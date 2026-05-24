Te îmbraci elegant pentru un interviu și iei la purtare pantofii cei noi și frumoși! Dar la primii pași, încep să scârțâie, mai ales pe gresie sau pe parchet. Nu este deloc plăcut să scârțâie pantofii noi, când ai o întâlnire importantă sau când intri într-o sală unde domnește liniștea. Dar de ce scârțâie pantofii noi pe gresie și cum poți preveni acest lucru?

Se crede că pantofii noi scârțâie pe gresie din cauza materialelor de slabă calitate din care este făcută talpa. Dar nu întotdeauna este adevărat. Într-adevăr, o talpă rigidă, făcută din plastic sau cauciuc de slabă calitate scârțâie multă vreme pe gresie sau parchet, până se mai tocește.

Dar de multe ori scârțâie pantofii noi pe gresie și atunci când sunt de calitate superioară, realizați din materiale foarte bune, elastice și maleabile. Producătorii de încălțăminte ne atrag atenția că pantofii noi scârțâie din variate motive, nu doar din cauza materialului din care este făcută talpa.

Din ce motive scârțâie pantofii noi pe gresie

Pantofii care scârțâie sunt enervanți și stânjenitori, mai ales atunci când atrag atenția celor din jur. Dar de ce scârțâie pantofii noi pe gresie? Motivele pot fi destul de variate:

materialele din care sunt confecționați pantofii, mai ales talpa și branțul

mici defecte de îmbinare a branțului și a tălpilor

elemente, cusături sau îmbinări deteriorate, slăbite

umiditatea: de la umezeala tălpilor interioare, la umezeala de pe talpa exterioară.

Cu toate acestea, principalul motiv este forța de frecare sau fricțiunea dintre talpa pantofului și podelele netede, așa cum sunt cele din gresie sau din parchet laminat dur.

Cum apar scârțâiturile deranjante

Atunci când pantofii scârțâie pe gresie, totul se întâmplă din cauza felului în care talpa „se lipește” și apoi „se desprinde” rapid de podea. Este un fenomen asemănător cu zgomotul pe care îl face un balon atunci când îl freci de geacă sau cu sunetul produs când tragi un scaun pe gresie.

Practic, talpa pantofului se agață pentru o fracțiune de secundă de suprafața lucioasă a gresiei, exact cum o ventuză se prinde de faianță. În același timp, piciorul continuă să împingă înainte. La un moment dat, talpa scapă brusc și alunecă puțin, apoi se agață din nou. Acest proces se repetă extrem de repede la fiecare pas.

Această alternanță dintre „lipire” și „alunecare” produce mici vibrații în talpa pantofului, asemănătoare cu vibrațiile unei rigle de plastic atunci când o lovești de marginea mesei. Vibrațiile se transmit prin aer și urechea noastră le percepe ca pe acel scârțâit enervant.

Fenomenul este asemănător și cu sunetul făcut de markerul pe tabla albă sau de ștergătorul mașinii pe un parbriz foarte uscat. În toate aceste situații există aceeași combinație de frecare, prindere și eliberare rapidă. Diferența de sunet depinde de materialele folosite. O talpă din cauciuc moale va scoate zgomote mai puțin deranjante, față de o talpă din material plastic mai dur, exact cum o lingură de metal sună diferit față de una din lemn atunci când lovește o cană.

Pe de altă parte, pantofii grei sau pașii apăsați cresc presiunea exercitată asupra podelei, iar frecarea dintre talpă și suprafață devine mai intensă. Din acest motiv, zgomotul se aude mai puternic. Pașii mai mici și mai ușori reduc presiunea și fac scârțâitul mai puțin vizibil.

Ce materiale folosite pentru talpă scârțâie mai tare

Tălpile fabricate din PVC, cauciuc sau poliuretan creează frecare atunci când mergi pe gresie ori pe podele netede din lemn, ceea ce produce acel sunet neplăcut de scârțâit.

Pantofii sport și cei de baschet sunt realizați din tălpi flexibile din cauciuc, motiv pentru care tind să scârțâie mai tare pe suprafețe netede, precum gresia.

Cum influențează umiditatea

Pantofii umezi, atunci când vii de afară unde plouă sau ninge, picioarele transpirate sau podelele umede pot produce acel sunet neplăcut de scârțâit atunci când mergi.

Asigură-te că pantofii sunt complet uscați înainte de a-i purta, mai ales în zona tălpii interioare, care se usucă mai greu. Umezeala acumulată în interiorul pantofilor sau la nivelul branțului poate provoca zgomote la fiecare pas. Verifică și dacă există mici fisuri ori găuri prin care poate pătrunde apa.

Și gresia poate contribui la apariția scârțâitului. După ce este spălată, suprafața rămâne alunecoasă și lipicioasă pentru o perioadă, așa că este bine să o lași să se usuce complet înainte de a merge pe ea.

Atenție la pantofii care au mici defecte

Pantofii prea largi sau prea strâmți nu sunt doar incomozi, ci și predispuși la scârțâit. Frecarea dintre picior și materialul pantofului sau dintre diferitele componente ale încălțămintei poate produce zgomote deranjante.

Cum poți remedia scârțâitul pantofilor

Nu este nevoie să renunți la pantofii preferați doar pentru că scârțâie. Există câteva trucuri simple care pot rezolva rapid problema.

