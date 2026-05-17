Cei mai mulți români găsesc cel mai bun loc pentru frigider chiar în bucătărie, aproape de zona de gătit. Dar mulți dintre ei se întreabă dacă frigiderul se pune lipit de perete sau trebuie pus la o anumită distanță!

Locul frigiderului este adesea în bucătărie sau, în unele case, pe un hol răcoros. Dar ce faci dacă nu ai loc în bucătărie pentru el sau spațiul este prea strâmt? Se pune sau nu frigiderul lipit de perete? Acestea sunt întrebări frecvente mai ales pentru românii care stau la bloc și au apartamente cu dimensiuni reduse.

5 cele mai importante reguli pentru amplasarea corectă a frigiderului

Puțini oameni știu că locul în care este amplasat frigiderul poate influența atât consumul de energie, cât și durata de viață a aparatului. Deși pare un detaliu minor, o poziționare greșită poate duce la supraîncălzire, funcționare defectuoasă sau chiar reparații costisitoare. Iată cele mai importante reguli pe care ar trebui să le respecți atunci când alegi locul potrivit pentru frigider:

Ține frigiderul departe de sursele de căldură



Frigiderul nu trebuie amplasat lângă aragaz, cuptor, calorifer sau alte aparate care degajă căldură. Temperaturile ridicate îl obligă să funcționeze mai intens pentru a menține interiorul rece, ceea ce duce la un consum mai mare de energie și la uzura rapidă a componentelor. Specialiștii recomandă ca frigiderul să fie poziționat la cel puțin 3 centimetri de un aragaz electric sau pe gaz și la minimum 30 de centimetri de sobe ori alte surse puternice de căldură. De asemenea, evită expunerea directă la soare, mai ales în bucătăriile foarte luminoase.

Așază frigiderul direct pe podea, pe o suprafață dreaptă și stabilă



Frigiderul trebuie să stea pe o suprafață solidă și perfect nivelată. Nu este indicat să fie așezat pe covor, mochetă sau linoleum, deoarece greutatea aparatului poate deteriora materialele, iar căldura degajată poate provoca decolorări sau deformări. În plus, o poziție instabilă poate produce vibrații, zgomote și chiar probleme de funcționare în timp. Dacă podeaua este denivelată, frigiderul poate fi reglat din piciorușele speciale de susținere.

Evită zonele umede sau prost aerisite



Bucătăriile foarte umede, balcoanele închise sau spațiile unde se formează frecvent condens nu sunt potrivite pentru un frigider. Umiditatea excesivă poate favoriza apariția ruginii pe componentele metalice și crește riscul unor probleme electrice. În plus, prizele și cablurile aflate în apropierea apei pot deveni periculoase. Ideal este ca aparatul să fie amplasat într-un loc uscat, bine ventilat și ferit de infiltrații.

Lasă suficient spațiu pentru ventilare



Mulți oameni lipesc frigiderul de perete pentru a economisi spațiu, însă acest obicei poate afecta grav funcționarea aparatului. Sistemul de răcire elimină constant căldură, iar aceasta trebuie să se poată dispersa corect. Este recomandat să existe câțiva centimetri liberi între frigider și perete, atât în spate, cât și pe laterale.

Respectă instrucțiunile din manualul de utilizare



Fiecare model de frigider are propriile recomandări tehnice privind amplasarea și utilizarea. De aceea, manualul aparatului nu trebuie ignorat. Acolo vei găsi informații importante despre distanțele minime necesare, temperatura optimă a încăperii și modul corect de întreținere. Respectarea acestor indicații poate prelungi considerabil durata de viață a frigiderului și te poate ajuta să eviți defectele costisitoare.

Un detaliu important pe care mulți îl ignoră

După transport, mai ales dacă frigiderul a fost mutat culcat, este recomandat să îl lași în poziție verticală câteva ore înainte de a-l conecta la priză. Astfel, substanțele refrigerante din compresor se stabilizează, iar aparatul va funcționa în siguranță încă de la prima utilizare.

Cum amplasezi frigiderul corect în bucătărie

Atunci când amenajezi bucătăria, poziționarea frigiderului nu ține doar de aspect, ci și de confortul de zi cu zi. O organizare corectă a electrocasnicelor și a spațiilor de lucru poate face gătitul mai rapid, mai practic și chiar mai economic din punct de vedere al consumului de energie. Specialiștii în design interior recomandă respectarea câtorva reguli simple, care contribuie la o bucătărie funcțională și ergonomică.

Ce spațiu lași între frigider și chiuvetă

Dacă mobilierul este amplasat în linie dreaptă, este important să existe suficient spațiu de lucru între principalele zone ale bucătăriei. Între frigider și chiuvetă ar trebui să fie un blat destinat depozitării alimentelor scoase din frigider, astfel încât produsele să poată fi așezate comod înainte de spălare sau preparare. De asemenea, între chiuvetă și plită este recomandat un alt blat de lucru, folosit pentru pregătirea ingredientelor. Această organizare reduce deplasările inutile și oferă mai multă siguranță în timpul gătitului.

