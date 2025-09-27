De ce miroase urât în mașina de spălat și cum o cureți corect

Mucegaiul este principala cauză pentru care miroase urât în mașina de spălat! Este bine ascuns în spatele cuvei sau pe furtunul de evacuare. Nu îl vezi, dar mirosul greu se va amplifica în timp. Află cum să întreții corect mașina de spălat, cum să previi apariția mucegaiului și ce soluții poți folosi când miroase urât în mașina de spălat.

Mirosul greu, de apă stătută și mucegai apare des în mașinile de spălat mai vechi sau în mașinile care nu sunt întreținute corect. Dincolo de mucegai, mai pot fi și alți factori din cauza cărora miroase urât în mașina de spălat. De aceea, important este să descoperi cauza, pentru a remedia cât mai eficient problema.

În pofida faptului că mașina de spălat folosește apa fierbinte și detergenți, faptul că rămâne un mediu umed și apa stagnează în anumite componente ale mașinii favorizează apariția mucegaiului și înmulțirea unor bacterii periculoase, care amplifică mirosul neplăcut.

De ce miroase urât în mașina de spălat

Cauzele pentru apariția mirosului neplăcut sunt diverse, dar fiecare dintre ele ține de faptul că nu respectăm cele mai importante condiții de întreținere corectă a mașinii.

Ții mașina într-un spațiu slab ventilat sau neaerisit

Multe băi de bloc nu au ferestre, astfel încât spațiul este slab ventilat și aerisit. Acest lucru afectează mașina de spălat care nu se usucă bine după fiecare utilizare. Cuva acesteia rămâne umedă, iar umezeala favorizează apariția mucegaiului.

Închizi ușa cuvei imediat după ce scoți rufele

Mulți dintre noi au obiceiul să închidă imediat ușa cuvei, după ce scot rufele spălate din mașină. Din această cauză se menține o umiditate ridicată în mașina de spălat. Ideal ar fi ca ușa cuvei să rămână deschisă cel puțin 5 ore sau peste noapte, pentru a se usca foarte bine spațiul din spatele cuvei.

Speli încălțăminte sau haine de lucru extrem de murdare

Multe mașini moderne de spălat au o funcție specială pentru încălțăminte. Dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să pui în cuva mașinii încălțăminte plină de noroi, cu resturi de frunze de pe stradă sau alte mizerii adunate de pe carosabil. Talpa încălțămintei trebuie curățată bine cu o perie. Apoi, o poți pune la spălat în mașină.

Hainele de lucru sau hainele sport murdare de noroi, nisip, rugină sau resturi alimentare ar trebui clătite înainte, pentru a îndepărta mizeria grosieră. Resturile acestea pot rămâne blocate pe canalele de evacuare. Mașina de spălat a fost concepută să evacueze apa, mai puțin nisipul, noroiul sau mici resturi alimentare. Acestea formează depuneri pe furtunul de evacuare, unde proliferează mucegaiul.

Uiți să ștergi cuva și garniturile din jurul ei

Imediat după fiecare folosire, cuva și mai ales garniturile din jurul ei trebuie șterse cu o lavetă absorbantă, astfel încât să rămână uscate și curate. Mai ales garniturile de cauciuc reprezintă o sursă a mirosului neplăcut din mașina de spălat, deoarece apa stagnează pe garnituri, nu este întotdeauna evacuată complet.

Privește cu atenție garnitura în zona de jos, acolo unde există și orificiul pentru evacuarea apei. Este posibil să observi că zona este neagră de mucegai care se întinde apoi pe toată garnitura și chiar dincolo de cuva de inox, în spatele ei, acolo unde nu îl mai poți curăța. De aceea, este recomandat să ștergi bine de apă garnitura din jurul cuvei, pentru a preveni umezeala și mucegaiul.

Folosești prea mult balsam

Evită să pui prea mult balsam pentru rufe, chiar dacă îți place cum miroase. Ba chiar ar fi indicat să folosești doar jumătate din cantitatea recomandată pe eticheta produsului. Balsamul nu este întotdeauna bine dizolvat și eliminat în timpul programului de clătire a rufelor. Uneori, se depune pe garnitura cuvei și pe furtunul de evacuare, adună microbi și favorizează mucegaiul.

Speli prea des cu apă rece

În condițiile în care speli prea des cu apă rece, este posibil să apară mucegai și un miros de apă stătută. Apa fierbinte dizolvă mult mai bine detergenții și balsamul, împiedică depunerile și curăță bine căile de evacuare a apei. Așadar, spală alternativ cu apă rece, dar și cu apă caldă la 60 de grade, pentru a preveni apariția mirosului neplăcut.

Ce soluții să folosești dacă miroase urât în mașina de spălat

Ai grijă de mașina de spălat după fiecare utilizare: șterge cuva și garnitura din jurul ușii, lasă ușa deschisă să se usuce bine și folosește periodic tablete speciale pentru dedurizare și pentru curățarea reziduurilor. Poți folosi și soluții mult mai simple, dacă miroase urât în mașina de spălat.

