Mihai Morar lămurește zvonul privind venirea lui Cătălin Măruță la Radio ZU: „Nu știu, suntem în negocieri”

Mihai Morar făcut o declarație care a stârnit valuri de curiozitate. El a declarat în direct la Radio ZU că viitorul lui coleg la radio va fi Cătălin Măruță, recent plecat de la PRO TV. Subiectul a stârnit rapid valuri de reacții în lumea televiziunii. Acum, Mihai Morar lămurește misterul legat de venirea lui Cătălin Măruță la Radio ZU.
„Nu știu! Suntem în negocieri… (n.r. – râde) Glumesc, desigur! Uite, asta apropo de cum se poate răspândi un zvon și cât de ușor se poate răspândi un zvon. A fost o glumă la radio! Mărturisesc, apropo de relația pe care o avem cu ascultătorii noștri, cumva cred că am ajuns să avem un fel de cod din ăsta nescris: știm unde se termină o glumă și unde începe lucrul serios.
Pentru că noi nu doar glumim de dimineață și până la ora 10.00. Spunem și lucruri serioase, dar cumva avem o graniță! Avem, dacă vrei, o unitate de măsură. Dar gluma asta s-a rostogolit și orice lucru care e scris în trei publicații importante din România devine certitudine” a declarat Mihai Morar pentru Libertatea.
Cătălin Măruță pleacă de la PRO TV
Cătălin Măruță a decis să încheie capitolul „La Măruță”. El a explicat că decizia a fost una personală, luată cu inima și că a discutat cu Andra despre aceste lucruri.
„Nici Andra nu a aflat peste noapte, și ea știa lucrurile pe care le doresc și care vreau să se întâmple și noi suntem niște oameni care, indiferent de ce decizii luăm în viață, ne susținem.