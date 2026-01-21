Bucurie și emoție în viața influenceriței Madeleine White, una dintre cele mai populare figuri din Marea Britanie cu peste două milioane de urmăritori pe Instagram. La doar șase luni după ce a spus „DA” în cadrul unei nunți de vis în Santorini, aceasta a anunțat că urmează să devină mamă pentru prima dată.

Madeleine White este însărcinată

Madeleine White, una din cele mai cunoscute influencerițe din Marea Britanie, și soțul ei, DJ-ul Andrew Fedyk, urmează să devină părinți, la câteva luni de când au devenit soț și soție. Cuplul a împărtășit vestea printr-un videoclip emoționant postat pe rețelele sociale.

Cu zâmbetul larg pe buze și radiind de fericire, Madeleine și Andrew au ales să facă marele anunț într-o manieră autentică și personală. În videoclipul lor, cuplul apare în vacanță, ținând în mâini ecografii care confirmă fericita veste.

„Cele mai grele 14 săptămâni din viața noastră. Familia Fedyk se mărește”, au scris cei doi pe Instagram, mesajul fiind însoțit de imagini adorabile care au strâns mii de aprecieri și comentarii de felicitări.

Deși sarcina a fost o surpriză, Madeleine White a dezvăluit că nu a avut simptome evidente, ceea ce a transformat testul pozitiv într-un moment cu adevărat memorabil.

„Am crezut că va fi imposibil să țin acest secret. A fost ca o închisoare! Abia așteptam să împărtășesc vestea cu toți cei care mă urmăresc”, a povestit ea, cu umor, despre experiența primelor săptămâni de sarcină.

Andrew Fedyk, nerăbdător să devină tată

Soțul ei, Andrew, cunoscut pentru cariera sa de succes în muzica electronică, a declarat că abia așteaptă să îmbrățișeze rolul de tată.

„Mă simt recunoscător pentru tot sprijinul pe care l-am primit de la Madeleine și de la cei dragi. Începutul acestei etape vine într-un moment în care viața noastră este într-un echilibru perfect”, a spus DJ-ul cu entuziasm.

Madeleine White, în vârstă de 30 de ani, a împărtășit cu fanii săi că intenționează să rămână activă în cariera sa de influenceriță. Totuși, ea își dorește să fie mai selectivă în ceea ce privește conținutul pe care îl va distribui, concentrându-se pe experiențele de familie și momentele cu adevărat valoroase.

„Aceasta este o etapă nouă, dar vreau să continui să inspir femeile din comunitatea mea să îmbrățișeze fiecare moment al vieții lor”, a adăugat ea.

Madeleine și Andrew s-au cunoscut în 2020 prin intermediul unor prieteni comuni, iar povestea lor de iubire a evoluat rapid. După trei ani de relație, Andrew a cerut-o în căsătorie pe influenceriță în Toronto, iar în iulie 2025 au devenit oficial soț și soție într-o ceremonie spectaculoasă pe insula grecească Santorini.

Sursă foto: Instagram

