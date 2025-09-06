  MENIU  
Home > Divertisment > Casă şi grădină > Cum se scot petele de grăsime de pe haine şi alte articolele textile

Cum se scot petele de grăsime de pe haine şi alte articolele textile

Cum se scot petele de grăsime de pe haine şi alte articolele textile
Adina Zamfir
.

Petele de grăsime sunt cele mai frecvente pete cu care avem de-a face mai ales pe haine, dar și pe covoare sau pe tapițeria mobilierului din casă. Unele materiale sunt mai delicate, altele sunt greu de curățat cu detergenți obișnuiți. Dar există soluții simple să cureți petele de grăsime de pe haine și alte textile din casă, în funcție de materiale și de culorile lor.

De multe ori ne bazăm pe detergenții scumpi pentru a curăța petele de grăsime de pe haine. Le aruncăm în coșul de rufe murdare, lăsăm petele să se usuce și le spălăm după câteva zile, fiind convinse că detergenții vor face minuni. Apoi ne surprinde faptul că rămân pete gălbui, inestetice, mai ales pe hainele albe sau pe hainele din in ori din lână.

Petele de grăsime conțin adesea și pigmenți puternici din roșii, dacă sunt pete de sosuri pe bază de tomate, sau din ciocolată, dacă sunt pete de la cremele din prăjiturile de ciocolată. Unele pete de grăsime mai conțin urme maronii din uleiul în care ai prăjit carne sau legume.

Ține cont de faptul că toți acești pigmenți care colorează petele de grăsime se fixează și mai bine în țesături când speli hainele la mașina de spălat. De ce? Din cauza apei calde. Temperatura ridicată a apei fixează pigmenții de roșii, de cacao sau de grăsime arsă.

Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Recomandarea zilei

De aceea, ori de câte ori ai de a face cu petele de grăsime de pe haine, ele trebuie tratate și curățate imediat, înainte de a pune rufele le spălat. Există trei pași simpli pe care trebuie să îi urmezi pentru a scăpa de pete definitiv:

1. absoarbe excesul de grăsime

Gemenele siameze Abby și Brittany Hensel au devenit mame în mare secret! După ce au uimit lumea medicală, tinerele s-au căsătorit, iar acum au și un copil. Prima imagine cu bebelușul / FOTO
Gemenele siameze Abby și Brittany Hensel au devenit mame în mare secret! După ce au uimit lumea medicală, tinerele s-au căsătorit, iar acum au și un copil. Prima imagine cu bebelușul / FOTO
Recomandarea zilei

2. degresează petele

3. îndepărtează pigmenții colorați – pas important mai ales pentru hainele și textilele albe, crem, deschise la culoare.

Cum elimini excesul de grăsime

Cum se scot petele de grăsime de pe haine şi alte articolele textile

Primul pas este foarte important, cât timp pata de grăsime este proaspătă. Elimină rapid grăsimea de la suprafața materialul textil. Iar pentru acest lucru ai la îndemână trei soluții foarte simple: sarea, bicarbonatul de sodiu sau pudra de talc.

Presară sare imediat

Dacă ești la restaurant sau la birou și te-ai pătat cu alimente grase, cu sosuri, ketchup, carne sau cartofi prăjiți, presară imediat pe pată sare. Aceasta are proprietatea de a absorbi cea mai mare parte din grăsime. Lasă sarea să acționeze aproximativ 5 minute, apoi îndepărtează cu un șervețel de hârtie.

Aplică bicarbonat de sodiu

Dacă ești acasă și observi o pată mare de grăsime pe haine, pe covor sau pe tapițeria textilă a unei canapele, poți presăra imediat sare, dar și bicarbonat de sodiu. În plus față de sare, bicarbonatul are și capacitatea de a dizolva o parte din pigmenții colorați pe care îi poate conține pata de grăsime. Lasă bicarbonatul să acționeze câteva minute, apoi îndepărtează cu un șervețel uscat sau cu o perie moale – în cazul covoarelor sau canapelelor.

Presară pudră de talc

Pudra de talc este la fel de bună precum sarea, dar mult mai eficientă când este vorba de pete mari de ulei sau de grăsime încinsă. Presară pudră de talc, așteaptă 5 – 10 minute apoi curăță cu o perie moale. O parte din problemă este deja rezolvată, deoarece grăsimea nu se mai întinde pe o suprafață mai mare.

Folosește soluții pentru degresare

Primul pas și anume îndepărtarea grăsimii sau a uleiului care nu a fost absorbit de țesătură este foarte important și te ajută să cureți mult mai ușor petele de grăsime de pe haine. Dar și al doilea pas, și anume degresarea, este foarte important și trebuie făcut imediat ce petele sunt încă proaspete.

Ce soluții poți folosi pentru a degresa petele de grăsime:

– detergentul lichid de vase,

– gelul dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool,

– zeama de lămâie,

oțetul alb,

– amoniacul.

Detergentul lichid de vase

Cea mai rapidă și eficientă soluție pentru a curăța petele de grăsime de pe haine, de pe covoare sau tapițerie, inclusiv din pături, cearșafuri sau perne este detergentul lichid de vase.

După ce ai tratat petele cu sare sau cu bicarbonat, pune câteva picături de detergent lichid de vase și freacă bine cu un burete umed sau cu o perie moale. Detergentul de vase este un degresant excelent, care poate distruge grăsimea și pigmenții încăpățânați precum pigmenții de roșii, de fructe roșii sau negre, de cacao sau de vin.

Curăță bine pata cu detergent lichid de vase și cu apă călduță, nu fierbinte! După ce observi că s-a curățat bine grăsimea, poți pune hainele la spălat în mod obișnuit.

Gelul dezinfectant pentru mâini

Folosește acel gel care are alcool în el și care este incolor. Dacă ai un astfel de gel în poșetă, pune câteva picături pe un șervețel sau pe o batistă și tamponează bine petele de grăsime de pe haine. Gelul va pătrunde în țesătură și va dizolva grăsimea doar acolo unde este pata, fără să se întindă și să afecteze o bucată mai mare de material.

Zeama de lămâie

Și zeama de lămâie este un bun degresant. Stoarce direct pe pată și tamponează ușor cu o lavetă, fără să freci și să întinzi grăsimea. Lasă zeama de lămâie să acționeze câteva minute. Ea degresează petele mai simple de ulei, petele de grăsime deschisă la culoare sau unele pete de grăsime și fructe. Dar este mai puțin eficientă pentru petele de sosuri grele și grase sau petele de cremă de ciocolată. În schimb, pe hainele albe, zeama de lămâie va ajuta la albirea zonelor pătate de grăsime.

După ce observi că petele de grăsime au fost degresate, aplică și un detergent contra petelor pe zonele pătate de pe haine și apoi pune-le la spălat în mașină. Lasă hainele să se usuce în aer liber și vei observa că ai scăpat de petele de grăsime.

Oțetul alb

Oțetul este și el un bun degresant. Poate scoate petele de vin roșu sau de alcool tare! Dar este bun și pentru petele de grăsime de pe haine sau de pe alte textile. Spre exemplu, cu oțet alb poți degresa rapid petele de ulei de covoare și mochete sau pe tapițeria textilă a scaunelor din bucătărie ori a canapelei din sufragerie.

Tamponează oțet pe pete, freacă ușor cu un burete curat și lasă oțetul să acționeze timp de 5 – 10 minute. Apoi fă o pastă din apă rece și detergent de vase și curăța iar zona. La final tamponează cu un burete cu apă rece și așteaptă să se usuce bine.

Cum cureți petele de grăsime de pe hainele albe

Cum se scot petele de grăsime de pe haine şi alte articolele textile

De multe ori, curățăm petele de grăsime cu sare, apoi cu detergent de vase pe hainele albe și tot mai rămân pete, după ce se usucă. De aceea, este important și pasul trei, adică eliminarea acelor pigmenți din alimente, condimente sau fructe care colorează grăsimea și care sunt mai greu de îndepărtat. Pigmenții din roșii, din cacao sau din anumite condimente sunt cei mai persistenți.

Folosește apă oxigenată sau oțet alb.

Apa oxigenată

Principalul ei rol este să dezintegreze pigmenții colorați și să albească rufele albe. Este foarte important să cureți petele de grăsime mai colorate, brune, roșii sau cu nuanțe portocalii folosind apa oxigenată. Aceasta se tamponează ușor sau se pulverizează pe zonele pătate, se așteaptă timp de 10 – 15 minute, apoi se spală hainele în mod obișnuit, eventual cu un detergent pentru haine albe.

Oțet alb și amoniac

Presară imediat multă sare, dacă te-ai pătat cu sos roșu sau cu grăsime, apoi lasă haina la înmuiat în apă cu oțet și amoniac. După ce o speli în mod obișnuit cu detergent, petele vor dispărea.

Cum se curăță petele de grăsime vechi și uscate

Detergentul simplu de rufe nu este suficient să curețe petele vechi de pe haine. După ce se usucă, se mai văd urme vagi gălbui care distrug materialul. Iată 3 soluții mult mai bune, care curăță definitiv grăsimea, chiar dacă sunt pete vechi.

Fixativul pentru păr curăță grăsimea uscată

Pulverizează un strat consistent de fixativ pe pata de grăsime. Nu lăsa fixativul să se usuce. Așteaptă numai câteva minute, apoi spală haina cu apă și detergent lichid. Clătește bine și pune-o la uscat. O să vezi că pata de ulei a dispărut ca prin farmec. Este bun și pentru petele de grasime de pe covoare.

Gelul de aloe vera degresează

Se știe cât este de bun gelul de aloe vera pentru zgârieturi, arsuri sau mici iritații ale pielii. Vei fi surprinsă să afli că poate scoate și petele de grăsime. Mai întâi, lasă haina pătată să se înmoaie bine în apă caldă pentru o jumătate de oră.

Scoate-o din apă, stoarce-o și întinde gelul de aloe vera pe pata de ulei. Freacă între palme materialul, astfel încât gelul de aloe vera să intre bine în țesătură, apoi clătește haina cu apă curată. Las-o la uscat la soare și vei observa că nu se mai vede nicio pată de grăsime.

Apa oxigenată curăță și albește

Pulverizează apă oxigenată pe petele de ulei, presară apoi puțin detergent pudră și puțin praf de copt. Folosește o periuță de dinți uzată pentru a amesteca bine cele trei ingrediente și pentru a curăța bine petele. Mai poți adăuga apă oxigenată, dacă pasta este prea densă. Lasă cele trei ingrediente să acționeze o jumătate de oră, apoi spală haina în mod obișnuit.

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cine este iubitul Cabiriei Morgenstern. E cu 37 de ani mai în vârstă decât fiica Maiei Morgenstern
Cine este iubitul Cabiriei Morgenstern. E cu 37 de ani mai în vârstă decât fiica Maiei Morgenstern
Fanatik
Giovanni Becali i-a propus în direct un fundaș central lui Gigi Becali la FCSB: „E liber de contract. A jucat în primele două ligi din Spania”
Giovanni Becali i-a propus în direct un fundaș central lui Gigi Becali la FCSB: „E liber de contract. A jucat în primele două ligi din Spania”
GSP.ro
Ce au descoperit organizatorii Asia Express în bagajul lui Gabi Tamaș: "M-am gândit că acolo va fi greu tare și am zis să fiu pregătit"
Ce au descoperit organizatorii Asia Express în bagajul lui Gabi Tamaș: "M-am gândit că acolo va fi greu tare și am zis să fiu pregătit"
Click.ro
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Gabriel Tamaș de la Asia Express 2025. Fostul jucător de fotbal este căsătorit cu Ioana, instructoare de pilates, și are o fiică
Cine este Gabriel Tamaș de la Asia Express 2025. Fostul jucător de fotbal este căsătorit cu Ioana, instructoare de pilates, și are o fiică
„O prietenie adevărată înseamnă să-i spui celuilalt în față absolut de fiecare dată când e prost.” Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dezvăluiri spumoase despre emisiunea The Ticket și prietenia lor / Exclusiv
„O prietenie adevărată înseamnă să-i spui celuilalt în față absolut de fiecare dată când e prost.” Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dezvăluiri spumoase despre emisiunea The Ticket și prietenia lor / Exclusiv
Proiecte speciale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Zodiile cărora le pune Dumnezeu mâna în cap de luni! Vine noroc uriaș pentru aceste zodii alese de Divinitate!
Zodiile cărora le pune Dumnezeu mâna în cap de luni! Vine noroc uriaș pentru aceste zodii alese de Divinitate!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Elle
Moștenitorii lui Giorgio Armani. Cine va continua tradiția unui imperiu construit pe eleganță și o afacere de miliarde? Legendarul designer a murit la vârsta de 91 de ani
Moștenitorii lui Giorgio Armani. Cine va continua tradiția unui imperiu construit pe eleganță și o afacere de miliarde? Legendarul designer a murit la vârsta de 91 de ani
Surpriză în showbiz-ul din România! Artista noastră s-a CĂSĂTORIT pe plajă, într-un cadru de vis. PRIMELE imagini de la nuntă. FOTO
Surpriză în showbiz-ul din România! Artista noastră s-a CĂSĂTORIT pe plajă, într-un cadru de vis. PRIMELE imagini de la nuntă. FOTO
Teo Costache spune ADEVĂRUL despre relația cu Ella Vișan la Insula Iubirii. Ce a mărturisit ispita: „I-am spus asta. Am fost foarte sincer…"
Teo Costache spune ADEVĂRUL despre relația cu Ella Vișan la Insula Iubirii. Ce a mărturisit ispita: „I-am spus asta. Am fost foarte sincer…"
DailyBusiness.ro
Prețurile chiriilor au explodat: 450 de euro pe lună pentru o garsonieră în București. Cum arată situația în alte orașe
Prețurile chiriilor au explodat: 450 de euro pe lună pentru o garsonieră în București. Cum arată situația în alte orașe
Cu ce poreclă rușinoasă s-a ales Ilie Bolojan. Magistrații au găsit cum să se amuze de premier
Cu ce poreclă rușinoasă s-a ales Ilie Bolojan. Magistrații au găsit cum să se amuze de premier
A1.ro
Artista care urma să cânte la nunta Ellei Vișan și Andrei Lemnaru, dezvăluiri inedite: „Sper că s-a lămurit”
Artista care urma să cânte la nunta Ellei Vișan și Andrei Lemnaru, dezvăluiri inedite: „Sper că s-a lămurit”
Cum s-au cunoscut Maurice Munteanu și Mona Segall: „Mi s-a părut o experiență super mișto”. Sunt pentru prima oară colegi, ea ca producătoare și el ca jurat, la The Ticket / Exclusiv
Cum s-au cunoscut Maurice Munteanu și Mona Segall: „Mi s-a părut o experiență super mișto”. Sunt pentru prima oară colegi, ea ca producătoare și el ca jurat, la The Ticket / Exclusiv
Zodii care au parte de surprize uriașe la locul de muncă luna aceasta
Zodii care au parte de surprize uriașe la locul de muncă luna aceasta
Andrei Lemnaru s-a apropiat de o altă ispită de la Insula iubirii, după ce s-a despărțit de Ella Vișan și de Andrușca: „E genul de om pe care îți dorești să-l ai alături. Îl iubesc maxim!”
Andrei Lemnaru s-a apropiat de o altă ispită de la Insula iubirii, după ce s-a despărțit de Ella Vișan și de Andrușca: „E genul de om pe care îți dorești să-l ai alături. Îl iubesc maxim!”
Ozana Barabancea nu se mai oprește din slăbit! "Stomacul nu e coș de gunoi! Stomacul meu să-mi fie altar!" Cum a reușit să scape de surplusul de kilograme
Ozana Barabancea nu se mai oprește din slăbit! "Stomacul nu e coș de gunoi! Stomacul meu să-mi fie altar!" Cum a reușit să scape de surplusul de kilograme
Observator News
EXCLUSIV. Imagini din subteran, de la lucrările de retehnologizare de la Barajul Vidraru
EXCLUSIV. Imagini din subteran, de la lucrările de retehnologizare de la Barajul Vidraru
Libertatea pentru Femei
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
10 lucruri neștiute despre Olivia Steer: de la declarațiile controversate, la adevăratul nume din buletin
10 lucruri neștiute despre Olivia Steer: de la declarațiile controversate, la adevăratul nume din buletin
Prima poză cu Monica Gabor după ce a născut, în secret, cel de-al doilea copil. Detaliul observat de toată lumea a stârnit reacții în lanț
Prima poză cu Monica Gabor după ce a născut, în secret, cel de-al doilea copil. Detaliul observat de toată lumea a stârnit reacții în lanț
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Cândva se pozau așa, însă acum Elena Lasconi a răbufnit și a spus lucruri neașteptate despre Nicușor Dan, care cu siguranță îl vor înfuria: „Ce e cu sumele forfetare nesimțite...”. Neașteptat ce a urmat
Cândva se pozau așa, însă acum Elena Lasconi a răbufnit și a spus lucruri neașteptate despre Nicușor Dan, care cu siguranță îl vor înfuria: „Ce e cu sumele forfetare nesimțite...”. Neașteptat ce a urmat
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Redactia.ro
Anunțul de ultim moment făcut de ministrul Educației despre începerea școlii. Daniel David, apel și către părinți
Anunțul de ultim moment făcut de ministrul Educației despre începerea școlii. Daniel David, apel și către părinți
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
A fost cutremur puternic în această noapte. Sunt sute de morți și răniți
A fost cutremur puternic în această noapte. Sunt sute de morți și răniți
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Horoscop Urania 6 – 12 septembrie. Eclipsa din Pești zguduie toate zodiile – schimbări majore în carieră, bani și relații
Horoscop Urania 6 – 12 septembrie. Eclipsa din Pești zguduie toate zodiile – schimbări majore în carieră, bani și relații
Incendiu devastator: o gospodărie mistuită de flăcări, pompierii au intervenit de urgență
Incendiu devastator: o gospodărie mistuită de flăcări, pompierii au intervenit de urgență
Unul din cele mai folosite suplimente alimentare crește riscul de AVC și aritmii. Era considerat bun pentru inimă și creier
Unul din cele mai folosite suplimente alimentare crește riscul de AVC și aritmii. Era considerat bun pentru inimă și creier
Cel mai recent studiu despre vaccinurile anti-Covid a scos la iveală adevăratele efecte
Cel mai recent studiu despre vaccinurile anti-Covid a scos la iveală adevăratele efecte
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Vedetele turcești incendiază litoralul! Gökçe Bahadır, Bergüzar Korel, Irem Helvacıoğlu și Nesrin Cavadzade își etalează vacanțele de vis pe Instagram
Vedetele turcești incendiază litoralul! Gökçe Bahadır, Bergüzar Korel, Irem Helvacıoğlu și Nesrin Cavadzade își etalează vacanțele de vis pe Instagram
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
Zodii care renunță cu ușurință la relațiile de iubire. Te lasă cu ochii în soare
Zodii care renunță cu ușurință la relațiile de iubire. Te lasă cu ochii în soare
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton