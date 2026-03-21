De ce nu ar trebui să arunci frunzele de morcov. Cum le poţi folosi

Adina Zamfir
Morcovii proaspeți, cu tot cu frunze ajung mai rar în supermarket. Dar îi găsești la piață, la producătorii locali. Află ce beneficii pot avea frunzele de morcov și de ce nu este bine să le arunci la gunoi, dacă ai cumpărat morcovi cu tot cu frunze.

Majoritatea gospodinelor aruncă imediat frunzele de morcov. Femeile știu că frunzele delicate se ofilesc imediat și încep să mucegăiască după două zile în frigider. Ele preferă să păstreze doar rădăcinile de morcovi ca atare, acestea fiind mult mai rezistente și singurele pe care le folosesc la mâncare.

Cu toate acestea, frunzele de morcovi au anumite beneficii nutritive și pot fi folosite în diverse preparate delicioase. În plus, ele sunt la fel de bogate în vitamine precum rădăcinile de morcovi.

Beneficiile nutritive

Frunzele de morcov sunt adevărate resurse de nutrienți, importante pentru organism, mai ales primăvara când avem nevoie de o infuzie puternică de vitamina C și de minerale care să ne confere energie. În unele privințe, frunzele de morcovi chiar depășesc beneficiile rădăcinilor de morocovi pe care le consumăm de obicei.

Iată principalele motive pentru care ar trebui să le incluzi în unele preparate:

  • Bogăție de clorofilă: Frunzele sunt pline de clorofilă, un antioxidant puternic care ajută la detoxifierea ficatului și la purificarea sângelui.
  • Concentrație mare de vitamina K: Acestea conțin o cantitate semnificativă de vitamina K, esențială pentru coagularea sângelui și pentru menținerea densității osoase (o vitamină care nu se regăsește în aceeași proporție în rădăcina morcovului).
  • Sursă de vitamina C și potasiu: Frunzele pot conține de până la 6 ori mai multă vitamina C decât rădăcina, fiind un aliat excelent pentru sistemul imunitar. De asemenea, sunt bogate în potasiu, care susține sănătatea cardiovasculară și reglarea tensiunii arteriale.
  • Minerale esențiale: Sunt o sursă surprinzătoare de magneziu și calciu, minerale vitale pentru funcționarea sistemului muscular și nervos.
  • Efect antiseptic: Datorită compușilor lor naturali, frunzele de morcov au proprietăți antiseptice ușoare, fiind folosite tradițional pentru sănătatea orală (mestecarea lor poate ajuta la împrospătarea respirației și sănătatea gingiilor).
Ce gust au frunzele de morcovi

Dacă nu ai avut curiozitatea să guști vreodată frunzele de morcovi, încearcă cel puțin o dată. Alege frunzele foarte fragede și moi, care au un gust ușor de morcov, pământ reavăn și iarbă proaspătă. Este o aromă aparte, care te va surprinde, și care poate fi combinată cu diverse alimente, verdețuri, brânzeturi sau citrice.

Mulți dintre cei care au obiceiul să consume frunzele de morcov spun că au o aromă dulceagă, pământie, care amintește de morcov plus un post-gust proaspăt de pătrunjel. Este important de menționat că circulă un zvon conform căruia frunzele de morcov ar fi otrăvitoare, însă acest lucru este pur și simplu fals. Întreaga plantă poate fi consumată, cu tot cu rădăcini și frunze.

Deoarece au un gust destul de intens și o textură ușor fibroasă, cel mai simplu mod de a beneficia de acești nutrienți este să le adaugi în smoothie-uri verzi, să le transformi în pesto sau să le toci mărunt pentru supe spre finalul gătirii.

Cum pot fi păstrate frunzele de morcovi

Majoritatea produselor cumpărate din supermarket sunt procesate pentru a rezista mai mult timp, pentru a suporta transportul și pentru a avea un aspect comercial. Frunzele de morcov se ofilesc rapid după recoltare, în timp ce morcovii fără frunze pot fi depozitați pentru o perioadă destul de lungă.

Frunzele nu pot fi păstrate prea mult timp, decât dacă le congelezi sau dacă le deshidratezi și le usuci ca pe orice altă plantă medicinală.

Spre exemplu, poți face o combinație de frunze de morcovi, de pătrunjel, de mărar, de oregano și de ceapă verde. Toacă mărunt toate aceste frunze, toarnă ulei peste ele sau unt topit și răcit, apoi pune compoziția în tăvițele pentru congelator. Vei obține cubulețe delicioase cu verdețuri foarte aromate, pe care le poți folosi ulterior la supe, tocănițe, garnituri de legume și orice preparat potrivit.

Dacă vrei să usuci corect frunzele de morcovi, atunci spală bine sub jet de apă și tamponează ușor cu șervețele de hârtie. Agață frunzele de morcovi cu codițele în sus într-un loc bine ventilat și cald, acoperă cu hârtie de ziar și așteaptă câteva zile. Când sunt perfect uscate, pot fi tocate mărunt și păstrate în borcane de sticlă sau în pliculețe de hârtie, așa cum păstrezi și plantele medicinale pentru ceaiuri.

