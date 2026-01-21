Tiktokeriță, cu poliția la ușă în timpul unui live: „Îmi este frică”

O cunoscută tiktokeriță din România s-a trezit cu poliția la ușă, în timpul unui live. Alisorii a refuzat să închidă live-ul, susținând că a mai fost agresată în trecut de oamenii legii. Tânăra a fost amendată după ce vecinii au sunat la 112 după ce ar fi făcut prea multă gălăgie și ar fi deranjat ordinea publică.

Alisorii, cu poliția la ușă în timpul unui live

Alisorii a avut parte de o surpriză neplăcută zilele trecute când, în timpul unui live, poliția i-a sunat la ușă. În timp ce le arăta urmăritorilor ei un accesoriu, oamenii legii i-au bătut la ușă, spre surprinderea tiktokeriței. Deși aceștia i-au cerut tinerei să oprească transmisiunea, ea a refuzat vehement.

„Eu nu voi opri live-ul, pentru că am fost agresată mai mereu de polițiști. (…) Sunt în casă la mine și nu voi opri live-ul. Îmi este frică. Nu știu dacă știți, dar la dumneavoastră la secție s-a întâmplat ceva odată. Au intrat la mine în casă și m-au bătut. Mi-au pus cătușele și m-au luat la secție”, a afirmat Alisorii.

Întrebată de polițiști cine a agresat-o, ea a răspuns: „Unii dintre colegii dumneavoastră”.

„E posibil”, a fost răspunsul surprinzător al agentului.

Tiktokerița a continuat să explice de ce refuză să închidă live-ul: „Nu că e posibil. Îmi este frică și mereu țin live-ul pornit. Sunt în casă la mine și mi se pare normal să filmez. Vă ascult”.

Tiktokerița, amendată de oamenii legii

Polițistul i-a adus la cunoștință influenceriței că face prea multă gălăgie și deranjează vecinii, moment în care Alisorii a recunoscut că a avut o discuție mai aprinsă la telefon.

„Am înțeles. Merg în mașină imediat, îmi pare rău. (…) Am avut o discuție mai aprinsă la telefon, îmi pare rău. Nu se mai întâmplă”, a spus ea.

„Deranjați vecinii. Sună și dimineața, și seara, și azi și mâine și poimâine. I-ați disperat”, a subliniat polițistul.

La un moment dat, agentul a făcut o afirmație prin care insinua că Alisorii consumase substanțe interzise.

„Îți cam lucesc ochișorii.”, a spus el.

„Adică? Nu ne drogăm, puteți intra în casă dacă vreți să vedeți. Vă invit eu personal. Vă rog eu, intrați”, a subliniat tiktokerița.

Deși a refuzat invitația de a intra în apartamentul tinerei, polițistul i-a adus la cunoștință că va fi amendată.

„Nu e nevoie. O să vă aduc la cunoștință că veți fi sancționată pentru tulburarea liniștii locatarilor din blocul dumneavoastră. Am rugămintea la dumneavoastră să vă temperați, să aveți o comunicare telefonică în niște condiții cu decibeli mai puțini, cu o tonalitate mai dulce, fără să puneți tot blocul ăsta în picioare. Vă rog foarte mult”, a conchis polițistul.

Sursă foto: Instagram

