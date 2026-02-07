  MENIU  
Home > Divertisment > Casă şi grădină > Cât detergent trebuie să pui în mașina de spălat la o spălare

Cât detergent trebuie să pui în mașina de spălat la o spălare

Adina Zamfir
.

Detergentul lichid de rufe este mult mai concentrat decât detergentul pudră. De aceea, multe gospodine se întreabă cât detergent trebuie să pui în mașina de spălat, deoarece cantitatea diferă în funcție de tipul de detergent pe care îl alegi. În plus, ea poate depinde și de programul selectat la mașina de spălat.

Citește cu atenție eticheta de pe cutia de detergent. Indiferent de tipul de detergent pe care îl alegi, pudră sau lichid, vei găsi câteva indicații despre cantitatea optimă de detergent pe care trebuie să o folosești la fiecare spălare. Cu toate acestea, instrucțiunile de pe etichetă sunt generale.

Ele pot indica o cantitate aproximativă de detergent, dar aceasta depinde de programul pe care îl alegi, de culoarea rufelor și de cantitatea lor, dar și de cât de dură este apa. Iată cât detergent trebuie să pui în mașina de spălat pentru a nu deteriora țesăturile mai delicate sau culorile vii ale hainelor.

De ce este important un detergent de calitate

Cantitatea de detergent este importantă, dar calitatea este mult mai importantă. Detergentul este aliatul principal al hainelor curate, având rolul de a îndepărta murdăria, grăsimile și petele încăpățânate de pe țesături. Substanțele active din detergent, numite surfactanți, scad tensiunea apei și pătrund adânc în fibrele materialului. Astfel, murdăria este înconjurată, desprinsă de țesătură și suspendată în apă. În timpul clătirii, aceste impurități sunt eliminate, iar hainele devin curate și proaspete.

Dacă alegi un detergent de calitate, vei observa că nu este nevoie să adaugi o cantitate prea mare de detergent la fiecare spălare. Ba chiar poți adăuga o cantitate mai mică, decât cea recomandată pe etichetă, deoarece un detergent bun are o concentrație mai mare de surfactanți și enzime care îndepărtează petele și împrospătează țesăturile.

De ce contează cantitatea de detergent

Cât detergent trebuie să pui în mașina de spălat la o spălare


Folosirea unei cantități prea mici de detergent poate lăsa murdărie și pete persistente pe haine, în timp ce prea mult detergent lasă reziduuri pe rufe (coloranți și parfumuri) și poate afecta mașina de spălat. Cheia este să găsești echilibrul potrivit, adaptat greutății și gradului de murdărie al rufelor.

Așadar, dacă te întrebi cât detergent trebuie să pui în mașina de spălat la o spălare este bine să ții cont de următorii factori:

  • calitatea detergentului
  • tipul de detergent: pudră sau lichid
  • cantitatea de haine
  • culoarea hainelor: haine colorate sau haine albe/haine negre
  • duritatea apei
  • programul selectat la mașina de spălat
  • tipul de materiale: țesături fine versus materiale groase sau materiale sport
  • tipul de mașină de spălat: cu încărcare frontală sau încărcare verticală

Cum pregătești rufele să fie spălate corect

Rufele cu pete dificile trebuie înmuiate înainte. Rufele albe trebuie separate de cele colorate sau de cele negre. Rufele din țesături fine trebuie și ele separate de rufele din bumbac, din lână sau din materiale sintetice. Toate sfaturile de mai jos te ajută să speli corect rufele și, mai mult decât atât, te ajută să apreciezi mult mai bine cantitatea de detergent pe care trebuie să o folosești la fiecare spălare.

  1. Sortarea rufelor – separă hainele albe de cele colorate și ține cont de tipul de material pentru a evita decolorarea sau deteriorarea țesăturilor. Hainele negre sau cele colorate nu trebuie spălate cu o cantitate exagerată de detergent și nici cu detergenți care conțin oxigen activ sau enzime de înălbire. De asemenea, țesăturile fine de mătase, bumbac subțire sau dantelă nu trebuie spălate nici ele cu o cantitate prea mare de detergent, așa cum pui la hainele sport sau lenjeria de pat.
  2. Respectarea dozei de detergent – consultă instrucțiunile de pe ambalaj și ajustează cantitatea în funcție de încărcătura mașinii și de gradul de murdărie. În general, pentru hainele delicate, pentru hainele colorate și țesăturile subțiri se folosește o cantitate mai mică de detergent.
  3. Temperatura apei – spală hainele delicate la temperaturi scăzute pentru a proteja fibrele și hainele foarte murdare la temperaturi mai ridicate pentru eficiență maximă. Dacă setezi o temperatură mai mică, ține cont și de faptul că trebuie să ajustezi cantitatea de detergent care trebuie să fie mai mică, decât în mod normal. De la 60 de grade în sus, poți adăuga puțin mai mult detergent.
  4. Încărcarea corectă a mașinii – nu supraîncărca mașina, ca detergentul să circule uniform și să curețe toate hainele. Dacă speli foarte multe haine deodată, degeaba folosești prea mult detergent, pentru că unele haine vor rămâne mototolite și nu se vor curăța eficient de pete. Adaugă o cantitate mai mică de haine, decât poate suporta mașina. Spre exemplu, dacă ai mașină care poate spăla 8 kilograme de haine la o spălare, nu pune mai mult de 7 kilograme de haine. Astfel, rufele vor fi mai bine umezite și se vor spăla mult mai bine.
  5. Clătirea completă – asigură-te că hainele sunt bine clătite pentru a elimina orice reziduu de detergent care poate irita pielea sau rigidiza materialul. Dacă pui prea mult detergent, mașina nu îl va clăti eficient și va rămâne în hainele cu o textură mai groasă.

