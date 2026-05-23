  MENIU  
Home > Divertisment > Casă şi grădină > Cămașa se pune la spălat cu nasturii închiși sau deschiși?

Cămașa se pune la spălat cu nasturii închiși sau deschiși?

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cămășile și alte bluze cu nasturi reprezintă piese de bază în garderoba noastră, iar multe femei adoră cămașa rochie, atât de versatilă și comodă. Dar când vine vorba de spălat, ne întrebăm adesea cum se pune cămașa în mașină, cu nasturii închiși sau deschiși?

Unele femei se tem că bluzele sau cămășile lor se vor șifona prea tare în mașina de spălat, dacă le spală cu nasturii descheiați. Ele preferă să pună orice cămașă la spălat cu nasturii închiși pentru a fi mai protejate. Au sau nu dreptate? Iată ce ne recomandă specialiștii și producătorii mașinilor de spălat. Cum este mai bine să speli bluzele cu nasturi: cu nasturii închiși sau deschiși?

Ce se întâmplă când speli cămășile cu nasturii închiși?

Cămășile sau bluzele delicate care au nasturi necesită mai multă atenție la spălare, decât un pulover sau hainele comode. Un detaliu care pare nesemnificativ poate face diferența dintre o cămașă impecabilă și o cămașă care și-a pierdut farmecul. Iar detaliul acesta are legătură de fapt cu nasturii.

Specialiștii în îngrijirea textilelor recomandă același lucru: cămașa trebuie spălată cu toți nasturii deschiși — de la cei ai gulerului și manșetelor, până la cei ai buzunarelor. Așadar, ține minte să deschei toți nasturii, nu doar nasturii mai mari de pe piept. Manșetele sau gulerul întărit își păstrează mai bine forma, dacă sunt spălate cu nasturii deschiși, astfel încât materialul să rămână bine întins.

Cum arată extravagantul apartament în care Raluca Bădulescu stă cu chirie. Are pat rotund și covoare din piele de ponei! „Plătesc 1.300 de euro pe lună!” / FOTO
Cum arată extravagantul apartament în care Raluca Bădulescu stă cu chirie. Are pat rotund și covoare din piele de ponei! „Plătesc 1.300 de euro pe lună!” / FOTO
Recomandarea zilei

De asemenea, manșetele și gulerul se usucă mai repede și se calcă mult mai bine, dacă nasturii sunt descheiați. Niciodată nu poți călca manșetele de cămașă prea bine, dacă au nasturii închiși la butoniere.

Imaginează-ți cămașa ca pe un material fin, care trebuie să se miște liber în apă, fără tensiuni și fără puncte rigide. Atunci când nasturii rămân închiși, fiecare dintre ei devine o piedică ce trage constant de țesătură în timpul rotirilor din mașina de spălat. În schimb, cu nasturii deschiși, materialul se relaxează, se întinde și se spală uniform.

Gestul emoționant făcut de Răzvan Lucescu la pomana de 40 de zile pentru tatăl său, Mircea Lucescu. „Un gest care ne-a impresionat profund”
Gestul emoționant făcut de Răzvan Lucescu la pomana de 40 de zile pentru tatăl său, Mircea Lucescu. „Un gest care ne-a impresionat profund”
Recomandarea zilei

Nasturii se slăbesc și se desprind ușor

Una dintre cele mai frustrante situații este să găsești un nasture desprins după spălare, fără să înțelegi exact de ce. Explicația stă în mișcările puternice ale mașinii de spălat. Cu nasturii închiși, toată forța de tracțiune se transmite direct firelor cu care aceștia sunt cusuți.

Este ca și cum ai trage constant de un fir de ață până când începe să se subțieze și să cedeze. În timp, cusăturile se slăbesc, nasturii se mișcă, iar într-un final pot cădea complet.

Mai mult decât atât, nasturii în sine pot avea de suferit. Cei speciali, sidefați sau cu finisaje elegante, pot crăpa, se pot zgâria ori își pot pierde luciul sub efectul temperaturii și al detergentului. Iar în cazul cămășilor premium, înlocuirea lor nu este deloc simplă.

