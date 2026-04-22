De ce a lipsit Aurelian Temișan de la cununia civilă a Andreei Bălan: „I-am refuzat invitația!”

Lumea showbiz-ului românesc a fost luată prin surprindere pe 20 aprilie 2026, când Andreea Bălan și tenismenul Victor Cornea și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii civile discrete. Dincolo de bucuria momentului, ochii curioșilor au căutat imediat o figură emblematică din viața artistei: Aurelian Temișan.

Deși acesta i-a fost alături în cele mai importante momente ale trecutului, fiind „naș de profesie” pentru blondină, prezența sa a lipsit cu desăvârșire de la evenimentul actual, stârnind un val de speculații în mediul online.

De ce a refuzat Temișan invitația la cunuia Andreei Bălan

Explicația absenței nu ține de vreun conflict ascuns sau de o răcire a relațiilor, ci de rigoarea profesională care îl caracterizează pe Temișan. Artistul a dezvăluit că agenda sa a fost mai puternică decât invitația prietenei sale, fiind blocat de un angajament luat cu mult timp în urmă. În timp ce Andreea spunea „DA” în fața ofițerului de stare civilă, Temișan se afla pe scenă, la sute de kilometri distanță.

„I-am refuzat invitația. Din păcate, noi aveam spectacolul deja pus la vânzare la Craiova, am avut Scrisoarea pierdută. Programul nu ne-a permis”, a declarat Aurelian Temișan, pentru cancan.ro, punând capăt zvonurilor privind o posibilă neînțelegere între el și fosta colegă de la Te cunosc de undeva.

Negocieri ratate pentru rolul de părinte spiritual

O altă curiozitate a fanilor a fost legată de rolul de naș. După ce a condus-o pe Andreea Bălan la altar în prima căsnicie și i-a botezat cea de-a doua fiică, mulți se așteptau ca Temișan să repete experiența. Totuși, se pare că de data aceasta nu s-a mai pus problema unei înrudiri spirituale oficiale, deși artistul recunoaște că în familia sa părerile ar fi fost împărțite dacă propunerea ar fi existat.

Temișan a explicat cu sinceritate că nu crede că va mai ocupa acest rol pentru Andreea, menționând că o eventuală colaborare ar fi necesitat discuții serioase. „Eu am spus că nu cred că ne va mai alege să fim tot noi nași, dar dacă i-ar fi propus Monicăi cu siguranță ar fi spus da. Cu mine ar fi avut loc o negociere, dar nu a venit această propunere”, a punctat artistul.

Verdictul nașului despre relația cu Victor Cornea

Chiar dacă a lipsit de la petrecere, Aurelian Temișan rămâne un observator atent al vieții Andreei Bălan și se declară încrezător în noul capitol din viața acesteia. Acesta consideră că maturitatea și experiența de viață a lui Victor Cornea sunt elementele cheie care fac ca această relație să funcționeze mai bine decât oricare alta din trecutul artistei.

Fostul naș vede în Victor partenerul ideal pentru Andreea, mai ales prin prisma modului în care acesta a fost acceptat de familie. „Îmi place de el pentru că, în primul rând, el deja are un copil mare. Deci știe ce înseamnă. Fetițele se vede că sunt efectiv înnebunite după el. Andreea, din ce am stat de vorbă cu ea, se înțelege cu el, cum nu s-a înțeles cu nimeni până acum. Despre asta e vorba când vorbim de armonie”, a concluzionat Temișan, urându-le proaspeților însurăței succes în acest nou drum.