Cum poți folosi frunzele morcovilor în bucătărie

S-ar putea să fie o surpriză pentru multe gospodine, dar frunzele fragede ale morcovilor au o aromă puternică și pot face multe preparate mult mai aromate și delicioase. Și nu doar că sunt comestibile, dar sunt extrem de delicioase și pline de nutrienți.

Ține cont doar de faptul că este recomandat să consumi frunzele de morcovi de la producători locali sau din fermele ecologice. Morcovii produși în ferme industriale sunt stropiți cu pesticide, care rămân în special pe frunze și acestea trebuie înmuiate bine în apă cu bicarbonat și spălate foarte bine. De aceea, este recomandat să consumi mai degrabă morocovi din culturi ecologice, decât legume stropite cu pesticide.

Folosește frunzele de morcovi alături de cele de pătrunjel. Încearcă să adaugi o frunză, două de morcovi în orice preparat în care se folosește pătrunjel. Frunzele de morcovi vor accentua gustul acela de verdeață și aroma proaspătă.

1. Sos pesto cu diverse verdețuri

Mărunțește și amestecă bine busuioc proaspăt, semințe de pin, brânză de genul Parmesan (sau Pecorino) ras, usturoi, pătrunjel și frunze de morcovi, ulei de măsline, sare și piper. Vei obține un sos pesto delicios, numai bun pentru fripturi la grătar sau aperitive.

2. Morcovi copți cu tot cu frunze

Stropește câțiva morcovi fragezi cu ulei, sare și piper, adaugă o linguriță de miere și coace totul, până când morcovii sunt dulci și moi. Servește cu tot cu frunze.

3. Chifteluțe aromate

Pregătește chiftulețe din carne sau din legume, așa cum ești obișnuită. Dar adaugă un plus de pătrunjel și de frunze de morcov. Vei observa că vei obține o aromă proaspătă de verdețuri mult mai delicioasă.

4. Supe și ciorbe

Dacă ai frunze de morcov prin casă și pregătești o supă de legume, un borș sau o ciorbă de pasăre, nu ezita să le folosești. Toacă mărunt și adaugă în supă sau în ciorbă cu 5 minute înainte de a opri focul. Vei obține o aromă mult mai puternică de verdeață.

5. Salată Tabuleh

Bulgur gătit perfect, combinat cu castraveți crocanți, roșii proaspete, ceapă verde și mult pătrunjel, mentă și, desigur, frunze de morcov! Totul asezonat simplu cu ulei de măsline și suc de lămâie. Vei obține o salată de vară proaspătă și revigorantă, cu atât mai delicioasă și nutritivă când afară sunt temperaturi caniculare.

6. Adaugă frunzele mărunțite la paste sau orez

Când vrei să pregătești o garnitură din paste sau din orez mai deosebită, presărată cu verdeață, încearcă să adaugi și o frunză sau două de morcovi alături de pătrunjel și oregano. Vei simți imediat savoarea puternică pe care o au!

7. Savoare pentru murături

Ori de câte ori pregătești murături, mai ales castraveți în saramură, folosești crenguțe de leauștean sau de mărar. Dar mai poți adăuga și câteva frunze de morcov bine spălate în saramură, deoarece acestea vor accentua aroma proaspătă a murăturilor.

Ce mai poți face cu frunzele de morcovi în gospodărie

Pot fi folosite în compost

Orice parte a plantei care rămâne nefolosită după gătire poate fi transformată în compost. Dacă locuiești la curte și ai deja un loc anume unde faci compost, acolo trebuie să ajungă toate resturile de legume sau frunzele pe care nu le consumi. Ideal ar fi să ai legume din culturi ecologice, să nu adaugi în compost resturi de legume cu pesticide.

Frunzele de morcovi pe care nu vrei să le folosești pot fi aruncate în grămada de compost. Ele vor îmbogăți compostul de nutrienți specifici, mai ales cu azot, magneziu sau calciu, minerale esențiale pentru plantele din grădina ta.

Hrană proaspătă pentru papagali

Dacă locuiești la bloc și ai papagali sau mici păsări de colivie, trebuie să știi că frunzele morcovilor constituie o delicatesă pentru ele. Spală bine frunzele și ține-le 20 de minute într-un bol cu apă rece și bicarbonat de sodiu, dacă nu ești sigură că provin din surse ecologice. Nu risca să le oferi păsărilor verdețuri care pot fi stropite cu pesticide!

Apoi oferă frunzele stropite cu apă papagalilor. Pentru ei este o încântare să le guste și să se bucure de stropii de apă proaspătă de pe frunze. Mulți papagali adoră să facă baie într-un snop de frunze verzi pline de apă.

Hrană pentru găini sau iepurii de casă

Așa cum rădăcinile de morcov sunt delicioase pentru găini, pentru iepuri, pentru cai, capre și oi, nici frunzele nu se lasă mai prejos. Toate animalele din ogradă iubesc hrana verde și proaspătă. Pune frunzele de morcov alături de lucernă, iarbă proaspătă și alte verdețuri pe care le pregătești pentru animale. Hrana verde este esențială pentru sănătatea și pentru imunitatea lor, mai ales în sezonul cald!

