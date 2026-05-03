De ce se aude un bâzâit în prize sau întrerupătoare

Un zgomot neobișnuit care vine din priză sau întrerupătoare nu este niciodată un detaliu de ignorat. Fie că auzi pocnituri, bâzâit sau un sâsâit discret, aceste sunete pot semnala probleme electrice serioase. Află de ce se aude un bâzâit în prize, cât este de gravă situația și ce măsuri trebuie să iei.

Ori de câte ori ți se pare că auzi un bâzâit în prize sau întrerupătoare ascultă cu atenție. Dacă se confirmă zgomotele stranii, trebuie să iei măsuri imediat și înainte de toate să întrerupi alimentarea acestora cu electricitate. În unele cazuri, riscurile sunt majore și pot duce la electrocutare sau chiar la incendii. De aceea, este important să înțelegi ce înseamnă aceste semnale și cum să reacționezi corect.

De ce se aud zgomote stranii în priză

Prizele și întrerupătoarele nu trebuie să emită sunete, oricât ar fi de vechi, dacă rețeaua electrică din casă este bine făcută și bine întreținută. În momentul în care sesizezi anumite zgomote stranii, trebuie să îți pui imediat întrebarea cât de sigură mai este locuința ta!

Cele mai frecvente cauze ale acestor zgomote sunt legate de instalația electrică sau de modul în care este folosită. Una dintre problemele comune este reprezentată de contactele slabe sau cablurile uzate. În timp, conexiunile se pot slăbi, iar curentul nu mai circulă corect, ceea ce produce sunete neobișnuite și căldură excesivă.

O altă cauză frecventă este supraîncărcarea circuitului. Dacă într-o singură priză sunt conectate prea multe aparate, cablurile se pot încălzi peste limitele normale. Acest lucru crește semnificativ riscul de incendiu, mai ales în locuințele cu instalații electrice mai vechi.

De asemenea, o priză montată incorect sau un tablou electric defect pot genera zgomote. În unele situații, chiar întrerupătoarele sau alte componente interne pot avea defecte care duc la apariția acestor sunete.

Ce înseamnă pocnetele, bâzâitul sau sâsâitul. Fiecare sunet are altă semnificație

Pocnetele sau scânteile care apar atunci când introduci un aparat în priză pot indica formarea unui arc electric. Acesta apare atunci când curentul „sare” între contacte, generând scântei și temperaturi ridicate. Este un semn clar că există o problemă și că priza sau aparatul ar trebui verificate.

Bâzâitul este, de regulă, asociat cu conexiuni imperfecte. Firele care nu sunt fixate corect pot vibra ușor atunci când trece curentul, producând acel sunet continuu. De multe ori, acest zgomot poate fi auzit și în zona tabloului electric.

Sâsâitul este poate cel mai periculos semn, deoarece poate indica un scurtcircuit sau pierderi de curent cauzate de o izolație deteriorată. Practic, curentul „scapă” acolo unde nu ar trebui, ceea ce poate duce rapid la incidente grave.

Ce măsuri trebuie să iei de urgență!

Dacă observi astfel de zgomote, primul pas este să oprești alimentarea cu energie electrică din zona respectivă, dacă este posibil. Evită să mai folosești priza până când problema este identificată.

Nu încerca să repari singur instalația, mai ales dacă nu ai experiență. Intervențiile improvizate pot agrava situația. Cel mai sigur este să apelezi la un electrician autorizat, care poate verifica instalația și remedia defecțiunea în siguranță.

În plus, este recomandat să faci verificări periodice ale instalației electrice, mai ales dacă locuiești într-un imobil vechi. Prevenția poate face diferența între o problemă minoră și un incident periculos.

Cât de grav este dacă auzi bâzâit în prize și întrerupătoare

Atenție, poate fi foarte grav! Zgomotele din priză nu sunt normale și, în funcție de cauză, pot indica un risc real de scurtcircuit sau incendiu. Gravitatea depinde de tipul sunetului, de frecvența lui și de starea instalației electrice.

