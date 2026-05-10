De ce trosnește mobila în casă. Explicația pocniturilor pe care le auzim noaptea

Adina Zamfir
Ce ciudat este când trosnește mobila în casă noaptea! Îți ții respirația și asculți cu atenție… de unde se aude, ce se aude! Uneori, pare că cineva umblă prin pod sau în camera de alături. Nu de puține ori ne-am speriat când am auzit cum trosnește mobila. Fenomenul este larg răspândit, mai ales prin casele vechi, dar nu are legătură nici cu hoții, nici cu fantomele.

Există câteva explicații științifice și perfect logice pentru acest fenomen. Dacă te sperii când trosnește mobila în casă, citește acest articol și vei găsi toate explicațiile, dar și câteva soluții care te ajută.

Ce fel de mobilă trosnește mai des

Poate că ai observat deja că mobila trosnește mai des în casa bunicilor, decât în locuința ta, cu mobilier modern, produs din plăci prefabricate. În realitate, mobila veche, făcută din lemn trosnește mult mai des decât mobila modernă. Iar fenomenul se manifestă mai des pe timpul nopții, decât ziua.

Toate aceste lucruri au explicații raționale și nu trebuie să intrăm în panică atunci când auzim trosnete și pocnituri prin casă, mai ales în casa bunicilor sau în camerele unde avem mobilă din lemn de calitate.

Cum începe fenomenul. Ce semne îți arată că mobila ta începe să trosnească

Mulți dintre noi iubim mobilierul rustic, mobilierul de calitate, făcut din lemn natural și nu din plăci prefabricate. Poate că ai și tu în casă o masă frumoasă din lemn, o bilbiotecă, o servantă sau o comodă frumos lucrată în lemn natural. Trebuie să fii atentă la primele semne, deoarece lemnul îți vorbește.

Primele schimbări apar treptat: o crăpătură fină în lacul care acoperă lemnul, un sertar care nu se mai închide bine, o ușă care stă strâmb. Nu te îngrijora, deoarece mobila ta nu este de proastă calitate. Din contră, este cu adevărat o mobilă din lemn, iar lemnul este un material care respiră, atrage umezeală sau se usucă, în funcție de mediul în care se află.

Așadar, fii atentă la primele semne că lemnul fie se umflă, mai ales primăvara sau toamna, când atmosfera este încărcată de umiditate, fie se usucă rapid, când începe canicula vara. Micile crăpături și sertarele care nu se mai închid corect te avertizează că mobila ta va începe să trosnească, iar pocniturile se vor auzi mai des noaptea.

Mobilierul din lemn este o alegere elegantă și stilată, o completare reușită pentru orice locuință. Aspectul său natural și caracterul unic îl fac o alegere populară pentru cei care apreciază frumusețea materialelor naturale. Cu toate acestea, oricât de bine lucrat ar fi și oricât de scump, este posibil ca mobilierul tău din lemn să înceapă să trosnească după o anumită perioadă de timp.

De ce se spune că lemnul este un material viu!

Indiferent de modul în care este prelucrat, lemnul rămâne un material viu, deoarece el reacționează la condițiile de mediu din jurul lui. Chiar dacă a fost tăiat, șlefuit și acoperit cu baiț, lemnul pulsează, atrage umezeala și se usucă în funcție de temperatura mediului.

Lemnul rămâne „activ” pe tot parcursul vieții sale

O mare neînțelegere este aceea că lemnul încetează să se mai schimbe odată ce a fost transformat în mobilă. Lemnul „respiră”: absoarbe umiditatea când aerul este umed și o eliberează când aerul este uscat. Aceasta este o mișcare lentă, imperceptibilă, dar constantă. În acest fel, lemnul continuă să trăiască și să își modifice structura. De aici apar și acele schimbări care generează pocnituri și trosnituri ciudate.

Lemnul îmbătrânește cu timpul

Specialiștii vorbesc despre procesul natural de îmbătrânire a lemnului, deoarece lemnul este un material natural care se schimbă în timp. Variațiile de umiditate și temperatură determină lemnul să se dilate și să se contracte, ceea ce poate duce la apariția acelor sunete ciudate ca niște pocnituri.

Acest proces este cunoscut sub numele de „îmbătrânirea lemnului” și are loc natural pe măsură ce lemnul îmbătrânește. Deși mișcarea lemnului este una normală pentru toate tipurile de mobilă din lemn, ea este mai ușor de sesizat la mobilierul rustic deoarece acesta este făcut din plăci întregi de lemn.

Lemnul masiv este rezistent, dar nu „înghețat în timp”

Cumpărătorii se așteaptă adesea ca lemnul masiv să rămână neschimbat pe veci. Totuși, micile linii de suprafață sau ușoarele mișcări ale panourilor sunt normale pentru un material natural. O construcție de calitate permite aceste mișcări subtile fără ca structura mobilei să fie afectată.

Lacul sau uleiul de pe suprafața mobilei protejează lemnul, dar nu îl sigilează ermetic. Finisajul are rol estetic și totodată rolul de a proteja lemnul și de a oferi lemnului timp să se adapteze treptat la schimbările de temperatură, prevenind reacțiile bruște.

