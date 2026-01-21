Tiktokeriță, cu poliția la ușă în timpul unui live: „Îmi este frică”

O cunoscută tiktokeriță din România s-a trezit cu poliția la ușă, în timpul unui live. Alisorii a refuzat să închidă live-ul, susținând că a mai fost agresată în trecut de oamenii legii. Tânăra a fost amendată după ce vecinii au sunat la 112 după ce ar fi făcut prea multă gălăgie și ar fi deranjat ordinea publică.
Alisorii a avut parte de o surpriză neplăcută zilele trecute când, în timpul unui live, poliția i-a sunat la ușă. În timp ce le arăta urmăritorilor ei un accesoriu, oamenii legii i-au bătut la ușă, spre surprinderea tiktokeriței. Deși aceștia i-au cerut tinerei să oprească transmisiunea, ea a refuzat vehement.
„Eu nu voi opri live-ul, pentru că am fost agresată mai mereu de polițiști. (…) Sunt în casă la mine și nu voi opri live-ul. Îmi este frică. Nu știu dacă știți, dar la dumneavoastră la secție s-a întâmplat ceva odată. Au intrat la mine în casă și m-au bătut. Mi-au pus cătușele și m-au luat la secție”, a afirmat Alisorii.
Întrebată de polițiști cine a agresat-o, ea a răspuns: „Unii dintre colegii dumneavoastră”.
„Deranjați vecinii. Sună și dimineața, și seara, și azi și mâine și poimâine. I-ați disperat”, a subliniat polițistul.
La un moment dat, agentul a făcut o afirmație prin care insinua că Alisorii consumase substanțe interzise.
„Îți cam lucesc ochișorii.”, a spus el.
„Adică? Nu ne drogăm, puteți intra în casă dacă vreți să vedeți. Vă invit eu personal. Vă rog eu, intrați”, a subliniat tiktokerița.
Deși a refuzat invitația de a intra în apartamentul tinerei, polițistul i-a adus la cunoștință că va fi amendată.
„Nu e nevoie. O să vă aduc la cunoștință că veți fi sancționată pentru tulburarea liniștii locatarilor din blocul dumneavoastră. Am rugămintea la dumneavoastră să vă temperați, să aveți o comunicare telefonică în niște condiții cu decibeli mai puțini, cu o tonalitate mai dulce, fără să puneți tot blocul ăsta în picioare. Vă rog foarte mult”, a conchis polițistul.
Sursă foto: Instagram
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.