Cât de periculos este, de fapt

Dacă auzi pocnete sau scântei, situația este mai serioasă decât pare. Acestea apar, de obicei, din cauza unui arc electric – adică energia „sare” între două contacte care nu fac legătura corect. În acel punct se degajă temperaturi foarte mari, suficiente cât să topească izolația firelor sau să aprindă materiale din jur. În acest caz, riscul de incendiu poate fi imediat, mai ales dacă problema persistă.

Bâzâitul, deși pare mai puțin agresiv, nu trebuie ignorat. El indică, de regulă, conexiuni slabe sau imperfecte. Acestea duc la încălzire lentă în timp. Nu înseamnă neapărat că va izbucni un incendiu pe loc, dar creează condițiile perfecte pentru unul: temperatură crescută, uzură accelerată și posibilitatea apariției unui arc electric ulterior. Practic, este un semnal de avertizare timpurie.

Există risc iminent de scurtcircuit?

Da, mai ales dacă:

zgomotele sunt frecvente sau se intensifică;

apar și miros de ars , de plastic încins;

, de plastic încins; priza sau ștecherul sunt calde la atingere ;

; vezi scântei sau urme negre.

Un scurtcircuit poate apărea atunci când izolația firelor este compromisă sau când contactele sunt atât de slăbite încât curentul nu mai circulă controlat. În astfel de situații, declanșarea poate fi bruscă.

Când devine o urgență

Situația trebuie tratată ca urgentă dacă:

auzi pocnete puternice sau repetate;

apare sâsâit constant;

observi fum sau miros înțepător;

siguranțele sar frecvent.

În aceste cazuri, este indicat să oprești imediat curentul din panoul electric și să nu mai folosești priza respectivă.

Ce este important de reținut

Zgomotele din priză nu sunt doar un inconvenient, ci un semnal clar că ceva nu funcționează corect. Uneori problema poate fi minoră (un șurub slăbit), dar alteori poate ascunde o defecțiune serioasă în instalație.

Cel mai sigur pas este verificarea de către un electrician autorizat. Amânarea intervenției crește riscul — iar în cazul instalațiilor electrice, problemele mici pot escalada rapid.

Cum trebuie să întreții corect instalația electrică din casă

Întreținerea instalației electrice din locuință nu ține doar de confort, ci mai ales de siguranță. Majoritatea incendiilor cauzate de electricitate pornesc de la probleme mici ignorate în timp: conexiuni slăbite, cabluri uzate sau suprasolicitare. Vestea bună este că multe dintre aceste riscuri pot fi prevenite prin câteva măsuri simple și verificări periodice.

Verificări regulate și întreținere de bază

Un prim pas esențial este să verifici periodic starea prizelor, întrerupătoarelor și cablurilor vizibile. Dacă observi:

prize slăbite sau care „joacă” în perete

urme de arsură sau îngălbenire

cabluri crăpate sau deteriorate- acestea trebuie remediate imediat. Chiar și o mică problemă poate duce, în timp, la supraîncălzire.

Este recomandat ca o dată la câțiva ani (sau mai des, în locuințe vechi) să chemi un electrician pentru o verificare completă a instalației. Acesta poate identifica probleme ascunse, cum ar fi conexiuni slăbite în doze sau în tabloul electric.

Evită supraîncărcarea circuitelor

Unul dintre cele mai frecvente motive de incendiu este folosirea excesivă a unei singure prize. Prelungitoarele și prizele multiple sunt utile, dar trebuie folosite cu grijă:

nu conecta mai multe aparate mari (frigider, cuptor, aer condiționat) în același loc

evită să legi prelungitoare în lanț

alege produse de calitate, cu protecție la suprasarcină

Dacă simți că o priză sau un prelungitor se încălzește, este un semnal clar că circuitul este suprasolicitat.

