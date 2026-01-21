Home > Vedete > Primul cuplu format la „Desafio: Aventura”? Delia, fosta soție a lui Lino Golden, a pus ochii pe un alt trapper. Ce spune despre apropierile dintre ei: „Trebuie să treacă toate testele”
Primul cuplu format la „Desafio: Aventura”? Delia, fosta soție a lui Lino Golden, a pus ochii pe un alt trapper. Ce spune despre apropierile dintre ei: „Trebuie să treacă toate testele”
Delia Salchievici este o femeie singură și liberă, de când s-a despărțit de iubitul său, esteticianul vedetelor, Auday Al-Ahmad. Ea a avut anterior o căsnicie de un an cu Lino Golden. Ajunsă în Thailanda, la emisiunea Desafio, blondina s-a apropiat de un cântăreț celebru din România.
Delia Salchievici a avut o relație de doar un an cu Lino Golden, de care a divorțat cu scandal. Apoi, a avut o relație de scurtă durată cu Auday Al-Ahmad, cunoscut drept esteticianul vedetelor.
Blondina a decis să participe la Desafio: Aventura. FIlmările au început pe 10 noiembrie 2025 și au avut loc în Thailanda. În acest loc exotic, Delia s-ar fi apropiat de trapper-ul Ian, care i-a fost coleg de echipă.
„A fost o experiență care mie mi-a plăcut foarte mult, a fost frumos acolo! S-au întâmplat chestii delicioase pentru public între mine și colegi. Am oferit publicului niște momente în care să râdă, să aplaude, în care să se enerveze.
Am trecut și noi prin toate stările. Mie una mi-a schimbat viața acest concurs, m-a schimbat ca persoană.
Am descoperit însă că pot fi foarte puternică. Acum nu am o relație, dar nu spun că nu-mi doresc una în viitorul apropiat. Acum am devenit foarte selectivă la capitolul bărbați. Trebuie să treacă prin toate testele posibile”, a dezvăluit Delia Salchievici, în exclusivitate pentru Click!
Lino Golden s-a logodit
Pe de altă parte, Lino Golden are o relație cu o tânără după ce a divorțat de Delia. El a făcut următorul pas și a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, într-un cadru romantic, în Times Square din New York. Tânăra seamănă izbitor de mult cu fosta soție a cântărețului, lucru observat și de fani, din fotografiile postate.
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.