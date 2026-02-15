  MENIU  
De ce intră hainele la apă şi cum previi asta

Adina Zamfir
.

Când pantalonii sau bluza preferată intră la apă, mai ales dacă sunt proaspăt cumpărate, este firesc să fii deosebit de frustrată și dezamăgită. Unele materiale, mai ales cele naturale și delicate, sunt mai supuse procesului de contracție decât altele. Să înțelegem de ce intră hainele la apă și cum poți preveni acest lucru prin metode simple și ieftine.

Calitatea fibrelor joacă un rol important și explică în cea mai mare parte de ce intră hainele la apă. După cum știm, hainele din lână, cele din in sau din bumbac sunt cele care intră la apă aproape la fiecare spălare. Iată cum explică cercetătorii de la Universitatea de Tehnologie din Swinburne întregul proces.

Fibrele naturale, principalele ”vinovate” când intră hainele la apă

Pentru a afla mai multe despre micșorarea hainelor, trebuie mai întâi să înțelegem cum sunt fabricate textilele. Fibrele textile comune, precum bumbacul și inul, sunt obținute din plante. Aceste fibre sunt neregulate și încrețite în forma lor naturală. Dacă le observi la microscop, vei vedea milioane de molecule mici de celuloză cu lanț lung, care există în mod natural sub forma unor spirale sau a unor ghemuri încâlcite.

În timpul procesului de fabricație a textilelor, aceste fibre sunt trase mecanic, întinse și răsucite pentru a fi îndreptate și întinse. Este nevoie de fire netede și lungi pentru țesături frumoase, fine și delicate.

Oricât de bine întinse ar fi aceste fire, fibrele naturale au „memorie” bună. Ori de câte ori sunt expuse la căldură, umiditate sau acțiune mecanică în mașina de spălat), ele tind să se relaxeze și să revină la starea lor originală, încrețită. Această memorie a fibrelor este motivul pentru care unele materiale se șifonează atât de ușor și de ce unele dintre ele se pot micșora după spălare.

Ce efect are apa asupra textilelor

Pentru a înțelege mai bine de ce intră hainele la apă, trebuie să privim din nou la nivel molecular. În timpul spălării, apa fierbinte ajută la creșterea nivelului de energie al fibrelor – acest lucru înseamnă că ele vibrează mai rapid, ceea ce perturbă legăturile de hidrogen care le mențin fixate.

Modul în care un material este tricotat sau țesut joacă, de asemenea, un rol. Materialele tricotate larg (lejer) au mai multe spații deschise și bucle, ceea ce ajută fibrele să se ”miște” în voie. Țesăturile strânse, mai compacte, sunt mai rezistente deoarece firele sunt bine fixate una în alta, având mai puțin spațiu de mișcare.

În plus, celuloza este hidrofilă – adică atrage apa. Moleculele de apă pătrund în interiorul fibrelor, făcându-le să se umfle și să devină mai flexibile și mai mobile. La toate acestea se adaugă acțiunea de rotire și răsucire din interiorul mașinii de spălat. Întregul proces face ca fibrele să se relaxeze și să revină la starea lor naturală, mai puțin întinsă și mai mult încrețită. Ca rezultat, articolul vestimentar se micșorează.

Apa rece poate avea același efect precum apa fierbinte

De ce intră hainele la apă şi cum previi asta

Multe femei cred că apa fierbinte este principalul vinovat pentru care se micșorează hainele. Dar cercetătorii de la Universitatea de Tehnologie din Swinburne susțin că procesul de contracție sau micșorare se petrece și în apă rece. Cu toate acestea, este evident că hainele intră la apă mai mult dacă sunt spălate în apă fierbinte, decât dacă sunt spălate în apa rece.

Apa rece poate pătrunde în continuare în fibre, făcându-le să se umfle, procesul fiind completat de acțiunea mecanică a rotirii în mașina de spălat. Pentru a atenua micșorarea, poți folosi apă rece, cea mai mică viteză de centrifugare sau cel mai delicat ciclu de spălare, în special pentru bumbac și vâscoză. Etichetele mașinilor de spălat nu explică întotdeauna pe deplin impactul vitezei de centrifugare și al agitării. Când ai îndoieli, alege setarea „delicat”.

De ce se micșorează hainele din lână

Materialele pe bază de celuloză precum inul sau bumbacul se contractă așa cum am descris mai sus, dar lâna este o fibră de origine animală, compusă din proteine de keratină. Suprafața sa este acoperită de mici solzi suprapuși, numiți celule cuticulare.

În timpul spălării, aceste cuticule se deschid și se întrepătrund cu fibrele învecinate, provocând încâlcirea fibrelor sau „împâslirea”. Acest lucru face ca haina să pară mai densă și mai mică – cu alte cuvinte, se micșorează.