Ai grijă la tabloul electric

Tabloul electric este „inima” instalației. Siguranțele (automate) trebuie să funcționeze corect și să nu fie înlocuite cu improvizații. Dacă:

siguranțele sar des

auzi bâzâit în tablou

observi miros de ars

este nevoie de intervenția unui specialist.

Instalarea unor dispozitive moderne de protecție, cum ar fi diferențialele (RCD), poate preveni electrocutarea și reduce riscul de incendiu.

Folosește corect aparatele electrice

Multe probleme apar nu din instalație, ci din utilizarea necorespunzătoare a aparatelor:

nu lăsa aparate defecte în priză

scoate din priză dispozitivele pe care nu le folosești perioade lungi

nu folosi cabluri improvizate sau reparate „de mână”

De asemenea, evită folosirea aparatelor electrice în apropierea apei fără protecții adecvate.

Nu ignora semnalele de avertizare

Zgomote în priză, miros de plastic încins, scântei sau prize fierbinți sunt semne clare că ceva nu este în regulă. În astfel de situații:

oprește alimentarea cu energie, dacă este posibil nu mai folosi zona respectivă apelează la un electrician autorizat

Întreținerea instalației electrice nu este complicată, dar necesită atenție și reacție rapidă la orice semn suspect. Verificările periodice, evitarea suprasolicitării și intervențiile făcute la timp pot reduce semnificativ riscul de incendiu și îți pot asigura o locuință sigură pe termen lung.

Care sunt cele mai bune materiale pentru instalația electrică

Pentru o rețea electrică sigură, durabilă și eficientă într-o casă, cele mai bune materiale sunt cele care respectă normele tehnice actuale (normativul I7), utilizând cupru ca material conductor principal și componente de înaltă calitate pentru izolație și protecție.

Iată principalele materiale recomandate:

1. Conductori (fire și cabluri) – cuprul este cel mai bun

Cupru (Cu): Este cea mai bună alegere, fiind superior aluminiului prin conductivitate mai bună, flexibilitate și durabilitate.

Tipuri de cabluri

CYY-F (sau NYY-J): Cablu rigid cu izolație din PVC, ideal pentru montaj fix (sub tencuială, în tuburi sau direct în perete), foarte fiabil pentru circuitele interioare.

Cablu rigid cu izolație din PVC, ideal pentru montaj fix (sub tencuială, în tuburi sau direct în perete), foarte fiabil pentru circuitele interioare. FY (H07V-U/V-R): Conductor unifilar (rigid) de cupru, potrivit pentru trasarea în tuburi flexibile (copex) sau rigide.

Conductor unifilar (rigid) de cupru, potrivit pentru trasarea în tuburi flexibile (copex) sau rigide. MYYM: Cablu flexibil, utilizat preponderent pentru alimentarea aparatelor electrice.

Cablu flexibil, utilizat preponderent pentru alimentarea aparatelor electrice. Secțiune (Grosime): 2,5 mm pentru circuitele de prize (uzual). 1,5 m m pentru circuitele de iluminat. 4 – 6 mm (sau mai mult): Pentru consumatori mari (plită cu inducție, cuptor, saună), în funcție de necesar.



2. Componente de protecție și conexiune

Întrerupătoare automate ( s iguranțe): pentru a asigura deconectarea rapidă în caz de scurtcircuit sau suprasarcină.

pentru a asigura deconectarea rapidă în caz de scurtcircuit sau suprasarcină. Dispozitive de Protecție Diferențială (RCD/RCCB): Esențiale pentru protecția împotriva electrocutării, obligatorii în băi și zonele umede.

Esențiale pentru protecția împotriva electrocutării, obligatorii în băi și zonele umede. Cleme de conexiune (Wago): Pentru legături sigure în doze, superioare răsucirii clasice (izolierband).

Foto: Shutterstock