Cum amplazezi frigiderul în funcție de cuptor

Cuptorul nu trebuie neapărat montat sub plită, așa cum se întâmpla în bucătăriile clasice. În prezent, multe amenajări moderne îl poziționează la nivelul mâinilor, într-un corp de mobilier înalt, pentru a fi mai ușor de utilizat și pentru a evita aplecările frecvente. În schimb, deasupra plitei este esențială montarea unei hote eficiente, care elimină aburul, mirosurile și grăsimea din aer. Totodată, mașina de spălat vase este indicat să fie amplasată lângă sau sub chiuvetă, deoarece astfel conexiunile la apă și scurgere sunt mai ușor de realizat.

Cum să obții un triunghi util în bucătărie

Un alt principiu important în amenajarea bucătăriei este așa-numita „regulă a triunghiului de lucru”. Aceasta presupune ca frigiderul, chiuveta și plita să fie dispuse asemenea vârfurilor unui triunghi imaginar. Scopul este ca distanțele dintre ele să fie suficient de mici pentru a permite mișcări rapide și eficiente, dar și suficient de mari pentru a evita aglomerația.

În mod ideal, suma laturilor triunghiului ar trebui să fie cuprinsă între 4 și 8 metri, în funcție de dimensiunea încăperii. Acest principiu este folosit de mulți arhitecți și designeri pentru a crea bucătării practice și confortabile.

De asemenea, frigiderul nu trebuie amplasat prea aproape de plită sau de cuptor. Specialiștii recomandă o distanță de minimum 40–60 de centimetri între aceste aparate, pentru a preveni supraîncălzirea frigiderului și creșterea consumului de energie. Dacă plita și cuptorul sunt separate, distanța față de frigider nu ar trebui să depășească aproximativ 3 metri, pentru ca accesul la ingrediente să rămână comod în timpul gătitului.

De ce locul din ușă este cel mai bun din bucătărie

Poziționarea frigiderului în apropierea ușii bucătăriei este considerată cea mai practică variantă. Astfel, alimentele pot fi depozitate rapid imediat după cumpărături, fără a traversa întreaga încăpere. În același timp, frigiderul ar trebui ferit de lumina directă a soarelui și amplasat cât mai departe de fereastră, deoarece căldura poate afecta eficiența aparatului și poate duce la un consum mai mare de curent electric.

Frigiderul se pune lângă perete sau la distanță?

Una dintre cele mai frecvente greșeli în amenajarea bucătăriei este amplasarea frigiderului lipit de perete sau între corpuri de mobilier foarte înghesuite. Specialiștii avertizează că frigiderul are nevoie de spațiu pentru ventilare, deoarece sistemul său de răcire elimină constant căldură în timpul funcționării. Dacă aerul cald nu se poate dispersa corect, compresorul este forțat să funcționeze continuu, ceea ce duce la un consum mai mare de energie și la uzura prematură a aparatului.

Pentru o funcționare eficientă, între partea din spate a frigiderului și perete ar trebui să existe o distanță de aproximativ 10–15 centimetri. În plus, este recomandat să fie lăsați câțiva centimetri și pe laterale, mai ales în cazul modelelor mari sau al celor incorporabile. În general, producătorii recomandă un spațiu total de ventilație de 200 de centimetri pătrați în jurul aparatului, necesar pentru o bună circulație a aerului.

Această distanță nu este importantă doar pentru protejarea frigiderului, ci și pentru eficiența energetică. Cu cât ventilația este mai bună, cu atât aparatul va răci mai eficient și va consuma mai puțin curent electric. În lipsa unei aerisiri corespunzătoare, temperatura din jurul compresorului crește, iar frigiderul poate deveni zgomotos sau se poate supraîncălzi.

Nu depozita obiecte deasupra frigiderului



Mulți oameni folosesc partea superioară a frigiderului pentru depozitare, însă acest obicei nu este recomandat. Aparatul are nevoie de spațiu liber atât deasupra, cât și dedesubt, pentru ca aerul să circule corect. Cutiile, vasele sau electrocasnicele așezate pe frigider pot bloca ventilarea și pot contribui la supraîncălzirea motorului.

În cazul frigiderelor incorporabile, atenția trebuie să fie și mai mare. Aceste modele au lateralele mai puțin ventilate, deoarece sunt încadrate în mobilier, motiv pentru care au nevoie de sisteme suplimentare de aerisire prevăzute în mobilierul bucătăriei.

Asigură suficient spațiu pentru deschiderea ușilor



Înainte de a fixa frigiderul într-un anumit loc, este important să verifici dacă ușile se pot deschide complet fără să lovească peretele, mobila sau ușa bucătăriei. Acest detaliu este esențial mai ales pentru frigiderele mari, precum modelele side-by-side sau cele cu două uși, care necesită mai mult spațiu de manevră.

O deschidere incompletă poate îngreuna accesul la sertare și rafturi și poate duce, în timp, la deteriorarea balamalelor. De aceea, este bine să lași câțiva centimetri suplimentari în lateral și să măsori cu atenție spațiul disponibil înainte de achiziție.

Respectă recomandările producătorului



Fiecare model de frigider are cerințe specifice privind instalarea și ventilarea, iar aceste informații se găsesc în manualul de utilizare. Respectarea instrucțiunilor tehnice poate prelungi semnificativ durata de viață a aparatului și poate preveni defectele costisitoare.

Pentru siguranță maximă, mai ales în cazul aparatelor voluminoase sau incorporabile, specialiștii recomandă instalarea realizată de o firmă autorizată. O montare corectă asigură nu doar funcționarea optimă a frigiderului, ci și un consum redus de energie pe termen lung.

Foto: Shutterstock