Oțet

Folosește oțet diluat cu apă pentru a curăța lunar cuva din inox și toate garniturile vizibile. Cu o lavetă din microfibră, treaba merge ca pe roate și ai terminat în câteva minute. Oțetul distruge nu doar bacteriile care încep să se depună, ci și depunerile superficiale de calcar sau de balsam în care se adună microbi.

Alcool sanitar

În loc de oțet, poți folosi și alcool sanitar. Aproape fiecare dintre noi are o sticlă de spirt în casă. Îmbibă bine cu spirt un burete curat sau o lavetă și curăță bine cuva, dar mai ales garniturile din cauciuc. Spirtul dizolvă depunerile de mizerie și împiedică dezvoltarea bacteriilor care favorizează mirosul neplăcut.

Bicarbonat de sodiu

Periodic, poate de 2 – 3 ori pe lună, ar fi bine să torni o soluție concentrată din bicarbonat cu apă în suportul pentru detergent și să lași mașina să funcționeze la cel mai scurt program, fără stoarcere. Ar fi bine să folosești 3 linguri de bicarbonat la o ceșcuță cu apă pentru această soluție. Pune și foarte puțin balsam de rufe pentru a lăsa un parfum delicat.

Bicarbonatul neutralizează bacteriile și previne mucegaiul pe furtunul care evacuează apa murdară și, totodată, previne și depunerile de calcar.

Apa de gură

Dacă ți-a rămas prin baie apă de gură care a expirat, nu o arunca. O poți adăuga în sertarul pentru detergent al mașinii. Apa de gură igienizează mașina și lasă un parfum delicat. În plus, ea combate eventualele depuneri de mucegai de pe instalația de evacuare a apei.

Curăță bine sertarul pentru detergent și balsam

De cele mai multe ori, primele semne de mucegai apar în sertarul pentru detergent. La unele modele de mașini, acesta poate fi desprins de pe ușa mașinii și curățat temeinic la duș, cu jet de apă fierbinte și cu o perie fină. Dar acest sertar trebuie curățat periodic, indiferent că îl poți scoate sau nu. Este suficient să folosești un burete îmbibat în apă caldă și oțet, alcool sanitar sau soluție de bicarbonat.

Curăță bine depunerile de balsam și detergent, astfel încât să previi înmulțirea bacteriilor. Este unul dintre lucrurile cel mai simplu de făcut, dacă miroase urât în mașina de spălat. Depunerile lipicioase din acest sertar sunt focare de mirosuri neplăcute.

Cum să folosești uleiurile esențiale parfumate în mașina de spălat

Curăță bine sertarul unde pui detergent și balsam. Apoi picură câte 10 picături de ulei esențial frumos parfum, cum ar fi uleiul de lavandă, de portocale, de ylan-ylang sau de mentă.

Apoi adaugă detergentul tău obișnuit și pornește mașina. Întreaga instalație și rufele deopotrivă vor căpăta un parfum delicat și discret de la uleiul esențial.

Folosește acest sfat, unul dintre cele mai bune trucuri pentru mașina de spălat, de fiecare dată când speli rufele și vei vedea după 2 – 3 spălări o diferență deosebită. Toate rufele, prosoapele și lenjeria ta vor căpăta o aromă deosebită care se va păstra în timp.

Solicită un instalator să curețe filtrele și furtunul de evacuare

Aproape toate mașinile de spălat au un orificiu rotund la bază, care trebuie verificat periodic. Deschide ușița acestui orificiu și vei găsi un buton rotund. El îți permite să elimi apa care nu a fost evacuată de mașină. Răsucește butonul și lasă apa care s-a adunat aici să se scurgă. Ai grijă să pui în jurul mașinii câteva laveta, pentru a absorbi apa murdară.

Vei observa că această apă miroase stătut, a mucegai. De cele mai multe ori, când miroase puternic a mucegai pe acest orificiu, înseamnă că mucegaiul a cuprins deja aproape toată instalația de evacuare și vei avea nevoie de un instalator pentru a remedia problema.

În plus, un instalator poate curăța mult mai eficient filtrele mașinii, decât soluțiile din comerț sub formă de tablete sau balsam. Dacă miroase urât în mașina de spălat și mirosul persistă, indiferent de soluțiile folosite de tine, apelează la un instalator pentru o curățare temeinică.

Sfaturi utile pentru mașina de spălat

Evită să pui în mașina de spălat haine sau obiecte pline de ulei și grăsimi. Încearcă să le degresezi spălându-le de mână în apă caldă cu detergent și apoi să le speli la mașină.

Igienizează periodic mașina de spălat cu oțet sau cu bicarbonat, odată la fiecare 2 – 3 luni de zile. În acest fel vei preveni apariția mirosului neplăcut și al mucegaiului și mai ales vei preveni ca mirosul de mucegai să ajungă în rufele și așternuturile tale.

Hainele spălate frecvent într-o mașină cu mucegai, care miroase foarte urât, se vor impregna de spori de mucegai care pot provoca în timp iritații pe piele și boli ale căilor respiratorii, inclusiv astm bronșic.

foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News