Până și butonierele au de suferit. Când nasturii rămân închiși, în timpul spălării tensiunea din jurul lor face ca firele cu care sunt cusute butonierele să cedeze. La început, degradarea este aproape invizibilă. După mai multe spălări, cusăturile se slăbesc, marginile devin ușor franjurate, iar butonierele se destramă. Într-o zi observi că nasturii nu mai stau fixați perfect și cămașa nu mai are acel aspect curat și sofisticat, ci pare obosită și neîngrijită.

Cămașa poate rămâne pătată pe alocuri

Pe lângă aspectul estetic, există și o problemă practică: o cămașă încheiată nu se spală la fel de bine. Apa și detergentul ajung mai greu printre cute, sub guler, la subraț, exact locurile unde se acumulează transpirația, urmele de parfum sau reziduurile produselor cosmetice.

Astfel, cămașa poate părea perfect curată la exterior, asemenea unui alb strălucitor privit de la distanță, însă în zonele ascunse pot rămâne impurități. Cu nasturii deschiși, apa circulă liber prin material, iar curățarea devine completă și uniformă, lăsând țesătura proaspătă, aerisită și impecabilă.

Cele mai bune sfaturi să speli corect o cămașă în mașina de spălat

Cămașa se pune la spălat cu nasturii închiși sau deschiși?

O cămașă elegantă arată impecabil atunci când este spălată și uscată corect. Deși curățătoria profesională poate părea cea mai sigură variantă, aceasta poate deveni destul de costisitoare în timp. Vestea bună este că majoritatea cămășilor pot fi spălate fără probleme chiar acasă, în mașina de spălat. Tot ce trebuie să faci este să adaptezi puțin modul de spălare, în funcție de materialul din care sunt realizate. Astfel, economisești bani și îți păstrezi hainele proaspete și bine întreținute pentru mai mult timp.

Verifică întotdeauna eticheta înainte de spălare

Înainte să pui cămașa în mașina de spălat, citește cu atenție eticheta de întreținere. Cele mai multe cămăși sunt realizate din bumbac, in sau poliester, materiale care pot fi spălate automat fără probleme. Dacă pe etichetă apare mențiunea „Machine Wash” sau simbolul unui recipient cu apă, atunci o poți spăla în mașină.

În schimb, dacă vezi simbolul unui recipient tăiat cu X sau mesajele „Dry Clean Only” ori „Do Not Wash”, este recomandat să o duci la curățătorie. Materiale precum lâna sau mătasea sunt, de regulă, prea delicate pentru spălarea automată.

Uneori, eticheta poate indica „Hand Wash Only”. În acest caz, este mai sigur să speli cămașa manual.

Separă hainele albe de cele colorate

Dacă speli mai multe cămăși odată, sortează-le înainte. Cămășile albe trebuie spălate separat de cele colorate pentru a evita transferul de culoare și apariția petelor nedorite.

O cămașă albă cu dungi fine colorate poate fi spălată împreună cu hainele albe. În schimb, o cămașă colorată cu detalii albe ar trebui pusă alături de cele colorate.

Materialele delicate au nevoie de atenție specială

Cămășile din mătase, lână, cașmir sau alte materiale fine trebuie spălate separat, folosind un program delicat. Aceste țesături sunt mai sensibile și se pot deteriora ușor dacă sunt spălate împreună cu haine mai groase sau la temperaturi ridicate.

Dacă nu ești sigură din ce material este făcută cămașa, verifică eticheta. Dacă apare mențiunea „Delicate”, cel mai bine este să o tratezi cu mai multă grijă.

Descheie toți nasturii înainte de spălare

Înainte să pui cămașa în mașina de spălat, descheie toți nasturii. Aceștia se pot agăța în timpul spălării și pot deteriora materialul. Nu uita nici de nasturii mici de la manșete sau cei din zona gulerului.

Tratează petele înainte de spălare

Verifică atent cămașa pentru eventuale pete. Dacă observi urme vizibile, umezește zona cu apă rece și aplică puțin detergent direct pe pată. Lasă-l să acționeze aproximativ 5 minute înainte de spălare.

