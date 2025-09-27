  MENIU  
Home > Divertisment > Casă şi grădină > De ce miroase urât în mașina de spălat și cum o cureți corect

De ce miroase urât în mașina de spălat și cum o cureți corect

De ce miroase urât în mașina de spălat și cum o cureți corect
Adina Zamfir
.

Mucegaiul este principala cauză pentru care miroase urât în mașina de spălat! Este bine ascuns în spatele cuvei sau pe furtunul de evacuare. Nu îl vezi, dar mirosul greu se va amplifica în timp. Află cum să întreții corect mașina de spălat, cum să previi apariția mucegaiului și ce soluții poți folosi când miroase urât în mașina de spălat.

Mirosul greu, de apă stătută și mucegai apare des în mașinile de spălat mai vechi sau în mașinile care nu sunt întreținute corect. Dincolo de mucegai, mai pot fi și alți factori din cauza cărora miroase urât în mașina de spălat. De aceea, important este să descoperi cauza, pentru a remedia cât mai eficient problema.

În pofida faptului că mașina de spălat folosește apa fierbinte și detergenți, faptul că rămâne un mediu umed și apa stagnează în anumite componente ale mașinii favorizează apariția mucegaiului și înmulțirea unor bacterii periculoase, care amplifică mirosul neplăcut.

De ce miroase urât în mașina de spălat

Cauzele pentru apariția mirosului neplăcut sunt diverse, dar fiecare dintre ele ține de faptul că nu respectăm cele mai importante condiții de întreținere corectă a mașinii.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața Ioanei Popescu. "Mi-a scris atunci!" Detaliile dezvăluite de partenerul ei sunt cutremurătoare!
Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața Ioanei Popescu. "Mi-a scris atunci!" Detaliile dezvăluite de partenerul ei sunt cutremurătoare!
Recomandarea zilei

Ții mașina într-un spațiu slab ventilat sau neaerisit

Multe băi de bloc nu au ferestre, astfel încât spațiul este slab ventilat și aerisit. Acest lucru afectează mașina de spălat care nu se usucă bine după fiecare utilizare. Cuva acesteia rămâne umedă, iar umezeala favorizează apariția mucegaiului.

Închizi ușa cuvei imediat după ce scoți rufele

Mulți dintre noi au obiceiul să închidă imediat ușa cuvei, după ce scot rufele spălate din mașină. Din această cauză se menține o umiditate ridicată în mașina de spălat. Ideal ar fi ca ușa cuvei să rămână deschisă cel puțin 5 ore sau peste noapte, pentru a se usca foarte bine spațiul din spatele cuvei.

Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Recomandarea zilei

Speli încălțăminte sau haine de lucru extrem de murdare

Multe mașini moderne de spălat au o funcție specială pentru încălțăminte. Dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să pui în cuva mașinii încălțăminte plină de noroi, cu resturi de frunze de pe stradă sau alte mizerii adunate de pe carosabil. Talpa încălțămintei trebuie curățată bine cu o perie. Apoi, o poți pune la spălat în mașină.

Hainele de lucru sau hainele sport murdare de noroi, nisip, rugină sau resturi alimentare ar trebui clătite înainte, pentru a îndepărta mizeria grosieră. Resturile acestea pot rămâne blocate pe canalele de evacuare. Mașina de spălat a fost concepută să evacueze apa, mai puțin nisipul, noroiul sau mici resturi alimentare. Acestea formează depuneri pe furtunul de evacuare, unde proliferează mucegaiul.

Uiți să ștergi cuva și garniturile din jurul ei

Imediat după fiecare folosire, cuva și mai ales garniturile din jurul ei trebuie șterse cu o lavetă absorbantă, astfel încât să rămână uscate și curate. Mai ales garniturile de cauciuc reprezintă o sursă a mirosului neplăcut din mașina de spălat, deoarece apa stagnează pe garnituri, nu este întotdeauna evacuată complet.

