Cămașa se pune la spălat cu nasturii închiși sau deschiși?

Cămășile și alte bluze cu nasturi reprezintă piese de bază în garderoba noastră, iar multe femei adoră cămașa rochie, atât de versatilă și comodă. Dar când vine vorba de spălat, ne întrebăm adesea cum se pune cămașa în mașină, cu nasturii închiși sau deschiși?

Unele femei se tem că bluzele sau cămășile lor se vor șifona prea tare în mașina de spălat, dacă le spală cu nasturii descheiați. Ele preferă să pună orice cămașă la spălat cu nasturii închiși pentru a fi mai protejate. Au sau nu dreptate? Iată ce ne recomandă specialiștii și producătorii mașinilor de spălat. Cum este mai bine să speli bluzele cu nasturi: cu nasturii închiși sau deschiși?

Ce se întâmplă când speli cămășile cu nasturii închiși?

Cămășile sau bluzele delicate care au nasturi necesită mai multă atenție la spălare, decât un pulover sau hainele comode. Un detaliu care pare nesemnificativ poate face diferența dintre o cămașă impecabilă și o cămașă care și-a pierdut farmecul. Iar detaliul acesta are legătură de fapt cu nasturii.

Specialiștii în îngrijirea textilelor recomandă același lucru: cămașa trebuie spălată cu toți nasturii deschiși — de la cei ai gulerului și manșetelor, până la cei ai buzunarelor. Așadar, ține minte să deschei toți nasturii, nu doar nasturii mai mari de pe piept. Manșetele sau gulerul întărit își păstrează mai bine forma, dacă sunt spălate cu nasturii deschiși, astfel încât materialul să rămână bine întins.

De asemenea, manșetele și gulerul se usucă mai repede și se calcă mult mai bine, dacă nasturii sunt descheiați. Niciodată nu poți călca manșetele de cămașă prea bine, dacă au nasturii închiși la butoniere.

Imaginează-ți cămașa ca pe un material fin, care trebuie să se miște liber în apă, fără tensiuni și fără puncte rigide. Atunci când nasturii rămân închiși, fiecare dintre ei devine o piedică ce trage constant de țesătură în timpul rotirilor din mașina de spălat. În schimb, cu nasturii deschiși, materialul se relaxează, se întinde și se spală uniform.

Nasturii se slăbesc și se desprind ușor

Una dintre cele mai frustrante situații este să găsești un nasture desprins după spălare, fără să înțelegi exact de ce. Explicația stă în mișcările puternice ale mașinii de spălat. Cu nasturii închiși, toată forța de tracțiune se transmite direct firelor cu care aceștia sunt cusuți.

Este ca și cum ai trage constant de un fir de ață până când începe să se subțieze și să cedeze. În timp, cusăturile se slăbesc, nasturii se mișcă, iar într-un final pot cădea complet.

Mai mult decât atât, nasturii în sine pot avea de suferit. Cei speciali, sidefați sau cu finisaje elegante, pot crăpa, se pot zgâria ori își pot pierde luciul sub efectul temperaturii și al detergentului. Iar în cazul cămășilor premium, înlocuirea lor nu este deloc simplă.

Până și butonierele au de suferit. Când nasturii rămân închiși, în timpul spălării tensiunea din jurul lor face ca firele cu care sunt cusute butonierele să cedeze. La început, degradarea este aproape invizibilă. După mai multe spălări, cusăturile se slăbesc, marginile devin ușor franjurate, iar butonierele se destramă. Într-o zi observi că nasturii nu mai stau fixați perfect și cămașa nu mai are acel aspect curat și sofisticat, ci pare obosită și neîngrijită.

Cămașa poate rămâne pătată pe alocuri

Pe lângă aspectul estetic, există și o problemă practică: o cămașă încheiată nu se spală la fel de bine. Apa și detergentul ajung mai greu printre cute, sub guler, la subraț, exact locurile unde se acumulează transpirația, urmele de parfum sau reziduurile produselor cosmetice.

Astfel, cămașa poate părea perfect curată la exterior, asemenea unui alb strălucitor privit de la distanță, însă în zonele ascunse pot rămâne impurități. Cu nasturii deschiși, apa circulă liber prin material, iar curățarea devine completă și uniformă, lăsând țesătura proaspătă, aerisită și impecabilă.

Cele mai bune sfaturi să speli corect o cămașă în mașina de spălat

O cămașă elegantă arată impecabil atunci când este spălată și uscată corect. Deși curățătoria profesională poate părea cea mai sigură variantă, aceasta poate deveni destul de costisitoare în timp. Vestea bună este că majoritatea cămășilor pot fi spălate fără probleme chiar acasă, în mașina de spălat. Tot ce trebuie să faci este să adaptezi puțin modul de spălare, în funcție de materialul din care sunt realizate. Astfel, economisești bani și îți păstrezi hainele proaspete și bine întreținute pentru mai mult timp.

Verifică întotdeauna eticheta înainte de spălare

Înainte să pui cămașa în mașina de spălat, citește cu atenție eticheta de întreținere. Cele mai multe cămăși sunt realizate din bumbac, in sau poliester, materiale care pot fi spălate automat fără probleme. Dacă pe etichetă apare mențiunea „Machine Wash” sau simbolul unui recipient cu apă, atunci o poți spăla în mașină.

În schimb, dacă vezi simbolul unui recipient tăiat cu X sau mesajele „Dry Clean Only” ori „Do Not Wash”, este recomandat să o duci la curățătorie. Materiale precum lâna sau mătasea sunt, de regulă, prea delicate pentru spălarea automată.

Uneori, eticheta poate indica „Hand Wash Only”. În acest caz, este mai sigur să speli cămașa manual.

Separă hainele albe de cele colorate

Dacă speli mai multe cămăși odată, sortează-le înainte. Cămășile albe trebuie spălate separat de cele colorate pentru a evita transferul de culoare și apariția petelor nedorite.

O cămașă albă cu dungi fine colorate poate fi spălată împreună cu hainele albe. În schimb, o cămașă colorată cu detalii albe ar trebui pusă alături de cele colorate.

Materialele delicate au nevoie de atenție specială

Cămășile din mătase, lână, cașmir sau alte materiale fine trebuie spălate separat, folosind un program delicat. Aceste țesături sunt mai sensibile și se pot deteriora ușor dacă sunt spălate împreună cu haine mai groase sau la temperaturi ridicate.

Dacă nu ești sigură din ce material este făcută cămașa, verifică eticheta. Dacă apare mențiunea „Delicate”, cel mai bine este să o tratezi cu mai multă grijă.

Descheie toți nasturii înainte de spălare

Înainte să pui cămașa în mașina de spălat, descheie toți nasturii. Aceștia se pot agăța în timpul spălării și pot deteriora materialul. Nu uita nici de nasturii mici de la manșete sau cei din zona gulerului.

Tratează petele înainte de spălare

Verifică atent cămașa pentru eventuale pete. Dacă observi urme vizibile, umezește zona cu apă rece și aplică puțin detergent direct pe pată. Lasă-l să acționeze aproximativ 5 minute înainte de spălare.

Poți folosi și soluții speciale pentru pete, precum spray-uri sau stick-uri dedicate. Nu uita să verifici și partea interioară a materialului, deoarece unele pete pot pătrunde prin țesătură.

Întoarce cămașa pe dos

Un truc simplu, dar foarte eficient, este să întorci cămașa pe dos înainte de spălare. Astfel, petele de deodorant sau transpirație din zona axilelor se curăță mai bine, iar materialul exterior este protejat mai eficient. Ai grijă să întorci și mânecile complet pentru ca întreaga cămașă să fie pe interior.

Cum să păstrezi cămășile albe mai mult timp

Cămășile albe și fine, din bumbac sau din combinații cu mătase naturală, au un farmec aparte: arată elegant, proaspăt și luminos, însă tocmai această delicatețe le face mai greu de întreținut.

De la pete fine de deodorant până la îngălbenirea materialului, piesele albe au nevoie de mai multă atenție pentru a-și păstra aspectul impecabil. Cu câteva obiceiuri simple, le poți menține curate și strălucitoare mult mai mult timp.

Spală hainele albe separat întotdeauna

Una dintre cele mai importante reguli este să nu amesteci hainele albe cu cele colorate în mașina de spălat. Chiar și nuanțele foarte deschise de galben sau crem pot transfera pigment pe țesături, iar albul își poate pierde rapid prospețimea și claritatea.

Înainte de spălare, sortează cu grijă hainele și întoarce-le pe dos dacă au imprimeuri sau aplicații delicate. Astfel, materialul va fi mai bine protejat și își va păstra aspectul curat pentru mai mult timp.

Evită excesul de înălbitor

Deși multe persoane cred că înălbitorul este soluția perfectă pentru hainele albe, folosit prea des poate avea exact efectul opus. În timp, fibrele se degradează, materialul devine mai fragil, iar albul intens poate căpăta o nuanță gălbuie, lipsită de prospețime.

Pentru a păstra țesătura frumoasă și rezistentă, folosește înălbitor doar ocazional și respectă întotdeauna instrucțiunile de pe etichetă.

Spală cămășile albe imediat după purtare

Bluzele, cămășile și tricourile albe nu ar trebui lăsate mult timp în coșul de rufe. Transpirația, deodorantul și urmele de produse cosmetice pot păta materialul și pot provoca îngălbenirea acestuia, mai ales în zona axilelor sau a gulerului.

Cu cât hainele sunt spălate mai repede după purtare, cu atât petele vor fi mai ușor de îndepărtat, iar albul va rămâne curat și luminos.

Curăță petele cât mai rapid

Petele sunt mult mai ușor de scos atunci când sunt tratate imediat. În cazul hainelor albe, cele mai frecvente și mai încăpățânate sunt petele galbene de transpirație și deodorant, dar și cele de rugină.

Pentru petele gălbui poți folosi o combinație simplă de oțet și zeamă de lămâie, care ajută la redarea prospețimii materialului. Petele de rugină pot fi tratate cu sare și zeamă de lămâie, iar dacă urmele persistă, procedeul poate fi repetat până când țesătura își recapătă aspectul curat.

