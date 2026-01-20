  MENIU  
Cât plătesc Anca Țurcașiu și Călin Șerban pentru a locui în Thailanda. „Costuri extrem de mici!" Cei doi stau acolo iarna aceasta

Raluca Vițu
Actualizat 20.01.2026, 17:23

Anca Țurcașiu (55 de ani) și partenerul ei, Călin Șerban (52 de ani), au decis să lase în urmă cea mai geroasă iarnă din ultimii 20 de ani și să se mute, pentru două luni, în Thailanda. Artista a povestit deschis cum arată viața lor în această perioadă și cât îi costă traiul într-una dintre cele mai populare destinații exotice.

De ce au ales Thailanda

Pentru Anca Țurcașiu, decizia de a pleca în Thailanda a fost una simplă: își doreau să scape de frig și să se bucure de o viață mai relaxată. Artista spune că traiul acolo este surprinzător de accesibil, iar atmosfera este una care te cucerește imediat.

„Viața aici are un farmec aparte. Cel mai important este că reușim să „fentăm” două luni de iarnă, de frig. Costurile pentru traiul în Thailanda sunt extrem de mici”, a explicat solista, pentru click.ro.

Ea a dezvăluit și cât plătesc pentru cazare: „Noi alegem cazări care costă 100 lei pe noapte de persoană, cu strict necesarul de confort, aproape de plajă, aer condiționat, apă caldă, tv, terasă”.

Cât îi costă mâncarea și traiul zilnic

Pe lângă cazare, și mâncarea este foarte accesibilă. Anca spune că două mese consistente pe zi nu depășesc 60 de lei.

„Mâncarea, două mese pe zi, consistente, nu costă mai mult de 60 lei pe zi”, a precizat artista.

Cu toate cheltuielile incluse, bugetul lor zilnic rămâne unul surprinzător de mic: „Grosso modo, cu ce mai cumpărăm, ne costă poate 200 de lei pe zi, cu totul, și cam 6.000 lei pe lună. Astfel, ne încadrăm într-un buget minim, având un maxim de confort.”

Nu sunt singurii europeni care fug de iarnă

Anca Țurcașiu spune că fenomenul este tot mai întâlnit: mulți europeni aleg să petreacă lunile reci în Thailanda, unde clima este blândă, iar costurile sunt reduse.

„Sunt extrem de mulți europeni care fac același lucru. O viață avem. Trebuie să facem tot ce putem ca s-o trăim cât mai bine, cât mai confortabil și să ne bucurăm de fiecare zi!”, a transmis artista.

Pentru Anca Țurcașiu, această experiență nu este doar o vacanță prelungită, ci o alegere de stil de viață. Artista demonstrează că, uneori, confortul și fericirea pot fi găsite în locuri simple, la costuri surprinzător de mici, dacă ai curajul să schimbi decorul.

Cum a început povestea de dragoste dintre Anca și Călin

Relația dintre Anca Țurcașiu și Călin Șerban a prins contur într-un moment în care amândoi își încheiaseră capitolele vechi din viață. Povestea lor de dragoste a început după ce fiecare trecuse printr-un divorț, iar întâlnirea lor a deschis drumul către un nou început, plin de echilibru și compatibilitate.

„M-a sunat, am ieșit, ne-am văzut de la vreo 20 de metri și am început să alergăm unul către celălalt. Ne-am luat în brațe, am învârtit-o și ceva magic s-a întâmplat. M-a ținut de braț și apoi m-a atins de mână și am zis că nu-i mai dau drumul”, a povestit Călin Șerban, în emisiunea „La Măruță”.

„Nu ne-am pus niciodată problema că ar putea fi între noi ceva mai mult decât o relație de prietenie. Cum e soarta… De unde nu te aștepți apare omul care simți că poate să fie jumătatea ta. Și asta simțim. (…) A fost destul de șocant pentru toată lumea, într-adevăr. Îți dai seama. Ne-am mutat împreună, când la București, când la Brașov. Avem acum două locuri în care stăm și din care plecăm foarte des. Vrem să mergem în multe călătorii”, a completat Anca Țurcașiu.

