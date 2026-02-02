Andreea Bălan, detalii din culisele Te cunosc de undeva: „Producătoarea mă punea să fac niște lucruri…”

Andreea Bălan a făcut dezvăluiri despre emisiunea „Te cunosc de undeva”. Ea a părăsit Antena 1, iar la câteva luni a semnat cu TVR și a început să apară tot mai des la emisiunea lui Cătălin Măruță, de la PRO TV. Acum, cântăreața a făcut dezvăluiri despre producția „Te cunosc de undeva”.

Andreea Bălan, dezvăluiri despre „Te cunosc de undeva”. Ce o punea să facă producătoarea

Recent, cântăreața a participat la provocarea sosurilor iuți din cadrul emisiunii „La Măruță”, unde a vorbit despre motivul pentru care a plecat din trustul Antena 1.

Ea a precizat că producătorii de la „Te cunosc de undeva” au pus-o să se certe cu Mihai Petre. Mai mult, ea și-a cerut scuze în fața lui Cristi Iacob, actorul dat afară de la Antena 1, după discuțiile pe care ea le-a avut cu producătorii emisiunea.

Citește și: Andreea Bălan, dezvăluire neașteptată la „Sosurile Picante” ale lui Cătălin Măruță: „Raluca Bădulescu și Iulia Albu, prietenele mele, sunt cele mai toxice vedete din showbiz”

„Cristi Iacob a fost victimă colaterală în discuțiile mele cu producătorii. Și el a fost înlocuit din cauza discuțiilor pe care eu le-am avut. La un moment dat, pentru că eu am plecat de acolo, s-a decis și schimbarea altui jurat. Și acel jurat a fost ales el. Și el nu a avut nicio vină. A fost o victimă colaterală!

Producătoarea a fost cu gura mare și mă punea să fac niște lucruri pe care eu nu voiam să le fac. Respectiv să mă cert cu Mihai Petre în emisiune. Și eu nu voiam. Cristi Iacob e extraordinar”, a spus Andreea Bălan la PRO TV.

A primit amendă din cauza lui Cătălin Măruță

Andreea Bălan a oferit detalii despre contractul ei cu Antena 1 și în podcastul găzduit de Alex Dobreanu, dezvăluind că în trecut a primit o amendă din cauza lui Cătălin Măruță.

Citește și: Andreea Bălan a atacat-o pe Ilona Brezoianu: „A venit în locul meu și degeaba. S-a terminat emisiunea”. Cum a reacționat actrița

„Ți se spunea: «Nu ai voie să ieși, pentru că tu ești semnată cu noi și tu nu poți să ieși să vorbești, pentru că faci audiențe la celălalt trust». Și mi s-a întâmplat asta! Eu eram acasă și trăiam o despărțire prima oară… Și era emisiune la PRO TV și eu aveam contract în partea cealaltă. Și eu eram acasă și vedeam pe post cum se minte și era emisiunea în direct. Și eu nu puteam să fac nimic!

Cel mult am dat un SMS prezentatorului și am zis că nu e adevărat. Și el ce a făcut? A citit mesajul în direct și mi-au dat o amendă. Da, mi-au dat notificare și că n-aveam voie să fac lucrul ăla, n-aveam voie să dau acel SMS care să fie citit în direct. Acum nu mai am niciun contract cu nimeni și pot să vorbesc așa, liber. Dar când ai un contract așa și ai niște clauze de… Bine, nu prea avea treabă cu…”, a spus cântăreața în podcastul lui Alex Dobreanu.

Citește și: Andreea Bălan, atacată de Mihai Trăistariu pentru prezența în juriul Eurovision 2026: „Nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura”

Ea a mai spus că s-a certat cu producătorii, iar Ilona Brezoianu a fost victimă colaterală.

„Cei care au venit în locul meu și al lui Cristi Iacob nu au absolut nicio vină. Dar eu sunt de părere că, dacă schimbi juriul și aduci pe cineva nou, trebuie să fie un brand mare, cunoscut. E vorba de audiență și de cifre, la asta m-am referit”, a spus Andreea Bălan în emisiunea „La Măruță”.

Urmărește-ne pe Google News