconfortul cauzat de căldura excesivă

Când trebuie curățat aerul condiționat și cum poți să o faci singur

Întreținerea corectă a aparatului de aer condiționat aduce o serie de avantaje importante, atât pe termen scurt – legate de sănătate și confort – cât și pe termen lung, prin prevenirea unor probleme tehnice costisitoare.

Curățarea regulată a aparatului ajută, în primul rând, la eliminarea prafului, mucegaiului și bacteriilor care se acumulează în interior și pot ajunge în aerul din încăpere. În același timp, previne apariția mirosurilor neplăcute, cauzate de dezvoltarea microorganismelor în zonele murdare ale sistemului.

Un alt beneficiu important este menținerea eficienței energetice: un aparat curat funcționează mai ușor, consumă mai puțină energie și are o durată de viață mai mare. În plus, riscul unor defecțiuni costisitoare scade considerabil, deoarece depunerile nu mai afectează componentele interne.

Cât de des este bine să îl cureți

Specialiștii recomandă ca igienizarea aerului condiționat să fie făcută cel puțin o dată pe an, ideal înainte de sezonul cald, pentru ca aparatul să funcționeze la parametri optimi. Dar mult mai eficient este să cureți aparatul de aer condiționat și primăvara, înainte să înceapă canicula, dar și toamna, în luna octombrie, după ce se încheie sezonul cald.

Există și câteva semne clare care indică faptul că aparatul are nevoie de curățare:

  • mirosurile neplăcute emanate în timpul funcționării,
  • un flux de aer mai slab decât de obicei,
  • zgomote neobișnuite, scârțâituri puternice sau un bâzâit straniu,
  • răcirea ineficientă a încăperii.

Cum să cureți singur aparatul

Curățarea aerului condiționat. De ce trebuie să faci igienizarea înainte de caniculă

Curatarea aparatului de aer conditionat nu este optionala, ci o necesitate, mai ales atunci când este folosit frecvent, an de an. Etapele de intretinere aer conditionat includ in principal curatarea filtrelor, verificarea tăvii de condens și a țevilor, precum și inspecția evaporatorului și condensatorului.

Scoate unitatea din priză  

Primul pas pe care trebuie să îl faci este să oprești unitatea și să o deconectezi de la rețea. Această etapă simplă, dar importantă, îți oferă siguranță și îți permite să lucrezi fără teama că aparatul ar putea porni accidental în timpul curățării.

Curăță filtrele de aer 

Filtrele de aer au rolul de a opri praful, polenul și alte impurități înainte ca aerul să fie recirculat în încăpere, însă, în timp, acestea se pot încărca blocând parțial fluxul de aer. În acest sens, poți folosi o soluție curățare aer condiționat pentru a elimina depunerile grosiere și praful, astfel încât filtrele să rămână curate.

Curăță praful de pe condensator 

Atât evaporatorul, cât și condensatorul sunt piese centrale în procesul de răcire, iar curățarea acestora este esențială. Poți folosi un spray de curățare sau o perie pentru a elimina depunerile, fără a le afecta funcționarea.

Verifică tava pentru condens

Apa rezultată din procesul de răcire este colectată într-o tavă specială și eliminată printr-un sistem de scurgere. În timp, tava de condens și țevile pot acumula depuneri de praf sau mucegai, ceea ce poate duce la scurgeri neplăcute sau la mirosuri urâte. Verifică aceste componente și curăță-le cu o lavetă umedă și un dezinfectant potrivit, asigurându-te că traseul de scurgere este complet liber.

Cu ce unelte poți curăța unitatea de aer condiționat

Pentru ca procesul de curățare a aparatului de aer condiționat să fie eficient și sigur, este bine să te pregătești dinainte cu toate produsele și uneltele necesare. O mică organizare înainte de a începe îți va ușura munca și te va ajuta să economisești timp.