De ce materialele sintetice nu intră la apă

Fibrele sintetice, cum ar fi poliesterul sau nailonul, sunt fabricate din polimeri pe bază de petrol, fiind proiectate pentru stabilitate și durabilitate. Acești polimeri conțin un liant ordonat care susține fibrele bine întinse și împiedică procesul de încrețire.

Oamenii de știință au dezvoltat deja materiale care rezistă la contracție, combinând fibrele naturale cu cele sintetice. Spre exemplu, se lucrează la polimeri cu „memoria formei”, care revin la forma inițială, chiar dacă au stat în apă fierbinte. Acestea sunt materiale diferite de materialele elastice folosite pentru echipamentele sportive, care sunt compuse din fibre foarte elastice ce „revin” la starea inițială după întindere.

Cum speli hainele să nu mai intre la apă

De ce intră hainele la apă şi cum previi asta

Hainele din bumbac, fabricate din fibre naturale peste 70% – 80%, intră la apă la primele două sau chiar trei spălări. De aceea, trebuie spălate la început la o temperatură scăzută, de cel mult 40 de grade, și cu un detergent pentru haine delicate, care spală bine și la temperaturi mai mici. Iată cum ar trebui să le speli pentru a-și păstra forma inițială.

Hainele delicate se spală de mână în apă călduță

Îngrijirea hainelor delicate din bumbac: Se recomandă spălarea manuală în apă călduță, folosind un detergent lichid special pentru texturi fine.

Tehnica corectă de stoarcere și netezire: Pentru a evita deteriorarea, apa în exces se elimină prin presare între prosoape groase, urmată de netezirea manuală a hainei cât timp este încă umedă.

Importanța uscării la umbră: Expunerea directă la soare trebuie evitată, deoarece decolorează materialul și favorizează intrarea la apă a fibrelor de bumbac.

Metoda balsamului pentru lână: Utilizarea balsamului de păr sau a șamponului pentru bebeluși în apa de spălare lubrifiază fibrele de lână datorită surfactanților, făcându-le mai flexibile și mai ușor de modelat.

Limitările procesului și alternative: Deși această metodă reduce riscul de strâmtare a hainelor, ea nu îl elimină complet; pentru siguranță maximă, se recomandă apelarea la serviciile unei curățătorii profesionale.

Când știi că intră hainele la apă, evită să le storci prin răsucire

Manipularea după spălare (Bumbac și Lână): Evită cu strictețe stoarcerea prin răsucire. Redă forma hainei prin întindere atentă și usuc-o pe o suprafață plană sau pe sârmă.

Reguli pentru mașina de spălat: Respectă întotdeauna eticheta producătorului. Folosește temperaturi scăzute (maximum 50°C) și dezactivează programul de centrifugare automată.

Îngrijirea mătăsii:

  • Spălare: Folosește apă călduță, un program pentru haine delicate și o cantitate mică de detergent lichid.
  • De evitat: Nu folosi balsam de rufe în cazul mătăsii.
  • Clătire și stoarcere: Clătește de mai multe ori cu apă caldă și elimină excesul de apă doar prin presare ușoară, niciodată prin răsucire (pentru a nu deforma haina).

Călcarea corectă: Pentru a proteja mătasea și a-i păstra forma, calc-o folosind o pânză de bumbac umezită așezată deasupra materialului.

Cum salvezi hainele de bumbac și de in

Bumbacul și inul sunt rufele cele mai dificile. Aproape toate hainele din bumbac sau din in intră la apă după primele două, trei spălări. De aceea, este bine să le speli la temperatura indicată pe etichete și să nu folosești programul de stoarcere. Este indicat să le clătești tu, după ce le speli la mașină, cu puțin șampon și să le storci ușor prin presare.

Apoi, pune haina între două prosoape groase și rulează pachetul ca pe o clătită. După ce apa este bine absorbită, întinde haina să revină la forma inițială și las-o o oră sau două să se usuce puțin. Cât este încă ușor umedă, calcă haina la temperaturi joase și țesătura va reveni la dimensiunile inițiale.

Cum speli corect hainele din vâscoză

Vâscoza se spală în apă rece. Rochiile sau pantalonii din vâscoză au o eleganță aparte, dar intră la apă dacă nu respecți instrucțiunile de pe etichetă. Trebuie să știi că hainele din vâscoză se spală cel mai bine în apă rece și se storc ușor prin presare, fără să le răsucești sau să le împachetezi.

Pune-le la uscat pe umerașe și, înainte să se usuce complet, calcă-le cu fierul de călcat setat la o temperatură medie. Ține minte faptul că temperaturile foarte ridicate afectează vâscoza, distrug fibrele, iar hainele tale pot fi iremediabil pierdute. De aceea, se recomandă să speli vâscoza vaporoasă cu apă rece sau ușor călduță și să o calci cât timp este încă umedă, pentru a preveni fierul de călcat să ardă fibrele delicate.

foto: Shutterstock