Privește cu atenție garnitura în zona de jos, acolo unde există și orificiul pentru evacuarea apei. Este posibil să observi că zona este neagră de mucegai care se întinde apoi pe toată garnitura și chiar dincolo de cuva de inox, în spatele ei, acolo unde nu îl mai poți curăța. De aceea, este recomandat să ștergi bine de apă garnitura din jurul cuvei, pentru a preveni umezeala și mucegaiul.

Folosești prea mult balsam

Evită să pui prea mult balsam pentru rufe, chiar dacă îți place cum miroase. Ba chiar ar fi indicat să folosești doar jumătate din cantitatea recomandată pe eticheta produsului. Balsamul nu este întotdeauna bine dizolvat și eliminat în timpul programului de clătire a rufelor. Uneori, se depune pe garnitura cuvei și pe furtunul de evacuare, adună microbi și favorizează mucegaiul.

Speli prea des cu apă rece

În condițiile în care speli prea des cu apă rece, este posibil să apară mucegai și un miros de apă stătută. Apa fierbinte dizolvă mult mai bine detergenții și balsamul, împiedică depunerile și curăță bine căile de evacuare a apei. Așadar, spală alternativ cu apă rece, dar și cu apă caldă la 60 de grade, pentru a preveni apariția mirosului neplăcut.

Ce soluții să folosești dacă miroase urât în mașina de spălat

Cum să cureţi maşina de spălat

Ai grijă de mașina de spălat după fiecare utilizare: șterge cuva și garnitura din jurul ușii, lasă ușa deschisă să se usuce bine și folosește periodic tablete speciale pentru dedurizare și pentru curățarea reziduurilor. Poți folosi și soluții mult mai simple, dacă miroase urât în mașina de spălat.

Oțet

Folosește oțet diluat cu apă pentru a curăța lunar cuva din inox și toate garniturile vizibile. Cu o lavetă din microfibră, treaba merge ca pe roate și ai terminat în câteva minute. Oțetul distruge nu doar bacteriile care încep să se depună, ci și depunerile superficiale de calcar sau de balsam în care se adună microbi.

Alcool sanitar

În loc de oțet, poți folosi și alcool sanitar. Aproape fiecare dintre noi are o sticlă de spirt în casă. Îmbibă bine cu spirt un burete curat sau o lavetă și curăță bine cuva, dar mai ales garniturile din cauciuc. Spirtul dizolvă depunerile de mizerie și împiedică dezvoltarea bacteriilor care favorizează mirosul neplăcut.

Bicarbonat de sodiu

Periodic, poate de 2 – 3 ori pe lună, ar fi bine să torni o soluție concentrată din bicarbonat cu apă în suportul pentru detergent și să lași mașina să funcționeze la cel mai scurt program, fără stoarcere. Ar fi bine să folosești 3 linguri de bicarbonat la o ceșcuță cu apă pentru această soluție. Pune și foarte puțin balsam de rufe pentru a lăsa un parfum delicat.

Bicarbonatul neutralizează bacteriile și previne mucegaiul pe furtunul care evacuează apa murdară și, totodată, previne și depunerile de calcar.

Apa de gură

Dacă ți-a rămas prin baie apă de gură care a expirat, nu o arunca. O poți adăuga în sertarul pentru detergent al mașinii. Apa de gură igienizează mașina și lasă un parfum delicat. În plus, ea combate eventualele depuneri de mucegai de pe instalația de evacuare a apei.

Curăță bine sertarul pentru detergent și balsam

De cele mai multe ori, primele semne de mucegai apar în sertarul pentru detergent. La unele modele de mașini, acesta poate fi desprins de pe ușa mașinii și curățat temeinic la duș, cu jet de apă fierbinte și cu o perie fină. Dar acest sertar trebuie curățat periodic, indiferent că îl poți scoate sau nu. Este suficient să folosești un burete îmbibat în apă caldă și oțet, alcool sanitar sau soluție de bicarbonat.

Curăță bine depunerile de balsam și detergent, astfel încât să previi înmulțirea bacteriilor. Este unul dintre lucrurile cel mai simplu de făcut, dacă miroase urât în mașina de spălat. Depunerile lipicioase din acest sertar sunt focare de mirosuri neplăcute.

