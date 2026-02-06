Oana Roman, criticată în mediul online după ce și-a dat cu părerea pe un subiect popular: „S-au trezit niște femei să îmi scrie. M-au prins cu greșeala”

Oana Roman este obișnuită să discute orice subiect cu comunitatea ei de pe Instagram. Recent, ea și-a dat cu părerea despre controversatul caz al lui Jeffrey Epstein, care a fost pus sub acuzare pentru trafic sexual de minori și s-a sinucis în închisoare. Iată ce gafă a făcut Oana Roman.

Oana Roman, despre cazul Jeffrey Epstein: „Absolut șocată”

Oana Roman s-a arătat de-a dreptul șocată de informațiile din dosarul lui Jeffrey Epstein. Vedeta a vorbit cu urmăritorii săi despre cazul care face înconjurul lumii și și-a exprimat dezgustul față de încrengăturile și implicarea unor oameni importanți de afaceri în dezvăluirile făcute de justiția americană.

„Sunt absolut șocată de ce se întâmplă în lumea asta. Vă povesteam ieri despre dosarele Epstein și despre dezvăluirile care au apărut. El, în 2008, a recunoscut vinovăția pentru trafic și abuz de copii.

A recunoscut-o într-un tribunal și vine patronul acesta B. G., de la firma asta mare de calculatoare, nu vreau să îi spun numele, care povestește astăzi, într-un interviu foarte senin, că el a început să se vadă cu Epstein din 2011, deci la trei ani după ce acela recunoscuse că este abuzator de copii, ca să facă rost de bani pentru proiectele sale de sănătate la nivel mondial”, a spus Oana Roman.

Criticată de câteva urmăritoare

Oana Roman a vorbit despre faptul că unele urmăritoare au ținut să o corecteze cu privire la pronunțarea numelui lui Episten.

Nu le-a deranjat nimic, dar ce le-a deranjat a fost că nu am pronunțat corect numele personajului. Asta era grija lor… Să mă corecteze pe mine că m-a prins cu greșeala, nu conta mesajul. Internetul mă surprinde în fiecare zi… Am greșit, poate nu am pronunțat corect, dar nu despre asta era vorba, doamnelor!”, a spus Oana.