Urmând aceste reguli simple, hainele tale vor rămâne curate, moi și plăcute la atingere pentru mult timp. De aceea este important să știi cât detergent să pui în mașina de spălat, iar cele mai bune sfaturi le poți găsi mai jos.

Cât detergent trebuie să pui la o spălare

Cât detergent trebuie să pui în mașina de spălat la o spălare

Prea mult detergent nu înseamnă haine mai curate. Din contră! Înseamnă haine îmbâcsite de reziduuri și parfumuri sintetice grele. Cantitatea de detergent depinde de încărcare, duritatea apei și program, dar în general se folosesc aproximativ 40-70 ml pentru 4-5 kg rufe la 40°C, urmând instrucțiunile de pe ambalaj.

Cât detergent pudră se pune în mașina de spălat

Doza standard recomandată pentru detergentul pudră este de 110 – 150 grame pentru o încărcătură normală de rufe, de aproximativ 7 kilograme.

Dacă ai mașină cu încărcare centrală, trebuie să reduci cantitatea cu aproximativ 15 – 20 de grame.

Dacă ai rufe negre, de asemenea este bine să scazi cantitatea de detergent la 80 – 90 de grame. Dacă ai rufe albe, păstrează cantitatea de detergent menționată, dar alege un detergent pudră special pentru rufe albe, cu oxigen activ.

Dacă speli lână sau bumbac, scade cantitatea cu 15 – 20 de grame, față de situația în care speli haine din materiale sintetice. De asemenea, hainele sport, din materiale tehnice antitranspirație se spală cu o cantitate redusă de detergent pudră, de preferat cu detergent lichid.

Ține cont de faptul că detergentul pudră este mult mai eficient când speli:

  • rufe albe sau rufe deschise la culoare
  • cantități mai mici de haine
  • haine cu pete dificile de sosuri, ciocolată sau grăsime

Cât detergent lichid se folosește la o spălare

Cantitatea standard de detergent lichid este cuprinsă între 40 și 60 de mililitri, știut fiind faptul că detergentul lichid este mai concentrat decât cel pudră și mult mai eficient. Cu rezerva că trebuie să fie un detergent de calitate.

Dacă ai mașină cu încărcare centrală, nu depăși 50 ml de detergent lichid. Este suficient pentru o încărcare normală, cu o cantitate medie de rufe între 5 și 6 kilograme.

Dacă ai o cantitate mică de rufe, apreciază o cantitate mult mai mică de detergent lichid, de aproximativ 30 ml.

Dacă speli rufele la un program de materiale delicate, folosește doar detergent lichid de rufe și nu pune mai mult de 10 ml de detergent pentru fiecare kilogram de rufe.

Dacă speli la o temperatură scăzută, de 40 de grade Celsius, folosește cel mult 50 – 60 ml de detergent lichid la o încărcătură normală de rufe.

Dacă speli la o temperatură mai ridicată, de 60 de grade Celsius, folosește aproximativ 70 – 80 ml de detergent lichid.

Ține cont de faptul că detergentul lichid este mult mai eficient când speli:

  • rufe delicate
  • cantități mai mari
  • la temperaturi mai scăzute

De ce nu este bine să folosești prea mult detergent în mașina de spălat

Prea mult detergent pudră poate lăsa reziduuri nu doar în haine, ci și pe țevile de scurgere a apei reziduale, dacă nu a fost complet dizolvat. De aceea, se recomandă mai bine detergentul lichid când speli la temperaturi medii. Există riscul ca țeava de scurgere să se colmateze și să se înfunde cu timpul din cauza unei cantități prea mari de detergent, iar reparația este costisitoare. Acest lucru favorizează apariția mucegaiului pe scurgere și mirosuri neplăcute.

De asemenea, dacă abuzezi de detergentul lichid, și acesta lasă reziduuri în materialele mai groase și pufoase, astfel că hainele tale pot deveni mai rigide și vor avea un aspect scorțos.

În plus, o cantitatea prea mare de detergent, fie el lichid sau pudră, poate duce la decolorarea hainelor. De la o spălare la alta, hainele tale vor fi mai decolorate și vor căpăta un aspect ponosit, dacă insiști să pui o cantitate prea mare de detergent în mașina de spălat.

Folosește cu precauție și balsamul de rufe, doar dacă este absolut necesar pentru a împrospăta hainele sport sau lenjeria de pat. Balsamul folosit în exces este la fel de dăunător pentru haine și pentru mașina ta de spălat precum detergentul folosit în exces.

Pentru a menține mașina de spălat în parametri optimi, spală o dată la trei luni doar cu apă, oțet și bicarbonat, pentru a înmuia și îndepărta reziduurile.

