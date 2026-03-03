Supă cremă de ceapă pentru perioada postului. Rețeta pas cu pas

Supa cremă de ceapă revine în prim‑plan ca una dintre cele mai inspirate rețete pentru perioada de post, mai ales datorită ingredientelor accesibile, gustului bogat și texturii catifelate.

Deși simplă, rețeta impresionează prin aromele echilibrate și prin faptul că transformă un ingredient banal – ceapa – într-un preparat reconfortant, ideal pentru zilele reci sau pentru momentele în care ai nevoie de ceva ușor, dar sățios.

Ingredientele necesare pentru o supă cremă aromată

Rețeta se bazează pe câteva ingrediente de bază, ușor de găsit și prietenoase cu bugetul:

6 cepe albe potrivite

3 căței de usturoi

1 lingură de cimbru proaspăt sau 3 lingurițe de oregano uscat

200 ml smântână vegetală

1 litru de legume

20 ml ulei

1 cartof

Sare și piper după gust

Această combinație oferă un echilibru perfect între dulceața cepei, cremozitatea cartofului și prospețimea ierburilor aromatice.

Mod de preparare pas cu pas

Prepararea începe cu o etapă esențială: călirea cepei și a cartofului în puțin ulei, până când ceapa devine moale și ușor aurie. După aproximativ zece minute urmează adăugarea supei fierbinți și a usturoiului tocat, iar amestecul este lăsat să fiarbă la foc mediu timp de 15–20 de minute. După ce legumele sunt bine pătrunse, totul se pasează până se obține o cremă fină și omogenă.

Smântâna, cimbrul, sarea și piperul se adaugă la final, iar supa este readusă pe foc pentru un scurt clocot. Dacă textura pare prea groasă, se poate ajusta cu puțină apă fierbinte.

Variante de servire pentru un plus de savoare

Supa‑cremă de ceapă este delicioasă simplă, dar poate fi dusă la un alt nivel cu câteva adaosuri inspirate:

crutoane aromate, crocante și ușor rumenite

pătrunjel proaspăt tocat

Rezultatul este o supă reconfortantă, fină și surprinzător de aromată, perfectă pentru orice moment al zilei. Poftă bună!

Foto – Pixabay