Poți folosi și soluții speciale pentru pete, precum spray-uri sau stick-uri dedicate. Nu uita să verifici și partea interioară a materialului, deoarece unele pete pot pătrunde prin țesătură.

Întoarce cămașa pe dos

Un truc simplu, dar foarte eficient, este să întorci cămașa pe dos înainte de spălare. Astfel, petele de deodorant sau transpirație din zona axilelor se curăță mai bine, iar materialul exterior este protejat mai eficient. Ai grijă să întorci și mânecile complet pentru ca întreaga cămașă să fie pe interior.

Cum să păstrezi cămășile albe mai mult timp

Cămășile albe și fine, din bumbac sau din combinații cu mătase naturală, au un farmec aparte: arată elegant, proaspăt și luminos, însă tocmai această delicatețe le face mai greu de întreținut.

De la pete fine de deodorant până la îngălbenirea materialului, piesele albe au nevoie de mai multă atenție pentru a-și păstra aspectul impecabil. Cu câteva obiceiuri simple, le poți menține curate și strălucitoare mult mai mult timp.

Spală hainele albe separat întotdeauna

Una dintre cele mai importante reguli este să nu amesteci hainele albe cu cele colorate în mașina de spălat. Chiar și nuanțele foarte deschise de galben sau crem pot transfera pigment pe țesături, iar albul își poate pierde rapid prospețimea și claritatea.

Înainte de spălare, sortează cu grijă hainele și întoarce-le pe dos dacă au imprimeuri sau aplicații delicate. Astfel, materialul va fi mai bine protejat și își va păstra aspectul curat pentru mai mult timp.

Evită excesul de înălbitor

Deși multe persoane cred că înălbitorul este soluția perfectă pentru hainele albe, folosit prea des poate avea exact efectul opus. În timp, fibrele se degradează, materialul devine mai fragil, iar albul intens poate căpăta o nuanță gălbuie, lipsită de prospețime.

Pentru a păstra țesătura frumoasă și rezistentă, folosește înălbitor doar ocazional și respectă întotdeauna instrucțiunile de pe etichetă.

Spală cămășile albe imediat după purtare

Bluzele, cămășile și tricourile albe nu ar trebui lăsate mult timp în coșul de rufe. Transpirația, deodorantul și urmele de produse cosmetice pot păta materialul și pot provoca îngălbenirea acestuia, mai ales în zona axilelor sau a gulerului.

Cu cât hainele sunt spălate mai repede după purtare, cu atât petele vor fi mai ușor de îndepărtat, iar albul va rămâne curat și luminos.

Curăță petele cât mai rapid

Petele sunt mult mai ușor de scos atunci când sunt tratate imediat. În cazul hainelor albe, cele mai frecvente și mai încăpățânate sunt petele galbene de transpirație și deodorant, dar și cele de rugină.

Pentru petele gălbui poți folosi o combinație simplă de oțet și zeamă de lămâie, care ajută la redarea prospețimii materialului. Petele de rugină pot fi tratate cu sare și zeamă de lămâie, iar dacă urmele persistă, procedeul poate fi repetat până când țesătura își recapătă aspectul curat.

