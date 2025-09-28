Ce să pui în murături pentru a păstra legumele crocante și gustoase. Trucuri geniale pentru gogonele, gogoșari, castraveți și varză murată

Murăturile sunt vedetele sezonului rece în bucătăria românească. Fie că vorbim despre gogonele, gogoșari dulci, castraveți crocanți sau varză pentru sarmale și salate, secretul unei murături reușite nu stă doar în rețetă, ci și în textura legumelor. Nimeni nu își dorește murături moi, apoase sau cu gust alterat. Tocmai de aceea, este esențial să cunoști ce ingrediente și metode ajută la păstrarea texturii crocante a legumelor în saramură sau oțet.

Cum se murează gogonelele și cum le păstrezi crocante

Gogonelele sunt printre cele mai populare murături de toamnă. Pentru a rămâne ferme, trebuie alese doar cele tari, fără lovituri sau crăpături. Saramura trebuie să fie bine echilibrată, cu sare neiodată și apă fiartă și răcită. Se adaugă frunze de vișin sau de țelină, care ajută la menținerea texturii, dar și hrean, care are rol antibacterian și conservant natural. Un alt truc este adăugarea de boabe de muștar și câteva frunze de dafin, care contribuie la gust și la păstrarea fermității.

Saramură pentru gogonele crocante

Pentru gogonele murate în saramură, se folosește o soluție simplă, dar echilibrată:

La 1 litru de apă se adaugă 1 lingură cu vârf de sare grunjoasă neiodată (aprox. 30 g)

Pentru un borcan de 3 litri, se folosesc aproximativ 2,5 litri de saramură

Se adaugă: 1–2 rădăcini de hrean tăiate bastonașe, 1–2 frunze de vișin sau țelină, 1 linguriță de boabe de muștar, 2–3 căței de usturoi

Saramura se fierbe, se lasă la răcit și se toarnă peste gogonele așezate în borcan.

Cum se murează gogoșarii și cum rămân crocanți

Gogoșarii se murează în oțet, ceea ce le oferă un gust dulce-acrișor și o textură plăcută. Pentru ca aceștia să nu se înmoaie, este important ca oțetul să fie diluat corect cu apă și să nu fie fiert prea mult. Se adaugă zahăr, sare, boabe de piper, foi de dafin și, foarte important, hrean ras sau tăiat bastonașe. Hreanul este esențial pentru textura crocantă. Unii gospodari adaugă și aspirină alimentară sau conservant, dar metodele naturale sunt preferate pentru un gust autentic. Gogoșarii se pun în borcane fără a fi opăriți, iar lichidul se toarnă fierbinte peste ei.

Citeşte şi: De ce apare floarea la murături. Trucuri ca să nu mai facă murăturile floare

Citeşte şi: Rețeta Gabrielei Cristea de murături asortate delicioase

Citeşte şi: Cum a reușit o ucraineană să doboare o dronă cu un borcan cu murături: „Dacă începea să tragă în mine?”

Citeşte şi: De ce pot fi periculoase murăturile. „Creează mari probleme de sănătate pe termen lung!” Avertismentul experților

Oțet pentru gogoșari dulci și crocanți

Pentru gogoșari murați în oțet, proporțiile trebuie să păstreze echilibrul între aciditate și dulceață:

1 litru de oțet (9%)

2 litri de apă

250 g zahăr

2 linguri de sare grunjoasă

1 linguriță de boabe de piper

1–2 foi de dafin

1 rădăcină de hrean tăiată bastonașe

Lichidul se fierbe și se toarnă fierbinte peste gogoșarii cruzi, tăiați în sferturi sau jumătăți.

Cum se murează castraveții și cum se păstrează crocanți

Castraveții murați sunt poate cei mai sensibili când vine vorba de textură. Pentru a rămâne crocanți, trebuie aleși castraveți mici, tari și proaspeți. Saramura se face cu sare grunjoasă neiodată, apă fiartă și răcită, iar în borcane se adaugă obligatoriu hrean, frunze de vișin, boabe de muștar și usturoi. Castraveții nu trebuie să fie înghesuiți în borcan, iar capacul trebuie să fie bine închis pentru a evita aerul care duce la înmuiere.

Saramură pentru castraveți crocanți

Pentru castraveți murați, saramura trebuie să fie mai concentrată:

La 1 litru de apă se adaugă 40 g sare grunjoasă neiodată (aprox. 2 linguri cu vârf)

Pentru un borcan de 5 litri, se folosesc 4–5 litri de saramură

Se adaugă: 1 rădăcină de hrean, 1–2 frunze de vișin, 1 linguriță de boabe de muștar, 3–4 căței de usturoi

Saramura se fierbe, se răcește și se toarnă peste castraveții bine spălați și așezați vertical în borcan.

Cum se murează varza și cum rămâne fermă

Varza murată este esențială pentru sarmale și mâncărurile de iarnă. Pentru ca frunzele să rămână elastice și să nu se rupă, se aleg căpățâni tari, cu frunze subțiri. Se crestează cotorul și se adaugă sare grunjoasă direct în interior. În butoi sau borcan se pun boabe de porumb, hrean, crenguțe de mărar uscat și frunze de țelină. Apa se fierbe cu sare și se răcește înainte de turnare. Un secret pentru o varză crocantă este să nu se adauge apă fierbinte direct peste varză și să se aerisească periodic saramura, prin scurgerea lichidului și reintroducerea lui.

Saramură pentru varză murată

Pentru varza murată în butoi sau borcane mari, proporțiile sunt mai generoase:

La 10 litri de apă se adaugă 500 g sare grunjoasă neiodată

Se adaugă: 2–3 rădăcini de hrean, 1 mână de boabe de porumb (pentru fermentație), crenguțe de mărar uscat, frunze de țelină

Apa se fierbe cu sarea, se răcește complet și se toarnă peste verzele crestate. Se aerisește periodic prin scurgerea și reintroducerea lichidului.

Secrete care păstrează textura crocantă a murăturilor

Textura crocantă se păstrează prin alegerea legumelor proaspete, tari și fără defecte. Sarea neiodată este obligatorie, iar apa trebuie să fie fiartă și răcită, nu direct de la robinet. Hreanul este ingredientul-cheie în toate tipurile de murături, iar frunzele de vișin sau țelină contribuie la fermitate. Nu se recomandă folosirea vaselor metalice, ci doar borcane de sticlă sau butoaie din plastic alimentar. Temperatura de păstrare trebuie să fie constantă, într-un loc răcoros și ferit de lumină.

Alte trucuri pentru gospodine

Pentru un plus de aromă și stabilitate, se pot adăuga boabe de piper, coriandru sau muștar. Dacă murăturile sunt păstrate în borcane, acestea trebuie sterilizate înainte de folosire. În cazul în care apar semne de fermentație excesivă sau tulburare a lichidului, se poate adăuga o lingură de oțet sau se schimbă o parte din saramură. Murăturile nu trebuie deschise frecvent, iar capacul trebuie să fie etanș. Cu grijă și răbdare, legumele murate pot rămâne crocante și gustoase până primăvara.

Foto – Hepta

Urmărește-ne pe Google News