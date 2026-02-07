  MENIU  
Creveți cu sos roșu, rețeta Gabrielei Cristea. Ingredientul secret care transformă preparatul într-un deliciu

Oana Savin
.

Gabriela Cristea demonstrează că o cină delicioasă nu trebuie să fie complicată. Vedeta, cunoscută pentru cariera sa în televiziune, a împărtășit recent cu urmăritorii rețeta sa preferată de creveți cu sos roșu – o alegere perfectă pentru femeile ocupate care doresc să își răsfețe familia în mai puțin de 10 minute.

Gabriela Cristea, rețetă de creveți cu sos roșu

Când nu este pe micul ecran, Gabriela Cristea își dedică timpul familiei și pasiunii pentru gătit. Într-un videoclip distribuit pe rețelele sociale, împreună cu soțul său, Tavi Clonda, vedeta a explicat pașii simpli pentru a pregăti acest preparat.

„Creveții cu sos roșu sunt preferații noștri, iar rețeta este rapidă și plină de savoare”, a precizat ea.

Ingredidente:

  • creveți
  • roșii cherry
  • usturoi
  • unt
  • ulei de măsline
  • vin
  • sare
  • piper
  • pătrunjel
Citește și: Când se mută Gabriela Cristea definitiv în Italia, în casa pe care a cumpărat-o: „Acesta este planul familiei pentru prima jumătate a anului 2026”

Citește și: Gabriela Cristea, schimbată radical după ce a slăbit considerabil. „Mănânc foarte puțin!” Cum arată acum

Mod de preparare creveți cu sos roșu

1. Curăță usturoiul și roșiile cherry.

2. Într-o tigaie, încălzește uleiul de măsline și adaugă creveții proaspeți. Lasă-i câteva minute până se înroșesc, apoi pune-i deoparte.

3. În același ulei, adaugă usturoiul și roșiile, amestecând bine. După câteva minute, îndepărtează pielițele roșiilor.

4. Adaugă sare, piper, puțin vin și unt. Amestecă bine până se formează un sos omogen.

5. Pune creveții înapoi în tigaie, lasă totul pe foc câteva minute și presară pătrunjel pentru un plus de prospețime.

Citește și: Oana Roman, criticată în mediul online după ce și-a dat cu părerea pe un subiect popular: „S-au trezit niște femei să îmi scrie. M-au prins cu greșeala”

Citește și: Andreea Marin, semnal de alarmă pentru urmăritorii ei. Ce a pățit vedeta: „Atenție!”

Gabriela Cristea, ținta unor comentarii răutăcioase

Pe lângă pasiunea sa pentru gătit, Gabriela Cristea rămâne activă pe social media, unde își împărtășește momente din viața personală. Totuși, nu toate reacțiile sunt pozitive.

După o postare recentă cu fiica sa, în care povestea cum au făcut prăjituri împreună, vedeta a fost ținta unor comentarii răutăcioase.

„Am pus o postare cu fiica mea, am fost astăzi la laborator să facem prăjituri împreună și au început.. Doamne, deci nu! Eu nu vă înțeleg. De la majoritatea am primit felicitări, dar sunteți câțiva, deci de noaptea minții. Găsiți nod în papură și unde nu este nod în papură găsiți voi. Împletiți cuvintele de așa manieră încât… Ferească Sfântul de așa ceva. (…) Mi-au scris o grămadă de deștepte că eu fac prăjituri de astăzi ca să le dau copiilor de la Victoria de la școală săptămâna viitoare, luni. Cum puteți să aveți așa o minte creață și să vă gândiți că aș putea să fac chestia asta? Nu de alta, dar i-aș da și copilului meu să mănânce. (…)”, a spus Gabriela Cristea.

Sursă foto: Captură video, Facebook

