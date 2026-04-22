De ce a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme: „Simțeam că mor”. Adevărul din spatele transformării spectaculoase

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Gabriela Cristea a dezvăluit în podcastul lui Jorge că a luat o decizie radicală pentru sănătatea sa, după ce a simțit că viața îi era în pericol. Vedeta a mărturisit că a hotărât să slăbească din cauza problemelor de sănătate și nicidecum a normelor de frumusețe.

Gabriela Cristea, adevărul din spatele kilogramelor pierdute

Gabriela Cristea a făcut recent dezvăluiri emoționante despre schimbările radicale prin care a trecut. Într-un interviu sincer oferit în podcastul lui Jorge, vedeta a discutat despre motivele care au determinat-o să își schimbe stilul de viață și să adopte o rutină dedicată sănătății.

Vedeta a explicat că decizia de a slăbi nu a fost motivată de dorința de a se încadra în standardele de frumusețe, ci de probleme medicale care o făceau să se simtă în pericol.

„Sunt într-un program supravegheat de medic, asta pot să spun cu siguranță. Am avut niște probleme de sănătate care, dacă mai continuau, eu simțeam că mor, pe românește. Atunci m-au determinat să iau o decizie radicală și, până la urmă, cum arăt… cred că doar soțul meu poate să mă întrebe de ce arăt într-un fel sau de ce nu arăt. Și, de fapt, nici el”, a spus Gabriela Cristea.

Transformarea fizică a fost, așadar, o consecință a unei schimbări mai profunde. Prezentatoarea TV a ales să urmeze un program strict sub îndrumarea specialiștilor, dar preferă să păstreze discreția cu privire la detaliile acestui proces până când se va simți pregătită să împărtășească mai mult.

„O să povestesc despre asta, încă nu am deschis acest subiect și nici nu vreau să îl deschid deocamdată”, a adăugat ea.

Gabriela Cristea, despre copilăria marcată de reguli stricte

În același timp, Gabriela Cristea a vorbit și despre copilăria sa, oferind o perspectivă rară asupra relației tensionate cu părinții. Crescută într-o familie tradiționalistă, vedeta a descris un mediu conservator, în care rolul femeii era limitat la treburile casnice.

„Eu provin dintr-o familie în care femeile nu aveau foarte multe lucruri de spus. Ele erau acolo, trebuiau să gătească, să facă mâncare, să facă curățenie și nu prea aveau drept de vot, ca să zic așa”, a dezvăluit ea.

Această mentalitate restrictivă a fost una dintre cauzele principale ale conflictelor din familie. Alegerea sa de a lucra în televiziune a fost privită cu ochi critici, părinții considerând cariera sa nepotrivită.

„Am rupt legătura cu părinții, pentru că era ori fac cum spun ei, ori… În primul rând nu le convenea că eu fac televiziune. Li se părea că să faci televiziune e o meserie pentru femei ușoare. Ar fi trebuit să am o meserie obișnuită, să mă duc de la 8 la 5 la serviciu și să vin acasă și să mă ocup de familia mea”, a mai spus Gabriela Cristea.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Gabriela Cristea

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News