De ce trosnește mobila și cum apare fenomenul

Lemnul natural este ”crud”, după cum spun tâmplarii. El are nevoie să fie ”copt”, adică bine uscat înainte de a fi prelucrat. Lemnul poate fi lăsat să se usuce în mod natural la soare, dar în condiții controlate, ferit de ploi și îngheț. Sau poate fi uscat în mod artificial, folosind căldura. Un lemn bine uscat nu este totuși un lemn inert. El conține în continuare o anumită umiditate și reacționează la mediu. Cu toate acestea, mobila care trosnește cel mai des este cea care este făcută din lemn care nu a fost uscat suficient.

Înainte ca lemnul să fie folosit pentru mobilier, acesta trebuie uscat corespunzător. Dacă nu este uscat corect, acesta poate reține un exces de umiditate care provoacă tensiuni interne. Aceste tensiuni produc zgomotele asemănătoare unor pocnituri atunci când lemnul încearcă să se adapteze prin dilatare sau contracție la temperatura din casă.

Variațiile bruște de mediu pot forța lemnul să se modifice rapid, generând tensiuni interne mari. Acest lucru provoacă trosnete și pocnituri, mai ales dacă lemnul este deja sub presiune din cauza îmbătrânirii naturale sau a unei uscări defectuoase.

Mobila din lemn, afectată și de aerul condiționat

În locuințele moderne, mobilierul fabricat din lemn are de suferit din cauza aparatelor de aer condiționat, care scad brusc temperatura din cameră și elimină umiditatea într-un timp foarte scurt. Iar crăpăturile fine apar tocmai atunci când umiditatea este pierdută prea repede.

Majoritatea crăpăturilor sunt cauzate de aerul condiționat, care usucă aerul din interior foarte agresiv. Dacă umiditatea iese prea repede din fibrele lemnului, acesta se contractă puternic. Când tensiunea devine prea mare, lemnul „cedează” și crapă. De aceea, crăpăturile apar adesea la câteva luni după achiziție, nu imediat, și sunt urmate apoi de pocnituri și trosnituri.

Uneori, plăcile din lemn se curbează din cauza umidității în exces sau a căldurii excesive din casă. Lemnul se curbează atunci când o parte a unui panou pierde sau câștigă umiditate mai repede decât cealaltă parte. Acest dezechilibru forțează lemnul să se îndoaie sau să se răsucească. Se întâmplă des dacă mobila este așezată direct sub gura de aer condiționat, lângă o fereastră cu soare puternic sau lipită de un perete unde aerul nu circulă.

Ce soluții te pot ajuta să scapi de trosnituri șoi pocnituri

A. Întreținerea regulată

Întreținerea constantă este esențială. Aplicarea uleiului special pentru lemn ajută la menținerea hidratării și previne uscarea excesivă, care este sursa principală a tensiunilor interne. Curățarea și îngrijirea periodică mențin mobilierul într-o stare optimă. Piesele mai mici pot fi recondiționate pentru a scăpa definitiv de trosnituri.

B. Uscarea corectă a lemnului

Uscarea adecvată înainte de execuție este vitală. Diferența dintre o mobilă stabilă și una cu probleme constă în procesul de uscare a lemnului înainte de fabricație. O uscare lentă și corectă permite umidității să iasă treptat. Dacă procesul este grăbit, umiditatea rămâne blocată în interior și va încerca să iasă mult mai târziu, provocând daune în casa cumpărătorului. Există două metode principale:

  • Uscarea naturală: Presupune lăsarea lemnului să se usuce de la sine, proces care poate dura luni sau ani. De exemplu uscarea naturală are loc într-un ritm de aproximativ 1 cm grosime pe an. Astfel, pentru o scândură groasă de 5 cm, este necesară o durată de 5 ani.
  • Uscarea în cuptor (kiln-drying): Folosește un cuptor special pentru a usca lemnul rapid, reducând timpul la câteva săptămâni sau chiar zile. O uscare corectă garantează eliminarea umidității în exces.

C. Controlul mediului înconjurător

Controlarea condițiilor din jurul mobilierului poate preveni zgomotele nedorite. Utilizarea unui dezumidificator sau a aerului condiționat ajută la menținerea unei umidități și temperaturi constante, asigurându-vă că lemnul nu trece prin schimbări bruște care să declanșeze tensiuni și sunete de crăpare.

D. Amplasarea mobilei este crucială

Unde așezi piesa de mobilier contează mai mult decât crezi:

  • Evită gurile de ventilație cum ar fi cele de la aerul condiționat (usucă lemnul rapid).
  • Evită lumina directă a soarelui (provoacă variații mari de temperatură).
  • Lasă spațiu între mobilă și perete pentru circulația aerului.


În concluzie, zgomotele de crăpare la mobilierul din lemn rustic pot fi prevenite prin îngrijirea adecvată a materialului și prin controlul mediului în care este amplasat. Întreținerea regulată și un climat interior stabil te vor ajuta să păsttrezi mobilierul în condiții de top.

Lemnul nu crapă pentru că este slab, ci pentru că reacționează la mediu. Scopul nu este să ai o mobilă care nu se schimbă niciodată, ci una care se adaptează lent, se „așază” natural și rămâne parte din căminul tău pentru mulți ani.