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
O nouă autostradă de 49,3 km va apărea în România și va costa 1,5 miliarde de euro: „Am avizat azi”
O nouă autostradă de 49,3 km va apărea în România și va costa 1,5 miliarde de euro: „Am avizat azi”
Fanatik
Managerul noii senzații din Germania, SV Elversberg, a pozat în Playboy. Cine este Selina Wagner
Managerul noii senzații din Germania, SV Elversberg, a pozat în Playboy. Cine este Selina Wagner
GSP.ro
Fosta acționarului de la Dinamo, la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
Fosta acționarului de la Dinamo, la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
Click.ro
Mirela Vaida, dezvăluiri explozive după „Asia Express” 2026: „Boceam la fiecare pas!” Când revine la „Acces Direct”
Mirela Vaida, dezvăluiri explozive după „Asia Express” 2026: „Boceam la fiecare pas!” Când revine la „Acces Direct”
TV Mania
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Redactia.ro
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Citește și...
„Vin acționari noi la Universitatea Craiova!”. Mihai Rotaru anunță infuzie de capital pentru campioana României: „Suntem selectivi! Nu ne interesează doar banii dați”
Banii în plus pentru angajați din profitul firmei, fără taxe CAS și CASS. Exemplul simplu care arată mecanismul noii legi
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Un fenomen meteo fără precedent urmează să lovească Europa. Ce spun specialiștii de la ECMWF
Frigiderul se pune lipit de perete?
Zeci de români au fost păcăliți de un arhitect că le legalizează casele, în Spania. Cum funcționa escrocheria
Cum arată casa Mariei Dragomiroiu din Capitală. Artista nu se joacă. Are o vilă care se învârte după soare, cu vedere la lac și o curte imensă / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
De ce nu vrea soțul lui Emily Burghelea o bonă pentru cei trei copii ai lor. "Eu chiar îmi doresc!" Vedeta recunoaște că are nevoie de sprijin
De ce nu vrea soțul lui Emily Burghelea o bonă pentru cei trei copii ai lor. "Eu chiar îmi doresc!" Vedeta recunoaște că are nevoie de sprijin
Liliana Ștefan a luat o decizie importantă după despărțirea de Dan Bittman: „Nu mă simțeam deloc bine”
Liliana Ștefan a luat o decizie importantă după despărțirea de Dan Bittman: „Nu mă simțeam deloc bine”
Proiecte speciale
Preotul Constantin Necula: „Diferența dintre fomist și fomalău e de partid”
Preotul Constantin Necula: „Diferența dintre fomist și fomalău e de partid”
Ce îi spunea Horia Moculescu lui Dan Negru când îl suna: „Adesea”
Ce îi spunea Horia Moculescu lui Dan Negru când îl suna: „Adesea”
Libertatea.ro
Cât costă plinul în Grecia, Bulgaria și Turcia. Diferențele uriașe de preț care pot da peste cap bugetul de vacanță
Cât costă plinul în Grecia, Bulgaria și Turcia. Diferențele uriașe de preț care pot da peste cap bugetul de vacanță
Avantaje
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Elle
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
De ce Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul. Fiica actriței Maia Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată și a ales un nume special pentru fiul ei
De ce Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul. Fiica actriței Maia Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată și a ales un nume special pentru fiul ei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
A1.ro
Cât costă apartamentul Ramonei Olaru. Vedeta a dat cărțile pe față și a povestit cât a scos din buzunar pentru o locuință de vis
Cât costă apartamentul Ramonei Olaru. Vedeta a dat cărțile pe față și a povestit cât a scos din buzunar pentru o locuință de vis
Horoscop 24 mai 2026. Se rupe lanțul de ghinioane. O zodie are parte de bani și reușite pe toate planurile. Norocul e cuvântul cheie al zilei
Horoscop 24 mai 2026. Se rupe lanțul de ghinioane. O zodie are parte de bani și reușite pe toate planurile. Norocul e cuvântul cheie al zilei
Dani Oțil, confesiuni emoționante: „Am zero prieteni. E un moment care simt că doare”
Dani Oțil, confesiuni emoționante: „Am zero prieteni. E un moment care simt că doare”
Alex Conovaru, dezvăluiri de la filmările ultimului episod TĂTUȚU’, sezonul 3: „Speram doar să nu se încurce nimeni la text, să nu greșească cineva ceva” / Exclusiv