Aplică unui spray cu silicon pe talpă

Usucă bine pantofii la interior înainte de a-i purta

Aplică un balsam, ulei de cocos sau pudră pentru bebeluși sub talpă ori branț

Poartă pantofii mai mult prin casă până când talpa și branțul devin mai maleabile;

Șlefuiește ușor talpa pantofilor cu hârtie abrazivă fină

Aplică un spray cu silicon

Curăță bine pantofii și lasă-i să se usuce natural. Pulverizează apoi un spray cu silicon, precum WD-40, pe zonele care scot zgomot.

Siliconul reduce frecarea și oferă o mai bună aderență tălpii, ceea ce ajută la eliminarea scârțâitului.

Totuși, evită această metodă în cazul pantofilor din piele întoarsă, deoarece spray-ul poate deteriora materialul. După aplicare, lasă pantofii să se usuce câteva ore înainte de a-i purta.

Usucă bine pantofii înainte de a-i încălța

Pantofii umezi sunt printre cele mai frecvente cauze ale scârțâitului, mai ales în zona tălpii intermediare, care reține umezeala mai mult timp.

Pentru a accelera uscarea, poți:

introduce în pantofi pliculețe cu silica gel;

umple interiorul cu ziare;

lăsa pantofii într-un loc cald și bine aerisit, precum lângă o sursă moderată de căldură.

Folosește un balsam pentru încălțăminte

Șterge pantofii cu o lavetă ușor umedă pentru a îndepărta praful și murdăria. Aplică apoi un balsam special pentru piele pe o cârpă moale și masează ușor suprafața pantofilor, cu mișcări circulare.

Continuă aplicarea timp de aproximativ 20 de minute sau până când produsul intră bine în material. Acest pas ajută la prevenirea uscării pielii, a crăpăturilor și a zgomotelor neplăcute.

Aplică ulei de cocos

Curăță pantofii și scoate branțurile. Aplică un strat foarte subțire de ulei de cocos pe acestea, apoi pune-le la loc.

Uleiul acționează ca un lubrifiant natural și reduce frecarea care provoacă scârțâitul. Dacă zgomotul reapare, poți repeta procedura.

Folosește pudră pentru bebeluși sau amidon de porumb

Branțurile care se mișcă în interiorul pantofilor pot produce multe zgomote. Scoate branțurile și presară puțină pudră pentru bebeluși, talc sau amidon de porumb în interiorul pantofilor, apoi pune branțurile la loc.

Dacă branțurile nu pot fi scoase, presară pudra de-a lungul cusăturilor interioare.

Această metodă este foarte utilă și atunci când pantofii scârțâie doar atunci când îi porți fără șosete. Pudra reduce frecarea dintre pielea umedă și branț.

Poartă mai des pantofii noi

Pantofii noi pot scârțâi deoarece materialele sunt încă rigide. Pe măsură ce îi porți, acestea devin mai flexibile și zgomotele dispar treptat.

Este recomandat să îi porți prin casă câteva zile înainte de a-i încălța în oraș, pentru a permite materialului să se adapteze și să se înmoaie natural.

Poartă pantofi care ți se potrivesc perfect

Alege pantofi care se potrivesc corect pe picior. Aceștia nu trebuie nici să strângă, dar nici să lase călcâiul să alunece. Partea din față a pantofului trebuie să ofere suficient spațiu degetelor, mai ales că materialul se mai lasă puțin după câteva purtări.

Dacă pantofii sunt ușor mari, poți pune sub branț șervețele de hârtie, prosoape de hârtie sau șervețele parfumate bine uscate în prealabil. Astfel, pantofii se vor fixa mai bine pe picior și vor scârțâi mai puțin atunci când mergi. În plus, este bine să schimbi periodic hârtia pentru a evita apariția mirosurilor neplăcute.

De asemenea, poți adăuga un branț suplimentar. Aceste trucuri sunt utile atunci când pantofii sunt prea largi și apare frecarea excesivă dintre talpă și interiorul încălțămintei.

Șlefuiește talpa cu șmirghel fin

Pantofii cu talpă foarte netedă tind să scârțâie mai ales pe gresia lucioasă sau pe podelele bine lustruite. Poți rezolva problema folosind puțin șmirghel, de preferat cu granulație între 120 și 220, pentru a face talpa ușor mai aderentă. Ai grijă să nu exagerezi, ca să nu deteriorezi talpa. Acest truc este util și pentru pantofii alunecoși, deoarece îmbunătățește aderența la mers.

Lipește talpa dacă este desprinsă

Dacă există spații între talpă și partea superioară a pantofului, acestea pot produce zgomote deranjante pe gresie sau pe podelele din lemn lustruit. În acest caz, poți folosi un adeziv puternic pentru a fixa talpa la loc.

După aplicarea lipiciului, presează bine zona sau fixeaz-o cu un elastic mai gros. Lasă pantofii peste noapte pentru ca adezivul să se usuce complet, apoi testează-i a doua zi.

Aplică ulei de cocos pe limba pantofului sau pe șireturi

Uneori, scârțâitul vine de la limba pantofului sau de la șireturi. Scoate șireturile și aplică puțin lubrifiant precum ulei de cocos pe limba pantofului pentru a reduce frecarea și pentru a permite materialului să se miște mai ușor. Folosește întotdeauna un produs potrivit pentru materialul din care sunt făcuți pantofii, astfel încât să nu îi pătezi sau să îi deteriorezi.