Produse de curățare

Pe piață există câteva soluții care te ajută să cureți mai ușor aparatul și să elimini impuritățile acumulate în timp. Un spray special pentru aer condiționat este foarte util, deoarece igienizează rapid suprafețele și contribuie la o funcționare mai bună a aparatului. De asemenea, este indicat să folosești un detergent neutru, care curăță eficient fără să afecteze componentele. Pentru o igienizare completă, poți aplica și un dezinfectant special, care ajută la eliminarea bacteriilor și a mirosurilor neplăcute.

Unelte recomandate

Pe lângă soluțiile de curățare, ai nevoie și de câteva unelte simple, dar utile. O lavetă moale este ideală pentru ștergerea suprafețelor fără a le zgâria. O perie mică sau o pensulă te ajută să ajungi în zonele mai greu accesibile, unde se adună murdăria. Un aspirator portabil este foarte util pentru îndepărtarea prafului și a particulelor fine. Nu în ultimul rând, este recomandat să folosești mănuși de protecție, pentru a evita contactul direct cu substanțele de curățare.

Când este recomandat să apelezi la un specialist

Curățarea de bază a aerului condiționat poate fi făcută acasă, mai ales dacă vorbim despre întreținerea periodică. Totuși, există situații în care este mai sigur să apelezi la un specialist: dacă aparatul nu a mai fost curățat de mai bine de un an, dacă observi scurgeri, zgomote neobișnuite sau mirosuri persistente ori dacă este necesară intervenția asupra unităților externe aflate în locuri greu accesibile.

3 sfaturi simple să folosești eficient aerul condiționat

Curățarea aerului condiționat. De ce trebuie să faci igienizarea înainte de caniculă

Când vara își reintră în drepturi, iar temperaturile urcă spre 30 de grade, cu toții ne dorim să punem în funcțiune aparatele de aer condiționat. Iată cum să folosești eficient aparatul din casa ta, să nu consumi prea multă energie și să nu plătești facturi scumpe.

Menține umbra în casă și aerisește des dimineața, când este răcoare afară

Dacă apartamentul sau casa ta stau în soare toată ziua, ideal ar fi să montezi obloane în afara ferestrelor, să păstrezi o umbră răcoroasă în camerele cele mai călduroase. Numai că obloanele exterioare sunt destul de scumpe.

În zilele toride, când soarele încinge sticla geamurilor, acestea pot fi înlocuite cu jaluzele, cu draperii sau chiar cu banala folie de aluminiu. Foarte eficiente sunt roletele care au la exterior un strat argintiu ce respinge lumina, și la interior un strat textil colorat în nuanțe închise pentru a menține umbra în casă.

Dacă te protejezi de căldura care vine de afară, vei menține o temperatură mai scăzută în casă, iar aerul condiționat va funcționa mai rar. Umbra înseamnă consum mai mic de electricitate.

Setează aparatul pe funcția dry

În limba engleză, ”dry” înseamnă uscat, iar aparatele moderne de aer condiționat au această funcție. În zilele foarte călduroase, când trebuie să folosești eficient aerul condiționat, este mult mai indicat să îl setezi pe funcția ”dry” la temperatura dorită. Astfel, aparatul va produce mai puțină umiditate și se va opri automat când în cameră se va menține temperatura setată mai mult de 2, 3 minute.

Alege temperatura ideală pentru zilele toride

Producătorii de aparate de aer condiționat recomandă ca, în zilele foarte calde, aerul condiționat să fie setat cu 10 grade mai puțin decât este temperatura de afară. Dacă în exterior sunt 35 de grade, în casă setează aparatul la 25 de grade și va funcționa eficient.

Dacă este setat la o temperatură mai mică, va funcționa mai mult timp pentru a răci casa și consumul va crește. O diferență de 10 grade este indicată și pentru consum, dar și pentru organismul tău, care va avea un șoc să intre într-o casă la 19 grade Celsius, după ce ai stat afară la 35 – 38 de grade în zilele caniculare.