Cum să folosești uleiurile esențiale parfumate în mașina de spălat

De ce miroase urât în mașina de spălat și cum o cureți corect

Curăță bine sertarul unde pui detergent și balsam. Apoi picură câte 10 picături de ulei esențial frumos parfum, cum ar fi uleiul de lavandă, de portocale, de ylan-ylang sau de mentă.

Apoi adaugă detergentul tău obișnuit și pornește mașina. Întreaga instalație și rufele deopotrivă vor căpăta un parfum delicat și discret de la uleiul esențial.

Folosește acest sfat, unul dintre cele mai bune trucuri pentru mașina de spălat, de fiecare dată când speli rufele și vei vedea după 2 – 3 spălări o diferență deosebită. Toate rufele, prosoapele și lenjeria ta vor căpăta o aromă deosebită care se va păstra în timp.

Solicită un instalator să curețe filtrele și furtunul de evacuare

Aproape toate mașinile de spălat au un orificiu rotund la bază, care trebuie verificat periodic. Deschide ușița acestui orificiu și vei găsi un buton rotund. El îți permite să elimi apa care nu a fost evacuată de mașină. Răsucește butonul și lasă apa care s-a adunat aici să se scurgă. Ai grijă să pui în jurul mașinii câteva laveta, pentru a absorbi apa murdară.

Vei observa că această apă miroase stătut, a mucegai. De cele mai multe ori, când miroase puternic a mucegai pe acest orificiu, înseamnă că mucegaiul a cuprins deja aproape toată instalația de evacuare și vei avea nevoie de un instalator pentru a remedia problema.

În plus, un instalator poate curăța mult mai eficient filtrele mașinii, decât soluțiile din comerț sub formă de tablete sau balsam. Dacă miroase urât în mașina de spălat și mirosul persistă, indiferent de soluțiile folosite de tine, apelează la un instalator pentru o curățare temeinică.

Sfaturi utile pentru mașina de spălat

Evită să pui în mașina de spălat haine sau obiecte pline de ulei și grăsimi. Încearcă să le degresezi spălându-le de mână în apă caldă cu detergent și apoi să le speli la mașină.

Igienizează periodic mașina de spălat cu oțet sau cu bicarbonat, odată la fiecare 2 – 3 luni de zile. În acest fel vei preveni apariția mirosului neplăcut și al mucegaiului și mai ales vei preveni ca mirosul de mucegai să ajungă în rufele și așternuturile tale.

Hainele spălate frecvent într-o mașină cu mucegai, care miroase foarte urât, se vor impregna de spori de mucegai care pot provoca în timp iritații pe piele și boli ale căilor respiratorii, inclusiv astm bronșic.

foto: Shutterstock

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Ultimul mesaj public transmis de Ioana Popescu. Lui Gigi Becali i s-a adresat: „Familia dansului este prin alianță rudă cu mine”
Ultimul mesaj public transmis de Ioana Popescu. Lui Gigi Becali i s-a adresat: „Familia dansului este prin alianță rudă cu mine”
Fanatik
David Popovici a dat o nouă lovitură. A strâns 105.900 de euro în doar 7 zile
David Popovici a dat o nouă lovitură. A strâns 105.900 de euro în doar 7 zile
GSP.ro
O specialistă în sănătate cu 16 ani de experiență: „Nu mai visați la alimente sau diete-minune. Acesta e secretul unei vieți împlinite”
O specialistă în sănătate cu 16 ani de experiență: „Nu mai visați la alimente sau diete-minune. Acesta e secretul unei vieți împlinite”
Click.ro
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
TV Mania
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
Redactia.ro
Ioana Popescu s-a stins din viață la 45 de ani. Ultimele clipe din viața devoratoarei de fotbalisti sunt cutremuratoare
Ioana Popescu s-a stins din viață la 45 de ani. Ultimele clipe din viața devoratoarei de fotbalisti sunt cutremuratoare
Citește și...
TAS a dezvăluit „țeapa” de 5 milioane de euro în care FCSB a fost implicată
Partenera lui Ilie Bolojan a întors toate privirile! A apărut îmbrăcată aşa la un priveghi, toţi s-au uitat la Ioana. Foto
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Ce mai cumperi astăzi cu un leu. Drumul unei monede care a fost cândva rege
Când şi cum trebuie să-i faci baie câinelui tău
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
IMAGINI ŞOCANTE! Cum arăta Ioana Popescu, cu câteva zile înainte să moară!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
De ce a murit Ioana Popescu. Adevărul despre ultimele clipe din viața jurnalistei. Ce spune partenerul ei
De ce a murit Ioana Popescu. Adevărul despre ultimele clipe din viața jurnalistei. Ce spune partenerul ei
Mihai Bendeac n-a mai ieșit la întâlnire cu o femeie de 6 ani. De ce nu își dorește actorul o iubită
Mihai Bendeac n-a mai ieșit la întâlnire cu o femeie de 6 ani. De ce nu își dorește actorul o iubită
Proiecte speciale
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Ultima oră! Când a murit, de fapt, Ioana Popescu! Abia acum s-a aflat! “Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa”
Ultima oră! Când a murit, de fapt, Ioana Popescu! Abia acum s-a aflat! “Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa”
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Elle
Cătălin Scărlătescu nu își mai ascunde noua relație, după despărțirea de Doina Teodoru. Cum a fost surprins alături de partenera lui
Cătălin Scărlătescu nu își mai ascunde noua relație, după despărțirea de Doina Teodoru. Cum a fost surprins alături de partenera lui
De ce s-a destrămat prietenia dintre Andreea Bălan și Andreea Antonescu, după America Express: „Când s-a terminat America Express, s-a terminat și…”
De ce s-a destrămat prietenia dintre Andreea Bălan și Andreea Antonescu, după America Express: „Când s-a terminat America Express, s-a terminat și…”
Emisiunea Power Couple REVINE cu al treilea sezon la Antena 1! Prezentatorul Dani Oțil, primele declarații înainte de filmări: „Mi-am făcut bagajele, le am la ușă”
Emisiunea Power Couple REVINE cu al treilea sezon la Antena 1! Prezentatorul Dani Oțil, primele declarații înainte de filmări: „Mi-am făcut bagajele, le am la ușă”
DailyBusiness.ro
Divizia pentru servicii financiare a Zitec își dublează veniturile în S1 2025, contribuind la creșterea de 20% a companiei
Divizia pentru servicii financiare a Zitec își dublează veniturile în S1 2025, contribuind la creșterea de 20% a companiei
Avertisment AFM: Înscrierile la Rabla Auto 2025 sunt gratuite și se fac doar pe site-ul oficial
Avertisment AFM: Înscrierile la Rabla Auto 2025 sunt gratuite și se fac doar pe site-ul oficial
A1.ro
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Horoscop 28 septembrie 2025. Zodia care își va îndeplini cel mai mare vis. Astrele deschid calea către o minune
Horoscop 28 septembrie 2025. Zodia care își va îndeplini cel mai mare vis. Astrele deschid calea către o minune
Călin Popescu Tăriceanu a fost căsătorit de cinci ori. Cine sunt cele 5 soții ale fostului premier și cu ce se ocupă
Călin Popescu Tăriceanu a fost căsătorit de cinci ori. Cine sunt cele 5 soții ale fostului premier și cu ce se ocupă
Ce cadou luxos i-a luat Jador iubitei sale, Oana Ciocan. Manelistul a dat zeci de mii de euro pentru a își surprinde soția
Ce cadou luxos i-a luat Jador iubitei sale, Oana Ciocan. Manelistul a dat zeci de mii de euro pentru a își surprinde soția
Zodii lovite de săgețile lui Cupidon în octombrie. Își întâlnesc sufletele pereche când se așteaptă mai puțin
Zodii lovite de săgețile lui Cupidon în octombrie. Își întâlnesc sufletele pereche când se așteaptă mai puțin
Observator News
Schema prin care escrocii "accelerează" fraudele cu vouchere RABLA. Cum să evităm capcanele
Schema prin care escrocii "accelerează" fraudele cu vouchere RABLA. Cum să evităm capcanele
Libertatea pentru Femei
Doliu profund în România! A murit una dintre cele mai faimoase românce, tânără cântăreață, actriță, prezentatoare și jurnalistă, în toiul nopții. Ce a putut păți
Doliu profund în România! A murit una dintre cele mai faimoase românce, tânără cântăreață, actriță, prezentatoare și jurnalistă, în toiul nopții. Ce a putut păți
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Fetița Alinei Pușcaș a fost operată! Problemă de sănătate tare neobișnuită pentru vârsta ei, 6 ani. Semnalul de alarmă tras de vedetă. Care a fost primul simptom
Fetița Alinei Pușcaș a fost operată! Problemă de sănătate tare neobișnuită pentru vârsta ei, 6 ani. Semnalul de alarmă tras de vedetă. Care a fost primul simptom
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei, de la naștere și până azi. Promisiunea solemnă pe care i-a făcut-o Evei
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei, de la naștere și până azi. Promisiunea solemnă pe care i-a făcut-o Evei
Viva.ro
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Ioana Popescu s-a stins din viață la 45 de ani. Ultimele clipe din viața devoratoarei de fotbalisti sunt cutremuratoare
Ioana Popescu s-a stins din viață la 45 de ani. Ultimele clipe din viața devoratoarei de fotbalisti sunt cutremuratoare
Asa arata LUXUL ADEVARAT!! Interior aurit, arabescuri și... Ireal cum arata casa de vacanță din TURCIA a Ralucăi Bădulescu . Doar in filme mai vezi
Asa arata LUXUL ADEVARAT!! Interior aurit, arabescuri și... Ireal cum arata casa de vacanță din TURCIA a Ralucăi Bădulescu . Doar in filme mai vezi
A IESIT LA IVEALA TOT!! Nu s-a stiut NIMIC despre ei: &quot;Ne-am sarutat!!!&quot; E vorba de doua vedete de la noi
A IESIT LA IVEALA TOT!! Nu s-a stiut NIMIC despre ei: &quot;Ne-am sarutat!!!&quot; E vorba de doua vedete de la noi
Detalii picante despre relația Florin Piersic și Angela Similea. Cum se iubeau pe ascuns cei doi artiști
Detalii picante despre relația Florin Piersic și Angela Similea. Cum se iubeau pe ascuns cei doi artiști
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Tusea care nu trece? Poate fi un semn timpuriu de cancer pulmonar
Tusea care nu trece? Poate fi un semn timpuriu de cancer pulmonar
Greutatea apei: ce este, de ce fluctuează cântarul și când ar trebui să te îngrijorezi
Greutatea apei: ce este, de ce fluctuează cântarul și când ar trebui să te îngrijorezi
Salman Khan, dezvăluiri dureroase: boala gravă cu care se confruntă
Salman Khan, dezvăluiri dureroase: boala gravă cu care se confruntă
Accident deosebit de grav: un pasager a murit, altul transportat la spital cu elicopterul SMURD
Accident deosebit de grav: un pasager a murit, altul transportat la spital cu elicopterul SMURD
TV Mania
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
Cine este iubita lui Florin Stamin de la Asia Express. Are o afacere de succes și ar putea defila oricând pe podium
Cine este iubita lui Florin Stamin de la Asia Express. Are o afacere de succes și ar putea defila oricând pe podium
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
Tania Budi a găsit elixirul tinereții veșnice. Cum arată vedeta în costum de baie la 57 de ani
Tania Budi a găsit elixirul tinereții veșnice. Cum arată vedeta în costum de baie la 57 de ani
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
Îți amintești de trupa Angels? Cum arată acum Raluca, una dintre solistele care făceau furori! E de nerecunoscut la aproape 40 de ani
Îți amintești de trupa Angels? Cum arată acum Raluca, una dintre solistele care făceau furori! E de nerecunoscut la aproape 40 de ani
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton