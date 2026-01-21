Mihai Morar lămurește zvonul privind venirea lui Cătălin Măruță la Radio ZU: „Nu știu, suntem în negocieri”

Mihai Morar făcut o declarație care a stârnit valuri de curiozitate. El a declarat în direct la Radio ZU că viitorul lui coleg la radio va fi Cătălin Măruță, recent plecat de la PRO TV. Subiectul a stârnit rapid valuri de reacții în lumea televiziunii. Acum, Mihai Morar lămurește misterul legat de venirea lui Cătălin Măruță la Radio ZU.

Mihai Morar, adevărul privind venirea lui Cătălin Măruță la Radio ZU

Mihai Morar a spus în direct la radio că de la 1 martie, Cătălin Măruță se va muta la Radio. Totul a pornit de la un mesaj trimis de un ascultător:

„E adevărat că de la 1 martie, Cătălin Măruță se va muta la Radio ZU?”, a scris un ascultător.

„Da, este adevărat. O să fie colegul nostru aici, la ZU”, a spus Mihai Morar.

Citește și: Mihai Morar, dezvăluiri la Radio Zu. Ce a spus despre Cătălin Măruță: „O să fie colegul nostru aici”

Anunțul a fost rostogolit în presă și interpretat drept o glumă, o scăpare sau chiar un anunț mascat.

Acum, Mihai Morar lămurește situația privind anunțul pe care l-a făcut. El a explicat că totul a fost o glumă.

„Nu știu! Suntem în negocieri… (n.r. – râde) Glumesc, desigur! Uite, asta apropo de cum se poate răspândi un zvon și cât de ușor se poate răspândi un zvon. A fost o glumă la radio! Mărturisesc, apropo de relația pe care o avem cu ascultătorii noștri, cumva cred că am ajuns să avem un fel de cod din ăsta nescris: știm unde se termină o glumă și unde începe lucrul serios.

Citește și: De ce s-au certat Monica Tatoiu și Cătălin Măruță: „Sunt anumite lucruri pe care nu le pot ierta”

Pentru că noi nu doar glumim de dimineață și până la ora 10.00. Spunem și lucruri serioase, dar cumva avem o graniță! Avem, dacă vrei, o unitate de măsură. Dar gluma asta s-a rostogolit și orice lucru care e scris în trei publicații importante din România devine certitudine” a declarat Mihai Morar pentru Libertatea.

Cătălin Măruță pleacă de la PRO TV

Cătălin Măruță a decis să încheie capitolul „La Măruță”. El a explicat că decizia a fost una personală, luată cu inima și că a discutat cu Andra despre aceste lucruri.

„Nici Andra nu a aflat peste noapte, și ea știa lucrurile pe care le doresc și care vreau să se întâmple și noi suntem niște oameni care, indiferent de ce decizii luăm în viață, ne susținem.

Citește și: Tavi Clonda a răbufnit după ce s-a spus că Dan Capatos și Cătălin Măruță au fost dați afară din televiziune: „De obicei nu intervin în lucruri care nu mă privesc direct, dar în cazul ăsta m-am hotărât să nu mai tac”

Așa că orice decizii ia Andra, eu o susțin, orice decizii iau eu, ea mă susține, important e să ne susținem unii pe alții”, a declarat Cătălin Măruță.

Urmărește-ne pe Google News