Alex Conovaru, dezvăluiri de la filmările ultimului episod TĂTUȚU’, sezonul 3: „Speram doar să nu se încurce nimeni la text, să nu greșească cineva ceva” / Exclusiv
Imagini de la pomana lui Mircea Lucescu, la 40 de zile. Ce gest a făcut Răzvan Lucescu
Imagini de la pomana lui Mircea Lucescu, la 40 de zile. Ce gest a făcut Răzvan Lucescu
Observator News
Fructele românești care dispar de pe tarabe. Este al doilea an consecutiv
Fructele românești care dispar de pe tarabe. Este al doilea an consecutiv
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Dani Oțil, în lacrimi la TV. Ce i-a povestit lui Denise Rifai despre Mihaela Rădulescu. Ce i-a spus Mihaela înainte ca drumurile lor să se despartă l-a urmărit toată viața: “”Mi-a zis: «Dani, eu am o vârstă. Îți…
Dani Oțil, în lacrimi la TV. Ce i-a povestit lui Denise Rifai despre Mihaela Rădulescu. Ce i-a spus Mihaela înainte ca drumurile lor să se despartă l-a urmărit toată viața: “”Mi-a zis: «Dani, eu am o vârstă. Îți…
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Cine este fotbalistul român care ar fi comis un atac la ordinul Iranului. Ținta a fost un jurnalist ostil regimului de la Teheran
Cine este fotbalistul român care ar fi comis un atac la ordinul Iranului. Ținta a fost un jurnalist ostil regimului de la Teheran
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Care este, de fapt, nivelul de vitamina B12 care încetinește declinul cognitiv. „Normal” la analize, poate fi insuficient pentru creier
Care este, de fapt, nivelul de vitamina B12 care încetinește declinul cognitiv. „Normal” la analize, poate fi insuficient pentru creier
Ajutor de 4.325 de lei pe lună pentru persoanele cu handicap. Cine poate primi banii din iulie 2026
Ajutor de 4.325 de lei pe lună pentru persoanele cu handicap. Cine poate primi banii din iulie 2026
De ce lipsa colesterolului și a vitaminei D îți poate provoca dureri musculare și dezechilibre ascunse
De ce lipsa colesterolului și a vitaminei D îți poate provoca dureri musculare și dezechilibre ascunse
Horoscop 23 mai 2026. Ziua care îți dă peste cap planurile, dar în cel mai bun mod posibil
Horoscop 23 mai 2026. Ziua care îți dă peste cap planurile, dar în cel mai bun mod posibil
TV Mania
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Ce i-a cerut Mihaela Rădulescu lui Dani Oțil în timpul relației. Prezentatorul a spus totul abia acum: „Am învățat extrem de multe lucruri de la ea”
Ce i-a cerut Mihaela Rădulescu lui Dani Oțil în timpul relației. Prezentatorul a spus totul abia acum: „Am învățat extrem de multe lucruri de la ea”
Imaginile din „sanctuarul” privat al Ramonei Bădescu! Cum arată apartamentul de lux în care locuiește de 30 de ani
Imaginile din „sanctuarul” privat al Ramonei Bădescu! Cum arată apartamentul de lux în care locuiește de 30 de ani
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi și ce viață duce departe de televiziune
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi și ce viață duce departe de televiziune
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se ocupă în prezent
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se ocupă în prezent
Libertatea
Emoții mari pentru Cristian Mungiu și Sebastian Stan la Cannes. Juriul condus de Park Chan-wook anunță sâmbătă dacă „Fjord” câștigă Palme d’Or
Emoții mari pentru Cristian Mungiu și Sebastian Stan la Cannes. Juriul condus de Park Chan-wook anunță sâmbătă dacă „Fjord” câștigă Palme d’Or
Cât costă plinul în Grecia, Bulgaria și Turcia. Diferențele uriașe de preț care pot da peste cap bugetul de vacanță
Cât costă plinul în Grecia, Bulgaria și Turcia. Diferențele uriașe de preț care pot da peste cap bugetul de vacanță
Cele mai pufoase găluște cu griș, în centrul unei controverse pentru drepturi de autor: „Nesimțita își atribuie ideea”
Cele mai pufoase găluște cu griș, în centrul unei controverse pentru drepturi de autor: „Nesimțita își atribuie ideea”
Cum au apărut Adrian Mutu și soția lui, Sandra, în Italia. „Soare, mare și noi doi”
Cum au apărut Adrian Mutu și soția lui, Sandra, în Italia. „Soare, mare și noi doi”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton