Cum se scot petele de grăsime de pe haine şi alte articolele textile

Petele de grăsime sunt cele mai frecvente pete cu care avem de-a face mai ales pe haine, dar și pe covoare sau pe tapițeria mobilierului din casă. Unele materiale sunt mai delicate, altele sunt greu de curățat cu detergenți obișnuiți. Dar există soluții simple să cureți petele de grăsime de pe haine și alte textile din casă, în funcție de materiale și de culorile lor.

De multe ori ne bazăm pe detergenții scumpi pentru a curăța petele de grăsime de pe haine. Le aruncăm în coșul de rufe murdare, lăsăm petele să se usuce și le spălăm după câteva zile, fiind convinse că detergenții vor face minuni. Apoi ne surprinde faptul că rămân pete gălbui, inestetice, mai ales pe hainele albe sau pe hainele din in ori din lână.

Petele de grăsime conțin adesea și pigmenți puternici din roșii, dacă sunt pete de sosuri pe bază de tomate, sau din ciocolată, dacă sunt pete de la cremele din prăjiturile de ciocolată. Unele pete de grăsime mai conțin urme maronii din uleiul în care ai prăjit carne sau legume.

Ține cont de faptul că toți acești pigmenți care colorează petele de grăsime se fixează și mai bine în țesături când speli hainele la mașina de spălat. De ce? Din cauza apei calde. Temperatura ridicată a apei fixează pigmenții de roșii, de cacao sau de grăsime arsă.

De aceea, ori de câte ori ai de a face cu petele de grăsime de pe haine, ele trebuie tratate și curățate imediat, înainte de a pune rufele le spălat. Există trei pași simpli pe care trebuie să îi urmezi pentru a scăpa de pete definitiv:

1. absoarbe excesul de grăsime

2. degresează petele

3. îndepărtează pigmenții colorați – pas important mai ales pentru hainele și textilele albe, crem, deschise la culoare.

Cum elimini excesul de grăsime

Primul pas este foarte important, cât timp pata de grăsime este proaspătă. Elimină rapid grăsimea de la suprafața materialul textil. Iar pentru acest lucru ai la îndemână trei soluții foarte simple: sarea, bicarbonatul de sodiu sau pudra de talc.

Presară sare imediat

Dacă ești la restaurant sau la birou și te-ai pătat cu alimente grase, cu sosuri, ketchup, carne sau cartofi prăjiți, presară imediat pe pată sare. Aceasta are proprietatea de a absorbi cea mai mare parte din grăsime. Lasă sarea să acționeze aproximativ 5 minute, apoi îndepărtează cu un șervețel de hârtie.

Aplică bicarbonat de sodiu

Dacă ești acasă și observi o pată mare de grăsime pe haine, pe covor sau pe tapițeria textilă a unei canapele, poți presăra imediat sare, dar și bicarbonat de sodiu. În plus față de sare, bicarbonatul are și capacitatea de a dizolva o parte din pigmenții colorați pe care îi poate conține pata de grăsime. Lasă bicarbonatul să acționeze câteva minute, apoi îndepărtează cu un șervețel uscat sau cu o perie moale – în cazul covoarelor sau canapelelor.

Presară pudră de talc

Pudra de talc este la fel de bună precum sarea, dar mult mai eficientă când este vorba de pete mari de ulei sau de grăsime încinsă. Presară pudră de talc, așteaptă 5 – 10 minute apoi curăță cu o perie moale. O parte din problemă este deja rezolvată, deoarece grăsimea nu se mai întinde pe o suprafață mai mare.

Folosește soluții pentru degresare

Primul pas și anume îndepărtarea grăsimii sau a uleiului care nu a fost absorbit de țesătură este foarte important și te ajută să cureți mult mai ușor petele de grăsime de pe haine. Dar și al doilea pas, și anume degresarea, este foarte important și trebuie făcut imediat ce petele sunt încă proaspete.

Ce soluții poți folosi pentru a degresa petele de grăsime:

– detergentul lichid de vase,

– gelul dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool,

– zeama de lămâie,

– oțetul alb,

– amoniacul.

Detergentul lichid de vase

Cea mai rapidă și eficientă soluție pentru a curăța petele de grăsime de pe haine, de pe covoare sau tapițerie, inclusiv din pături, cearșafuri sau perne este detergentul lichid de vase.

După ce ai tratat petele cu sare sau cu bicarbonat, pune câteva picături de detergent lichid de vase și freacă bine cu un burete umed sau cu o perie moale. Detergentul de vase este un degresant excelent, care poate distruge grăsimea și pigmenții încăpățânați precum pigmenții de roșii, de fructe roșii sau negre, de cacao sau de vin.

Curăță bine pata cu detergent lichid de vase și cu apă călduță, nu fierbinte! După ce observi că s-a curățat bine grăsimea, poți pune hainele la spălat în mod obișnuit.

Gelul dezinfectant pentru mâini

Folosește acel gel care are alcool în el și care este incolor. Dacă ai un astfel de gel în poșetă, pune câteva picături pe un șervețel sau pe o batistă și tamponează bine petele de grăsime de pe haine. Gelul va pătrunde în țesătură și va dizolva grăsimea doar acolo unde este pata, fără să se întindă și să afecteze o bucată mai mare de material.

Zeama de lămâie

Și zeama de lămâie este un bun degresant. Stoarce direct pe pată și tamponează ușor cu o lavetă, fără să freci și să întinzi grăsimea. Lasă zeama de lămâie să acționeze câteva minute. Ea degresează petele mai simple de ulei, petele de grăsime deschisă la culoare sau unele pete de grăsime și fructe. Dar este mai puțin eficientă pentru petele de sosuri grele și grase sau petele de cremă de ciocolată. În schimb, pe hainele albe, zeama de lămâie va ajuta la albirea zonelor pătate de grăsime.

După ce observi că petele de grăsime au fost degresate, aplică și un detergent contra petelor pe zonele pătate de pe haine și apoi pune-le la spălat în mașină. Lasă hainele să se usuce în aer liber și vei observa că ai scăpat de petele de grăsime.

Oțetul alb

Oțetul este și el un bun degresant. Poate scoate petele de vin roșu sau de alcool tare! Dar este bun și pentru petele de grăsime de pe haine sau de pe alte textile. Spre exemplu, cu oțet alb poți degresa rapid petele de ulei de covoare și mochete sau pe tapițeria textilă a scaunelor din bucătărie ori a canapelei din sufragerie.

Tamponează oțet pe pete, freacă ușor cu un burete curat și lasă oțetul să acționeze timp de 5 – 10 minute. Apoi fă o pastă din apă rece și detergent de vase și curăța iar zona. La final tamponează cu un burete cu apă rece și așteaptă să se usuce bine.

Cum cureți petele de grăsime de pe hainele albe

De multe ori, curățăm petele de grăsime cu sare, apoi cu detergent de vase pe hainele albe și tot mai rămân pete, după ce se usucă. De aceea, este important și pasul trei, adică eliminarea acelor pigmenți din alimente, condimente sau fructe care colorează grăsimea și care sunt mai greu de îndepărtat. Pigmenții din roșii, din cacao sau din anumite condimente sunt cei mai persistenți.

Folosește apă oxigenată sau oțet alb.

Apa oxigenată

Principalul ei rol este să dezintegreze pigmenții colorați și să albească rufele albe. Este foarte important să cureți petele de grăsime mai colorate, brune, roșii sau cu nuanțe portocalii folosind apa oxigenată. Aceasta se tamponează ușor sau se pulverizează pe zonele pătate, se așteaptă timp de 10 – 15 minute, apoi se spală hainele în mod obișnuit, eventual cu un detergent pentru haine albe.

Oțet alb și amoniac

Presară imediat multă sare, dacă te-ai pătat cu sos roșu sau cu grăsime, apoi lasă haina la înmuiat în apă cu oțet și amoniac. După ce o speli în mod obișnuit cu detergent, petele vor dispărea.

Cum se curăță petele de grăsime vechi și uscate

Detergentul simplu de rufe nu este suficient să curețe petele vechi de pe haine. După ce se usucă, se mai văd urme vagi gălbui care distrug materialul. Iată 3 soluții mult mai bune, care curăță definitiv grăsimea, chiar dacă sunt pete vechi.

Fixativul pentru păr curăță grăsimea uscată

Pulverizează un strat consistent de fixativ pe pata de grăsime. Nu lăsa fixativul să se usuce. Așteaptă numai câteva minute, apoi spală haina cu apă și detergent lichid. Clătește bine și pune-o la uscat. O să vezi că pata de ulei a dispărut ca prin farmec. Este bun și pentru petele de grasime de pe covoare.

Gelul de aloe vera degresează

Se știe cât este de bun gelul de aloe vera pentru zgârieturi, arsuri sau mici iritații ale pielii. Vei fi surprinsă să afli că poate scoate și petele de grăsime. Mai întâi, lasă haina pătată să se înmoaie bine în apă caldă pentru o jumătate de oră.

Scoate-o din apă, stoarce-o și întinde gelul de aloe vera pe pata de ulei. Freacă între palme materialul, astfel încât gelul de aloe vera să intre bine în țesătură, apoi clătește haina cu apă curată. Las-o la uscat la soare și vei observa că nu se mai vede nicio pată de grăsime.

Apa oxigenată curăță și albește

Pulverizează apă oxigenată pe petele de ulei, presară apoi puțin detergent pudră și puțin praf de copt. Folosește o periuță de dinți uzată pentru a amesteca bine cele trei ingrediente și pentru a curăța bine petele. Mai poți adăuga apă oxigenată, dacă pasta este prea densă. Lasă cele trei ingrediente să acționeze o jumătate de oră, apoi spală haina în mod obișnuit.

